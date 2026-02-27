ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో కరకరలాడే "రవ్వ దోశలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

రెగ్యులర్ దోశలను మించిన టేస్ట్ - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

Crispy Rava Dosa
Crispy Rava Dosa (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 27, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Crispy Rava Dosa with Ragi Flour : వేసవిలో చాలా మంది ఆరోగ్యానికి మంచివని డైలీ డైట్​లో రాగులతో చేసిన వంటకాలు ఉండేలా చూసుకుంటుంటారు. ముఖ్యంగా నీరసాన్ని తగ్గించి మంచి ఎనర్జీని అందించడంలో రాగుల్లో ఉండే పోషకాలు చాలా బాగా సహాయపడతాయి. ఈ క్రమంలోనే రాగి పిండితో జావ, సంగటి, ఇడ్లీ అంటూ రకరకాల టిఫెన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగిస్తుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా రాగి పిండి కాంబినేషన్​లో ఇలా కరకరలాడే "రవ్వ దోశలు" ట్రై చేయండి. ఈ టిప్స్, కొలతలు ఫాలో అవుతూ చేశారంటే అచ్చం హోటల్​లో వాటిలా క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా వస్తాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఒకటికి రెండు కమ్మగా తినేస్తారు. అలాగే, ఈ దోశల కోసం పులియబెట్టాల్సిన పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రాగి రవ్వ దోశలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Ragi Dosa
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - రెండు కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
  • గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • ఇంగువ - అర టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • మిరియాలు - రెండు చెంచాలు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • పల్చని మజ్జిగ - రెండు లీటర్లు

Crispy Ragi Dosa
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో రాగి పిండి, బొంబాయి రవ్వ, గోధుమపిండి వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, రుచికి తగినంత ఉప్పు, ఇంగువ, జీలకర్ర, సన్నని కరివేపాకు తరుగు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన మిరియాలు, సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత నీళ్లకు బదులుగా పల్చని మజ్జిగను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని చేతితో కలియతిప్పుతూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • పిండి మిశ్రమాన్ని మంచిగా కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
Crispy Ragi Dosa
రవ్వ (Getty Images)
  • అనంతరం పిండి మిశ్రమం మరీ గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని రవ్వ దోశకు కావాల్సిన విధంగా పలుచగా, జారుగా ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం అన్ని వైపులా హీట్ అయ్యాక కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత దాని మీద రెండు మూడు చెంచాల సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని, ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని ఒకట్రెండు గరిటెలు తీసుకుని పలుచగా, ఒకే మందంతో పాన్ మొత్తం పోసుకోవాలి.
Crispy Ragi Dosa
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పిండిని అట్టులా పోసిన తర్వాత అంచుల వెంట, మధ్యలో కొద్దిగా నూనె వేసి దోశ అంతటా సెగ తగిలేలా పెనాన్ని అన్ని మూలలకు జరుపుతూ కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా కాల్చితేనే అట్టు అన్ని వైపులా క్రిస్పీగా కాలుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అట్టు మొత్తం క్రిస్పీగా కాలి పెనం నుంచి విడిపోతున్నప్పుడు అట్ల కాడతో సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, హోటల్ స్టైల్​లో క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉండే "రాగి రవ్వ దోశలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
Crispy Ragi Dosa
మిరియాలు (Getty Images)
  • ఇక్కడ మూడ్నాలుగు అట్లు పోశాక పిండి చిక్కగా మారుతుంది. అప్పుడు అందులో అర కప్పు నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మళ్లీ అట్లు పోసుకోవాలి.
  • పిండిలో నీళ్లు యాడ్ చేయడం అనేది ప్రతి మూడ్నాలుగు అట్లకు ఒకసారి చేయాల్సి వస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇవి నార్మల్ రవ్వ దోశలతో పోల్చితే మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ దోశలు వేసుకోవాలనుకుంటే రాగి పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

