కరకరలాడే "అటుకుల సమోసాలు"- అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - మైదా అవసరం లేదు!

-అటుకులతో ఉప్మా, దోశలు కాదు - ఇలా సమోసాలు చేసుకోండి, సూపర్​గా ఉంటాయి!

Crispy Poha Samosa
Crispy Poha Samosa (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Crispy Poha Samosa: ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్​లో సమోసాలు ఒకటి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల స్టఫ్ఫింగ్​తో సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇక ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో టీ తాగుతూ, సినిమాకు వెళ్లినప్పుడు వీటిని తింటుంటారు. ఇక సమోసాలను కూడా చాలా మంది ఉల్లి, ఆలూ స్టఫ్ఫింగ్​తో చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అందరి ఇళ్లల్లో లభించే అటుకులతో కూడా సమోసాలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా అటుకుల సమోసా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Poha Samosa
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్మా రవ్వ - 2 టీస్పూన్లు
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అటుకులు - ముప్పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • క్యారెట్​ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కారం -1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్​
Crispy Poha Samosa
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, కరిగించిన నెయ్యి వేసి ఓసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీటిని పోసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, అంటే చపాతీ పిండి మాదిరి కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా పిండిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిలో వాటర్​ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్​ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు స్టఫ్ఫింగ్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
Crispy Poha Samosa
అటుకులు (Getty Images)
  • ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అటుకులు వేసి రెండింటిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం క్యారెట్​ తురుము, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, చాట్​ మసాలా, గరం మసాలా, జీలకర్ర, నిమ్మరసం వేసి లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తూ అంతా కలిసేలా కలుపుకుంటే స్టఫ్పింగ్​ రెడీ అవుతుంది.
  • ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కొద్దిగా గోధుమపిండి, కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని ఉండలు లేకుండా కాస్త జారుడుగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం షీట్స్​ను క్లోజ్​ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది.
Crispy Poha Samosa
క్యారెట్​ తురుము (Getty Images)
  • అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని తీసుకుని చేతితో వత్తుతూ మరోసారి బాగా కలపాలి. ఆపై ఆ పిండి ముద్దను నాలుగు సమాన ఉండలుగా చేయాలి.
  • తర్వాత ఒక పిండి ఉండను తీసుకుని పొడి పిండిలో అద్ది చపాతీ పీటపై వీలైనంత పల్చని చపాతీలా వత్తుకోవాలి. మిగిలిన ఉండలను కూడా వెడల్పాటి చపాతీలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చపాతీ నాలుగు ఎడ్జ్​లను ముందుగా కట్​ చేయాలి. ఆపై స్క్వేర్ షేప్ చపాతీలను మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో సమోసా షీట్స్​లా కట్ చేసుకోవాలి.
Crispy Poha Samosa
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక్కో షీట్​ని తీసుకుని సమోసా షేప్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్​ను సరిపడా నింపుకోవాలి.
  • తర్వాత అంచులు ఊడిపోకుండా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న తడి పిండిని అప్లై చేసి అంచులను చక్కగా కవర్ చేసి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలాగే మిగతా షీట్స్​ను సమోసాల్లా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Crispy Poha Samosa
అటుకుల సమోసా (ETV Bharat)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న సమోసాలను వేసి వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్​లో సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు రెండు వైపులా తిప్పుతూ వేయించుకోవాలి.
  • సమోసాలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, కరకరలాడే అటుకుల సమోసా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crispy Poha Samosa
సమోసాలు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా ఉప్మా రవ్వ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • మీకు షీట్స్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కష్టమనిపిస్తే బయట, ఆన్​లైన్​లో సమోసా షీట్స్​ లభిస్తాయి. వాటిని తీసుకొచ్చి అందులో అటుకుల మిశ్రమాన్ని స్టఫ్​ చేసి కాల్చుకుంటే సరి.

బెండకాయతో కరకరలాడే "పకోడీ" - నూనె పీల్చదు, టేస్ట్ అదుర్స్!

ఓట్స్​, పెసరపప్పుతో కమ్మని "బన్ దోశలు" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అయిపోతారు!

TAGGED:

SAMOSA WITH POHA AT HOME
TASTY AND CRISPY SAMOSA WITH POHA
CRISPY POHA SAMOSA RECIPE
అటుకులతో సమోసా ఎలా చేయాలి
CRISPY POHA SAMOSA

