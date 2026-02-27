రాగి పిండితో కరకరలాడే "రవ్వ దోశలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
రెగ్యులర్ దోశలను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
Published : February 27, 2026 at 5:21 PM IST
Crispy Rava Dosa with Ragi Flour : వేసవిలో చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచివని డైలీ డైట్లో రాగులతో చేసిన వంటకాలు ఉండేలా చూసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా నీరసాన్ని తగ్గించి మంచి ఎనర్జీని అందించడంలో రాగుల్లో ఉండే పోషకాలు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. ఈ క్రమంలోనే రాగి పిండితో జావ, సంగటి, ఇడ్లీ అంటూ రకరకాల టిఫెన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా రాగి పిండి కాంబినేషన్లో ఇలా కరకరలాడే "రవ్వ దోశలు" ట్రై చేయండి. ఈ టిప్స్, కొలతలు ఫాలో అవుతూ చేశారంటే అచ్చం హోటల్లో వాటిలా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా వస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ దోశల కోసం పులియబెట్టాల్సిన పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రాగి రవ్వ దోశలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - రెండు కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- మిరియాలు - రెండు చెంచాలు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- పల్చని మజ్జిగ - రెండు లీటర్లు
పాతకాలం పద్ధతిలో "రాగి అంబలి" - తయారీ సింపుల్ - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లో రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ, గోధుమపిండి వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఇంగువ, జీలకర్ర, సన్నని కరివేపాకు తరుగు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత నీళ్లకు బదులుగా పల్చని మజ్జిగను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చేతితో కలియతిప్పుతూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండి మిశ్రమాన్ని మంచిగా కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం పిండి మిశ్రమం మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని రవ్వ దోశకు కావాల్సిన విధంగా పలుచగా, జారుగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం అన్ని వైపులా హీట్ అయ్యాక కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
- తర్వాత దాని మీద రెండు మూడు చెంచాల సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని, ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని ఒకట్రెండు గరిటెలు తీసుకుని పలుచగా, ఒకే మందంతో పాన్ మొత్తం పోసుకోవాలి.
- పిండిని అట్టులా పోసిన తర్వాత అంచుల వెంట, మధ్యలో కొద్దిగా నూనె వేసి దోశ అంతటా సెగ తగిలేలా పెనాన్ని అన్ని మూలలకు జరుపుతూ కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చితేనే అట్టు అన్ని వైపులా క్రిస్పీగా కాలుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అట్టు మొత్తం క్రిస్పీగా కాలి పెనం నుంచి విడిపోతున్నప్పుడు అట్ల కాడతో సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, హోటల్ స్టైల్లో క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే "రాగి రవ్వ దోశలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- ఇక్కడ మూడ్నాలుగు అట్లు పోశాక పిండి చిక్కగా మారుతుంది. అప్పుడు అందులో అర కప్పు నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మళ్లీ అట్లు పోసుకోవాలి.
- పిండిలో నీళ్లు యాడ్ చేయడం అనేది ప్రతి మూడ్నాలుగు అట్లకు ఒకసారి చేయాల్సి వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- ఇవి నార్మల్ రవ్వ దోశలతో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ దోశలు వేసుకోవాలనుకుంటే రాగి పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
మీల్ మేకర్స్తో చిట్టి చిట్టి "ఊతప్పాలు" - ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!
టీ టైమ్ స్నాక్గా కేరళ స్టైల్ "ఉల్లి వడలు" - 10 నిమిషాల్లో చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ అదుర్స్!