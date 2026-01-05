బంగాళదుంపతో కరకరలాడే "చెగోడీలు" - నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీగా, క్రంచీగా వస్తాయి!
బంగాళదుంపతో సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 12:41 PM IST
Potato Chegodilu in Telugu : సాయంత్రం వేళ వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కరకరలాడే బంగాళదుంప చేగోడీలు. నార్మల్గా ఆలూతో కట్లెట్స్, చిప్స్, బైట్స్ వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడూ ఇవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! మరి ఈ క్రిస్పీ, టేస్టీ చేగోడీలను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముద్ద - 2 కప్పులు
- వెన్న (బటర్) - 3 స్పూన్లు
- సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు - 3 స్పూన్లు
- మైదాపిండి - 4 స్పూన్లు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 4 స్పూన్లు
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ (ఉల్లి కాడలు) తరుగు - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టుతీసి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఇవి ఉడికిన తర్వాత నీళ్లు తీసేసి వీటిని మెత్తగా మాష్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు స్పూన్ల బటర్ వేయాలి. వెన్న కరిగి వేడయ్యాక సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి తురుము వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు బాగా వేగనివ్వాలి.
- వెల్లుల్లి వేగాక నాలుగు స్పూన్ల మైదాపిండి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముద్ద వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో బంగాళదుంప మిశ్రమం, ఒక స్పూన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ వేసి ఉండల్లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనపెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులోంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ చేగోడీల మాదిరిగా చిన్న చిన్న రింగుల్లా చేసుకోవాలి. వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న చెగోడీలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- అనంతరం చెగోడీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఇవి మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లో వేయాలి.
- అంతే బంగాళదుంపతో కరకరలాడే చేగోడీలు మీ ముందుంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.
