తక్కువ నూనెతో కరకరలాడే "సగ్గుబియ్యం వడలు" - ఆలూ ఉడికించకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - సగ్గుబియ్యంతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Sabudana Vada Recipe
Sabudana Vada Recipe (ETV Bharat)
Sabudana Vada Recipe : ఈవెనింగ్ స్నాక్​గా చాలా మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి మసాలా వడ. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో "గారెలు" అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా వీటిని ఎక్కువ మంది శనగపప్పు, మినప్పప్పుతో చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఒకసారి సగ్గుబియ్యంతో ఇలా "మసాలా వడలు" ట్రై చేయండి. బంగాళదుంపలు ఉడికించకుండానే అప్పటికప్పుడు ఈ వడలను సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. బయట క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండి ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి. నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! వీటిని స్నాక్​గానే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ కరకరలాడే సగ్గుబియ్యం వడలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Sabudana Vada Recipe
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - రెండు కప్పులు
  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • బంగాళదుంపలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • బియ్యప్పిండి - ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Sabudana Vada Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కాస్త లావుగా ఉండే సగ్గుబియ్యం తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి నాలుగైదు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • నాలుగైదు గంటల తర్వాత సగ్గుబియ్యం నీటిని పీల్చుకుని చక్కగా నాని, పొడి పొడిగా తయారవుతాయి.
Sabudana Vada Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో పల్లీలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • పల్లీలు మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో అల్లం, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో చల్లారిన పల్లీలను వేసి పల్స్ ఇస్తూ మెత్తగా కాకుండా పల్లీలు బరకగా ఉండేలా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి.
Sabudana Vada Recipe
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం బంగాళదుంపలను పీలర్​తో చెక్కు తీసుకుని గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుముకుని వాటర్ పిండేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టిన సగ్గుబియ్యం, మిక్సీ పట్టిన పల్లీల మిశ్రమం, సన్నని ఆలూ తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, వీలైనంత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర, బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకుని వాటర్ వేయకుండా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా పిండిని మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుకోవాలి.

Sabudana Vada Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు ఉండలా చేసి ఆపై చేతి మీద మసాలా వడలా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆ తర్వాత అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ క్రిస్పీగా, మంచి కలర్​లో వచ్చే వరకు వేయించాలి.
Sabudana Vada Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఆలూ ఉడికించకుండానే సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "మసాలా వడలు" రెడీ అవుతాయి!
  • ఇక వీటిని గ్రీన్ చట్నీ లేదా టమాటా సాస్​తో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్​లో ఉంటుంది.
  • ఈ రెసిపీ కోసం సగ్గుబియ్యం తీసుకున్న కప్పునే పల్లీలు, ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి. అప్పుడే సరైన కొలతలతో మసాలా వడలు మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.

