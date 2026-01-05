ETV Bharat / offbeat

బంగాళదుంపతో కరకరలాడే "చెగోడీలు" - నూనె పీల్చకుండా క్రిస్పీగా, క్రంచీగా వస్తాయి!

బంగాళదుంపతో సింపుల్​ స్నాక్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఆయిల్​ తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Potato Chegodilu
Potato Chegodilu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 12:41 PM IST

2 Min Read
Potato Chegodilu in Telugu : సాయంత్రం వేళ వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే కరకరలాడే బంగాళదుంప చేగోడీలు. నార్మల్​గా ఆలూతో కట్​లెట్స్​, చిప్స్, బైట్స్ వంటివి ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడూ ఇవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి. ఈ పద్ధతిలో చేస్తే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతాయి. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుతాయి! మరి ఈ క్రిస్పీ, టేస్టీ చేగోడీలను ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Potato Chegodilu
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముద్ద - 2 కప్పులు
  • వెన్న (బటర్) - 3 స్పూన్లు
  • సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు - 3 స్పూన్లు
  • మైదాపిండి - 4 స్పూన్లు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 4 స్పూన్లు
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ (ఉల్లి కాడలు) తరుగు - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Potato Chegodilu
మైదాపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టుతీసి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో బంగాళదుంపలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. ఇవి ఉడికిన తర్వాత నీళ్లు తీసేసి వీటిని మెత్తగా మాష్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో మూడు స్పూన్ల బటర్ వేయాలి. వెన్న కరిగి వేడయ్యాక సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి తురుము వేసి పచ్చివాసన పోయేవరకు బాగా వేగనివ్వాలి.
  • వెల్లుల్లి వేగాక నాలుగు స్పూన్ల మైదాపిండి యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముద్ద వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Potato Chegodilu
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో బంగాళదుంప మిశ్రమం, ఒక స్పూన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నాలుగు స్పూన్ల కార్న్​ఫ్లోర్ వేసి ఉండల్లేకుండా బాగా కలిపి పక్కనపెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం ఇందులోంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ చేగోడీల మాదిరిగా చిన్న చిన్న రింగుల్లా చేసుకోవాలి. వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకొని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
Potato Chegodilu
బటర్ (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న చెగోడీలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • అనంతరం చెగోడీలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఇవి మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లో వేయాలి.
Potato Chegodilu
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అంతే బంగాళదుంపతో కరకరలాడే చేగోడీలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు!
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి.

