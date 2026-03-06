టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ "పోహా మిక్చర్" - నెల రోజుల నిల్వ - తయారీ ఈజీ!
- అటుకులతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారా? - ఇలా కరకరలాడే మిక్చర్ చేసుకోండి!
Published : March 6, 2026 at 4:18 PM IST
Crispy Poha Chivda: ఇంట్లో అటుకులు ఉన్నాయంటే చాలా మంది ఉప్మా చేసుకుని తింటుంటారు. లేదంటే పాయసం చేస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా అటుకులతో కరకరలాడే మిక్చర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇది సుమారు నెల రోజుల పైనే నిల్వ ఉంటుంది. పిల్లల స్నాక్స్కు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. అంతేకాకుండా ఏదైనా విహార యాత్రలకు వెళ్లినప్పుడు ఇవి చేసుకునే వెళితే టైమ్పాస్గా సూపర్గా ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని అటుకుల మిక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 4 కప్పులు
- పల్లీలు - ముప్పావు కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
- పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
- కిస్మిస్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
మసాలా పొడి కోసం:
- సోంపు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ధనియాలు - 2 చెంచాలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- పసుపు - ముప్పావు టీస్పూన్
- పంచదార - 3 టీస్పూన్లు
- నువ్వులు - 1 టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు అటుకులను జల్లెడలో వేసి ముందుగా జల్లించుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అటుకులలో ఉండే దుమ్ము, ధూళి పోతాయి. పచ్చిమిర్చిని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత జల్లి గరిటె ఉంచి అందులో పల్లీలు, జీడిపప్పు, పుట్నాలపప్పు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, కిస్మిస్, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకును విడివిడిగా వేసి క్రిస్పీగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అటుకులను కూడా జల్లెడ గిన్నెలోకి కొన్ని కొన్ని వేసుకుని కరకరలాడేలా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇలా వేయించుకున్న అటుకులను వెడల్పాటి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలా పొడిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి సోంపు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం పంచదార వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో నువ్వులు వేసి వేయించాలి.
- నువ్వులు కూడా ఫ్రై అయ్యాక గ్రైండ్ చేసిన మసాలా పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- వేయించిన మసాలా పొడిని అటుకులలో వేసి అంతా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన మిగిలిన పదార్థాలను వేసి కలుపుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అటుకుల మిక్చర్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- పల్లీలు, అటుకులు సహా ఇతర పదార్థాలను దోరగా, క్రిస్పీగా వేయించాలి.
- మరీ ఎక్కువగా వేయిస్తే మాడిపోయి చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఈ పదార్థాలను నేరుగా నూనెలో వేయించడం కన్నా జల్లి గిన్నెలో వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే మాడిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
- ఈ మిక్చర్ కోసం పల్చటి అటుకులు కాకుండా మందపాటి అటుకులు తీసుకోవాలి.
టేస్టీ టేస్టీ "కీరాదోస రైస్" - పిల్లల లంచ్ బాక్స్లకు పర్ఫెక్ట్ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!
ఇన్స్టంట్ "బటర్మిల్క్ పౌడర్" - 3 నెలలపైనే నిల్వ - క్షణాల్లో టేస్టీ మజ్జిగ!