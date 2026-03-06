ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ "పోహా మిక్చర్​" - నెల రోజుల నిల్వ - తయారీ ఈజీ!

- అటుకులతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే మిక్చర్​ చేసుకోండి!

Crispy Poha Chivda
Crispy Poha Chivda (ETV Bharat)
Published : March 6, 2026 at 4:18 PM IST

Crispy Poha Chivda: ఇంట్లో అటుకులు ఉన్నాయంటే చాలా మంది ఉప్మా చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే పాయసం చేస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా అటుకులతో కరకరలాడే మిక్చర్​ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇది సుమారు నెల రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటుంది. పిల్లల స్నాక్స్​కు ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. అంతేకాకుండా ఏదైనా విహార యాత్రలకు వెళ్లినప్పుడు ఇవి చేసుకునే వెళితే టైమ్​పాస్​గా సూపర్​గా ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని అటుకుల మిక్చర్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Crispy Poha Chivda
అటుకులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • అటుకులు - 4 కప్పులు
  • పల్లీలు - ముప్పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
  • పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
  • కిస్​మిస్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
Crispy Poha Chivda
విజయవాడ (Getty Images)

మసాలా పొడి కోసం:

  • సోంపు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 2 చెంచాలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • పసుపు - ముప్పావు టీస్పూన్​
  • పంచదార - 3 టీస్పూన్లు
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
Crispy Poha Chivda
కరివేపాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు అటుకులను జల్లెడలో వేసి ముందుగా జల్లించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అటుకులలో ఉండే దుమ్ము, ధూళి పోతాయి. పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత జల్లి గరిటె ఉంచి అందులో పల్లీలు, జీడిపప్పు, పుట్నాలపప్పు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, కిస్​మిస్​, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకును విడివిడిగా వేసి క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Crispy Poha Chivda
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అటుకులను కూడా జల్లెడ గిన్నెలోకి కొన్ని కొన్ని వేసుకుని కరకరలాడేలా వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఇలా వేయించుకున్న అటుకులను వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలా పొడిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి సోంపు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం పంచదార వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Crispy Poha Chivda
నువ్వులు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో నువ్వులు వేసి వేయించాలి.
  • నువ్వులు కూడా ఫ్రై అయ్యాక గ్రైండ్​ చేసిన మసాలా పొడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • వేయించిన మసాలా పొడిని అటుకులలో వేసి అంతా పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన మిగిలిన పదార్థాలను వేసి కలుపుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అటుకుల మిక్చర్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crispy Poha Chivda
పోహా మిక్చర్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • పల్లీలు, అటుకులు సహా ఇతర పదార్థాలను దోరగా, క్రిస్పీగా వేయించాలి.
  • మరీ ఎక్కువగా వేయిస్తే మాడిపోయి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఈ పదార్థాలను నేరుగా నూనెలో వేయించడం కన్నా జల్లి గిన్నెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే మాడిపోకుండా పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటాయి.
  • ఈ మిక్చర్​ కోసం పల్చటి అటుకులు కాకుండా మందపాటి అటుకులు తీసుకోవాలి.

