క్రిస్పీ "ఆలూ మిక్చర్​" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది!

పిల్లలకు ఎంతో నచ్చే ఆలూ మిక్చర్ - నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది!

Aloo Lacha Chivda
Aloo Lacha Chivda (Getty Images)
Aloo Lacha Chivda Recipe : ఇంట్లో సాయంత్రం కాగానే ఏదో ఒక స్నాక్ అడుగుతుంటారు. ఆ సమయంలో చాలా మంది వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. కానీ కొన్నింటికి టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే ఆలూ మిక్చర్. ఇది నోటికి క్రిస్పీగా, కారంగా ఉండి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అంతేకాదు ఈ స్నాక్​ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటుంది! పిల్లలైతే దీన్ని చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ ఆలూ మిక్చర్​ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Aloo Lacha Chivda
బంగాళదుంపలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బంగాళదుంపలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - 15
  • పుట్నాలు - అర కప్పు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - అర టీ స్పూన్
Aloo Lacha Chivda
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా నాలుగు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రేటర్​తో సన్నగా తురుమి గిన్నెలో వేయాలి.
  • ఆ తర్వాత బంగాళదుంప తురుమును రెండు సార్లు కడగాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి స్టవ్​పై పెట్టి ఉడికించాలి. మరి మెత్తగా కాకుండా చూసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Aloo Lacha Chivda
కారం (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో చల్లటి నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో ఉడికించిన ఆలూ తురుమును వేసి 10 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.
  • అనంతరం ఓ క్లాత్​పై ఆలూ తురుము వేసి 10 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆలూ తురుమును వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి క్రిస్పీగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
Aloo Lacha Chivda
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇదే నూనెలో అర కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • అలాగే 15 జీడిపప్పు పలుకులు, అర కప్పు పుట్నాలు యాడ్ చేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Aloo Lacha Chivda
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గిన్నెలో వేయించిన ఆలూ తురుము, పల్లీలు, పుట్నాలు, జీడిపప్పు, కరివేపాకు మిశ్రమం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరో కప్పులో మూడు చిటికెడ్ల ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ మిక్చర్​లో ఉప్పుకారంచాట్​మసాలా మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే కరకరలాడే ఆలూ మిక్చర్ తయారైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

