ఆలూతో కర్రీ, బజ్జీలు కాదు - ఇలా "పకోడీలు" చేసుకోండి! - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

- ఇప్పటి వరకూ ట్రై చేయని నయా 'ఆలూ' రెసిపీ - సూపర్​ టేస్టీతో పాటు క్రిస్పీగా ఉంటాయి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 12:09 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 12:48 PM IST

Crispy Potato Pakoda: బంగాళదుంపలతో ఏ రెసిపీ చేసినా అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. ఇక పిల్లల గురించి అయితే చెప్పక్కర్లేదు. కూర, ఫ్రై, బజ్జీలు ఇలా ఒక్కటేమిటి ఏది పెట్టినా వద్దనకుండా తినేస్తారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలుగడ్డలతో పకోడీలు తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటాయి. కరకరలాడే వీటిని టమాటా కెచప్​తో తింటుంటే ఆ టేస్ట్​ వేరే లెవల్​. పెద్దగా కష్టపడకుండానే చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా వీటిని చేసుకోవచ్చు. ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆనియన్​ పకోడీ బదులు ఆలూతో చేసినవి పెడితే టేస్ట్​కు ఫిదా అయిపోతారు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఆలూ పకోడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఆలుగడ్డలు - అర కేజీ
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • కారం - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వాము - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆలూ తురుములో సరిపడా వాటర్​ పోసి వాష్​ చేయాలి. ఇలా రెండు మూడు సార్లు ఆలూ తురుమును వాటర్​తో క్లీన్​ చేసి నీటిని గట్టిగా పిండి ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ముందుగా ఆలూ తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
ఉల్లిగడ్డలు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, శనగపిండి, కారం, వాము, మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి మరోసారి పిండి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆలూ తురుము, శనగపిండిని పకోడీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరి వేసుకోవాలి.
Crispy Potato Pakoda
వాము - మిరియాల పొడి - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ వేయించుకోవాలి.
  • పకోడీలు వేగి గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలూ పకోడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
ఆలూ పకోడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఆలూపై పొట్టు తీయకుండా కూడా తురుముకోవచ్చు. అయితే దానికన్నా ముందు ఆలుగడ్డలపై మట్టి లేకుండా శుభ్రంగా కడిగి, మచ్చలు ఏమైనా ఉంటే దాని వరకు కట్​ చేసి తురుముకోవాలి.
  • శనగపిండి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారమే తీసుకోవాలని లేదు. ఆలూ, శనగపిండిని కలిపినాక ఏమైనా లూజుగా అనిపిస్తే మరికొంచెం పిండిని యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • పకోడీలు మరింత క్రిస్పీగా కావాలనుకుంటే కాస్త బియ్యప్పిండి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

