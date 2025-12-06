ETV Bharat / offbeat

పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "రవ్వ ఫింగర్స్" - కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటాయి!

రవ్వ, బంగాళదుంపలతో నోరూరించే స్నాక్​ - ఇలా చేస్తే క్రిస్పీగా వస్తాయి!

Rava Fingers
Rava Fingers (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rava Fingers Making in Telugu : చాలా మంది స్నాక్స్​ కోసం వివిధ రకాల రెసిపీలను ఇంట్లో చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి రవ్వ ఫింగర్స్​ను ప్రిపేర్ చేసి చూడండి. క్రిస్పీగా వచ్చి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పిల్లలు స్కూల్ నుంచి సాయంత్రం రాగానే స్నాక్​గా ఇవి పెట్టారంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్​లో తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ,​ క్రంచీ రవ్వ ఫింగర్స్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

"పాలకూర పెసరపప్పు వేపుడు" - ప్రతి ముద్ద ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!

Rava Fingers
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రవ్వ - 1 కప్పు
  • బంగాళదుంపలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Rava Fingers
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు రెండు బంగాళదుంపలను కడిగి నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి.
Rava Fingers
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో ఉడికించిన రవ్వ, బంగాళదుంప ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కరివేపాకు, కొద్దిగా పుదీనా, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చేతి వేళ్లు (ఫింగర్స్​) ఆకారంలో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి.
Rava Fingers
పిండిని ఫింగర్స్ ఆకారంలో కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Abhiruchi)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న ఫింగర్స్​ను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫింగర్స్​ను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Rava Fingers
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇక అంతే కరకరలాడే రవ్వ ఫింగర్స్ రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ రవ్వ ఫింగర్స్​ను టమోటా, పుదీనా చట్నీ లేదా టమోటా సాస్​ కలిపి తిన్నారంటే అద్దిరిపోతుంది.

రవ్వ ఉంటే చాలు! ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే "స్నాక్" - ఆయిల్ తక్కువగా, క్రంచీ ఎక్కువగా!

"వంకాయ పచ్చిపులుసు" తెలుగు వంటకాల్లో అద్భుతమే - ఇలా ఒక్కసారైనా టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

TAGGED:

రవ్వ ఫింగర్స్ తయారీ విధానం
POTATO SUJI FINGERS MAKING
CRISPY POTATO RAVA FINGERS
RAVA FINGERS PREPARE IN TELUGU
RAVA FINGERS RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.