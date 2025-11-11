కరకరలాడే "అటుకుల సమోసాలు"- అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - మైదా అవసరం లేదు!
-అటుకులతో ఉప్మా, దోశలు కాదు - ఇలా సమోసాలు చేసుకోండి, సూపర్గా ఉంటాయి!
Published : November 11, 2025 at 1:14 PM IST
Crispy Poha Samosa: ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్లో సమోసాలు ఒకటి. పైన క్రిస్పీగా, లోపల స్టఫ్ఫింగ్తో సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇక ఈవెనింగ్ టైమ్లో టీ తాగుతూ, సినిమాకు వెళ్లినప్పుడు వీటిని తింటుంటారు. ఇక సమోసాలను కూడా చాలా మంది ఉల్లి, ఆలూ స్టఫ్ఫింగ్తో చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? అందరి ఇళ్లల్లో లభించే అటుకులతో కూడా సమోసాలు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా అటుకుల సమోసా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - 2 కప్పులు
- ఉప్మా రవ్వ - 2 టీస్పూన్లు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అటుకులు - ముప్పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 3
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- కారం -1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, బొంబాయి రవ్వ, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, కరిగించిన నెయ్యి వేసి ఓసారి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీటిని పోసుకుంటూ మరీ మెత్తగా, అంటే చపాతీ పిండి మాదిరి కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిలో వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టఫ్ఫింగ్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఓ వెడల్పాటి గిన్నెలోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అటుకులు వేసి రెండింటిని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం క్యారెట్ తురుము, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, చాట్ మసాలా, గరం మసాలా, జీలకర్ర, నిమ్మరసం వేసి లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ అంతా కలిసేలా కలుపుకుంటే స్టఫ్పింగ్ రెడీ అవుతుంది.
- ఓ చిన్న గిన్నెలోకి కొద్దిగా గోధుమపిండి, కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని ఉండలు లేకుండా కాస్త జారుడుగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం షీట్స్ను క్లోజ్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది.
- అనంతరం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న గోధుమపిండిని తీసుకుని చేతితో వత్తుతూ మరోసారి బాగా కలపాలి. ఆపై ఆ పిండి ముద్దను నాలుగు సమాన ఉండలుగా చేయాలి.
- తర్వాత ఒక పిండి ఉండను తీసుకుని పొడి పిండిలో అద్ది చపాతీ పీటపై వీలైనంత పల్చని చపాతీలా వత్తుకోవాలి. మిగిలిన ఉండలను కూడా వెడల్పాటి చపాతీలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చపాతీ నాలుగు ఎడ్జ్లను ముందుగా కట్ చేయాలి. ఆపై స్క్వేర్ షేప్ చపాతీలను మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో సమోసా షీట్స్లా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక్కో షీట్ని తీసుకుని సమోసా షేప్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్ను సరిపడా నింపుకోవాలి.
- తర్వాత అంచులు ఊడిపోకుండా ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న తడి పిండిని అప్లై చేసి అంచులను చక్కగా కవర్ చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలాగే మిగతా షీట్స్ను సమోసాల్లా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న సమోసాలను వేసి వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు రెండు వైపులా తిప్పుతూ వేయించుకోవాలి.
- సమోసాలు పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, కరకరలాడే అటుకుల సమోసా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీలో కొద్దిగా ఉప్మా రవ్వ యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా సమోసాలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- మీకు షీట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కష్టమనిపిస్తే బయట, ఆన్లైన్లో సమోసా షీట్స్ లభిస్తాయి. వాటిని తీసుకొచ్చి అందులో అటుకుల మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి కాల్చుకుంటే సరి.
