క్రిస్పీ "ఆలూ మిక్చర్" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది!
పిల్లలకు ఎంతో నచ్చే ఆలూ మిక్చర్ - నిమిషాల్లోనే రెడీ అయిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 12:45 PM IST
Aloo Lacha Chivda Recipe : ఇంట్లో సాయంత్రం కాగానే ఏదో ఒక స్నాక్ అడుగుతుంటారు. ఆ సమయంలో చాలా మంది వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. కానీ కొన్నింటికి టైమ్ ఎక్కువగా పడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అదే ఆలూ మిక్చర్. ఇది నోటికి క్రిస్పీగా, కారంగా ఉండి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అంతేకాదు ఈ స్నాక్ని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటుంది! పిల్లలైతే దీన్ని చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి నోరూరించే ఈ ఆలూ మిక్చర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- పల్లీలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 15
- పుట్నాలు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం - అర టీ స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా నాలుగు బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రేటర్తో సన్నగా తురుమి గిన్నెలో వేయాలి.
- ఆ తర్వాత బంగాళదుంప తురుమును రెండు సార్లు కడగాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి స్టవ్పై పెట్టి ఉడికించాలి. మరి మెత్తగా కాకుండా చూసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో చల్లటి నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో ఉడికించిన ఆలూ తురుమును వేసి 10 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.
- అనంతరం ఓ క్లాత్పై ఆలూ తురుము వేసి 10 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆలూ తురుమును వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి క్రిస్పీగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో అర కప్పు పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేయాలి.
- అలాగే 15 జీడిపప్పు పలుకులు, అర కప్పు పుట్నాలు యాడ్ చేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో వేయించిన ఆలూ తురుము, పల్లీలు, పుట్నాలు, జీడిపప్పు, కరివేపాకు మిశ్రమం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరో కప్పులో మూడు చిటికెడ్ల ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆలూ మిక్చర్లో ఉప్పుకారంచాట్మసాలా మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే ఆలూ మిక్చర్ తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
