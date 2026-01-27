ETV Bharat / offbeat

హోటల్ స్టైల్​లో "రవ్వ దోశలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పప్పు నానబెట్టి, రుబ్బే పనిలేదు!

ఇన్​స్టంట్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'రవ్వ దోశలు' - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!

Crispy Rava Dosa Recipe
Crispy Rava Dosa Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 11:34 AM IST

Crispy Rava Dosa Recipe : "దోశ" ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే బ్రేక్​ఫాస్ట్​ రెసిపీల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. వీటిలోనూ రకరకాల వెరైటీలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటే "రవ్వ దోశ". పల్చగా, ఉల్లిపొరల్లా క్రిస్పీగా ఉండే ఈ దోశలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ రవ్వ దోశలను పప్పు నానబెట్టడం, రుబ్బడం లాంటివి అవసరం లేకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకునేలా ఒక సూపర్ రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. ఈ కొలతలతో చేసుకున్నారంటే హోటల్ స్టైల్​లో భలే రుచికరంగానూ వస్తాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ ఇన్​స్టంట్ రవ్వ దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Rava Dosa Recipe
రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కప్పు - ఉప్మా రవ్వ
  • అర కప్పు - బియ్యప్పిండి
  • ముప్పావు కప్పు - పెరుగు
  • పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • రెండు - పచ్చిమిర్చి
  • అర స్పూన్ - అల్లం ముద్ద
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒక రెబ్బ - కరివేపాకు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ముప్పావు స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పావు స్పూన్ - మిరియాల పొడి
  • అర స్పూన్ - ఫ్రూట్ సాల్ట్
  • నూనె - దోశలు వేసేందుకు అవసరమైనంత

Rava Dosa Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ రవ్వ దోశ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అదేవిధంగా, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పావు స్పూన్ మిరియాల పొడిని తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉప్మా రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి వేసుకున్నాక తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
Rava Dosa Recipe
జీలకర్ర (ETV Bharat)
  • ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం ముద్ద, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, ఫ్రూట్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది దోశకు కావాల్సిన విధంగా ఉండాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె రాయాలి.
  • తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక గరిటెడు వేసి దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Rava Dosa Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఆపై దోశ అంచుల చుట్టూ కాస్త నూనె వేయాలి. అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి దోశ బంగారు రంగులోకి మారే వరకూ కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ దోశను తిరగేయాల్సిన పని లేదు. మిగిలిన పిండితోనూ ఇలాగే దోశలు వేసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, హోటల్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా "రవ్వ దోశలు" అప్పటికప్పడు సింపుల్​గా రెడీ అయిపోతాయి!
  • ఇక ఈ దోశలను కొబ్బరి, టమాటా, పుదీనా చట్నీ ఇలా దేనితో తిన్నా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ టిఫెన్ తయారీకి తగినంత టైమ్ లేనప్పుడు ఈ ఇన్​స్టంట్ రవ్వ దోశలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
Rava Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

టిప్స్ :

  • ఈ రెసిపీలో బియ్యప్పిండి వేసుకోవడం ద్వారా దోశలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కొంచెం పల్చగా ఉంటేనే దోశలు ఉల్లిపొరల్లా క్రిస్పీగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • దోశలు కాల్చుకునేటప్పుడు అవి మాడిపోకుండా స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి.
Rava Dosa Recipe
మిరియాల పొడి (Getty Images)

