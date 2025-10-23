అటుకులతో "పునుగులు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్ - టమాటా చట్నీతో కిర్రాక్!
-అటుకులతో టిఫెన్ మాత్రమే కాదు - ఇలా ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా పునుగులు ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు!
Published : October 23, 2025 at 1:00 PM IST
Crispy Punugulu with Poha: పునుగులు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు చెప్పండి. చల్లని సాయంత్రం వేళ క్రిస్పీక్రిస్పీగా ఉండే వీటిని టమాటా చట్నీతో తింటుంటే కిర్రాక్గా ఉంటాయి. అందుకే మెజార్టీ పీపుల్ ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గా వీటికే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. అయితే పునుగులను ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి అటుకులతో ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా వస్తాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. ఇక పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే పునుగులను అటుకులతో ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 1 కప్పు
- మైదా పిండి - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పెరుగు - 2 కప్పులు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ పునుగుల కోసం మిక్సీజార్లోకి అటుకులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన అటుకుల పొడిని వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి మైదా పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పెరుగు వేసి ముందుగా పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పెరుగు మొత్తం కలిసిన అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పునుగులకు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఒక్కసారి వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత ఒకే డైరెక్షన్లో పిండిని చేతితో సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి అరగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు మిగతా పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా అల్లంపై పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడం లేదంటే సన్నగా తురమడం చేయాలి.
- అలాగే పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను కూడా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- పిండి నానిన తర్వాత అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఇంగువ, మిరియాల పొడి, బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కలుపుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని పునుగుల మాదిరి కొద్దికొద్దిగా వేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చిల్లుల గరిటెతో కలుపుతూ రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- పునుగులు రెండు వైపులా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినప్పుడు గరిటెతో తీసి టిష్యూ ఉన్న పేపర్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని పునుగులుగా వేసుకుని ఆయిల్లో వేయించుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీగా ఉండే అటుకుల పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పునుగుల కోసం మందంగా ఉండే అటుకులు కాకుండా పల్చగా ఉండే వాటిని తీసుకోవాలి. అలాగే పుల్లటి పెరుగు అయితే రుచి మరింత బాగుంటాయి.
- పునుగుల్లోకి ఉల్లిపాయను కూడా సన్నగా తరిగి అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇక పునుగులను కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి.
