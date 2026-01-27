హోటల్ స్టైల్లో "రవ్వ దోశలు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - పప్పు నానబెట్టి, రుబ్బే పనిలేదు!
ఇన్స్టంట్ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'రవ్వ దోశలు' - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి!
Published : January 27, 2026 at 11:34 AM IST
Crispy Rava Dosa Recipe : "దోశ" ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. వీటిలోనూ రకరకాల వెరైటీలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటే "రవ్వ దోశ". పల్చగా, ఉల్లిపొరల్లా క్రిస్పీగా ఉండే ఈ దోశలను పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ రవ్వ దోశలను పప్పు నానబెట్టడం, రుబ్బడం లాంటివి అవసరం లేకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకునేలా ఒక సూపర్ రెసిపీని మీ కోసం తీసుకొచ్చాం. ఈ కొలతలతో చేసుకున్నారంటే హోటల్ స్టైల్లో భలే రుచికరంగానూ వస్తాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ ఇన్స్టంట్ రవ్వ దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒక కప్పు - ఉప్మా రవ్వ
- అర కప్పు - బియ్యప్పిండి
- ముప్పావు కప్పు - పెరుగు
- పావు కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- అర స్పూన్ - అల్లం ముద్ద
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - సన్నని కొత్తిమీర తరుగు
- ఒక రెబ్బ - కరివేపాకు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ముప్పావు స్పూన్ - జీలకర్ర
- పావు స్పూన్ - మిరియాల పొడి
- అర స్పూన్ - ఫ్రూట్ సాల్ట్
- నూనె - దోశలు వేసేందుకు అవసరమైనంత
తయారీ విధానం :
- ఈ ఇన్స్టంట్ రవ్వ దోశ తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా, పచ్చిమిర్చీలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. పావు స్పూన్ మిరియాల పొడిని తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉప్మా రవ్వ, బియ్యప్పిండి, పెరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి వేసుకున్నాక తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం ముద్ద, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, ఫ్రూట్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది దోశకు కావాల్సిన విధంగా ఉండాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె రాయాలి.
- తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒక గరిటెడు వేసి దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై దోశ అంచుల చుట్టూ కాస్త నూనె వేయాలి. అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి దోశ బంగారు రంగులోకి మారే వరకూ కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇక్కడ దోశను తిరగేయాల్సిన పని లేదు. మిగిలిన పిండితోనూ ఇలాగే దోశలు వేసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, హోటల్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా "రవ్వ దోశలు" అప్పటికప్పడు సింపుల్గా రెడీ అయిపోతాయి!
- ఇక ఈ దోశలను కొబ్బరి, టమాటా, పుదీనా చట్నీ ఇలా దేనితో తిన్నా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ టిఫెన్ తయారీకి తగినంత టైమ్ లేనప్పుడు ఈ ఇన్స్టంట్ రవ్వ దోశలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు.
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీలో బియ్యప్పిండి వేసుకోవడం ద్వారా దోశలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది కొంచెం పల్చగా ఉంటేనే దోశలు ఉల్లిపొరల్లా క్రిస్పీగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- దోశలు కాల్చుకునేటప్పుడు అవి మాడిపోకుండా స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాల్చుకోవాలి.
