క్రిస్పీగా, టేస్టీగా "రవ్వ వడలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
- ఉప్మారవ్వతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకోండిలా! - నూనె పీల్చకుండానే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి
Published : November 5, 2025 at 2:17 PM IST
Crispy Rava Vada Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ 'వడలు' అంటే చాలా ఇష్టం. వీటినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'గారెలు' అని కూడా అంటుంటారు. గుండ్రంగా ఉండే వీటిని పల్లీ చట్నీ, వేడివేడి సాంబార్తో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్లో ఉంటుంది. కానీ, ఇవి ఉప్మాలాగా క్షణాల్లో చేయలేం. ముందు రోజు రాత్రి మినప్పప్పు నానబెట్టి, తెల్లారాక గ్రైండ్ చేస్తే కానీ పిండి రెడీ అవ్వదు.
కానీ, మీకు తెలుసా? అవేమి లేకుండానే పదే పది నిమిషాల్లో ఇన్స్టంట్గా రుచికరమైన "వడలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రవ్వ, పెరుగు కాంబోలో రెడీ అయ్యే వీటి టేస్ట్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా ఎక్కువగా పీల్చవు! మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ ఇన్స్టంట్ రవ్వ వడలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉప్మారవ్వ - రెండు కప్పులు
- పెరుగు - ఒక కప్పు
- సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- జీలకర్ర - ఒక స్పూన్
- అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - చారెడు
- కరివేపాకు - నాలుగు రెబ్బలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బేకింగ్ సోడా - పావు చెంచా
- పుదీనా - కొద్దిగా
- నూనె - వేయించడానికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ వడల తయారీకి ముందుగా రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉప్మారవ్వ, పెరుగు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, జీలకర్ర, అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
- అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు, కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగా దంచిన పుదీనా, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ లూజుగా కాకుండా గట్టిగా ఉండేలా పిండిని తయారుచేసుకోవాలి.
- పిండిని సరైన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత బౌల్పై మూత పెట్టేసి పది నిమిషాలపాటు పక్కన ఉంచాలి.
- తర్వాత అందులో బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని పగుళ్లు రాకుండా ఉండలా చేసుకోవాలి
- తర్వాత దాన్ని వడ(గారె) మాదిరిగా చేసుకొని కాగుతున్న ఆయిల్లో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత చిల్లు గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వడ్డించండి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా గరం గరం "గారెలు" లేదా వడలు నిమిషాల్లోనే మీ రెడీ అవుతాయి!
- ఆపై వాటిని పల్లీ, కొబ్బరి, అల్లం చట్నీ ఇలా మీకు నచ్చిన దానితో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఇలా రవ్వ వడలు ప్రయత్నించి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు హ్యాపీగా తింటారు!
