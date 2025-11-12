ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చేలా "పనీర్​ కట్​లెట్స్​" చేయండి - పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా !

- పనీర్​తో రొటీన్​ వంటలు తిని బోర్​ కొట్టిందా? - ఇలా కట్​లెట్స్​ చేసుకోండి, కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

Crispy Paneer Cutlets
Crispy Paneer Cutlets (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 2:31 PM IST

Crispy Paneer Cutlets: పాల పదార్థాలలో పనీర్​ది ప్రత్యేక స్థానం. నాన్​వెజ్​ తినని వారందరూ దీనితో ఎన్నో రకాలు రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. బటర్​ మసాలా, ఫ్రై, పకోడీ, పాయసం సహా ఎన్నో వంటకాలు ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో వేడివేడిగా తినేలా ఓ రెసిపీ కూడా చేసుకోవచ్చు. అదే పనీర్​ కట్​లెట్స్​. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక వీటిని స్పెషల్​ అకేషన్స్​ అప్పుడు, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు చేసి పెడితే ఫ్యాన్​ అయిపోతారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా పనీర్​ కట్​లెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పనీర్​ - 200 గ్రాములు
  • బంగాళాదుంపలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్​ - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • బ్లాక్​ సాల్ట్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఆమ్​చూర్​ పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Paneer
పనీర్​ (Getty Images)

కోటింగ్​ కోసం:

  • మైదా - అర కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - అర కప్పు
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ - తగినంత
Maida
మైదా - కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో ఆలుగడ్డలు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ పెట్టుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి అందులోని నీటిని పారబోసి ఆలుగడ్డలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేయాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పనీర్​ను తురుముకోవాలి. అలాగే ఉడికించిన బంగాళాదుంపను కూడా తురుముకోవాలి.
Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు అందులోకి పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్​, అల్లం తరుగు, జీలకర్ర పొడి, కారం, గరం మసాలా, బ్లాక్​ సాల్ట్​, ఆమ్​చూర్​ పొడి, రుచికి సరిపడాఉప్పు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా ప్రెస్​ చేస్తూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అందులోకి కార్న్​ఫ్లోర్​ వేసి సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలిపి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి మైదా, కార్న్​ఫ్లోర్​, ఉప్పు, కారం వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా కట్​లెట్స్​కు పర్ఫెక్ట్​గా కోట్​ అయ్యేలా పిండిని మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అలాగే ఓ ప్లేట్​లోకి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
Onions
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు పనీర్​ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని కట్​లెట్​ షేప్​లో చేసుకుని మైదా పిండి మిశ్రమంలో డిప్​ చేసి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​తో కోట్​ చేయాలి. ఇలా చేసిన కట్​లెట్​ను ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని మైదా పిండిలో డిప్​ చేసి బ్రెడ్​తో కోట్​ చేయాలి.
Bread Crumbs
బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ (ETV Bharat)
  • నూనె కాగుతున్నప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను నిధానంగా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
  • కట్​లెట్స్​ వేసి పైన క్రిస్పీగా మారి, అలాగే గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుని వేడివేడిగా టమాటా కెచప్​తో కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే పనీర్​ కట్​లెట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Paneer Cutlets
పనీర్​ కట్​లెట్స్ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పనీర్​ తాజాది అయితే కట్​లెట్స్​ రుచి బాగుంటాయి. అలాగే ఆలుగడ్డలను మెత్తగానే ఉడికించుకోవాలి.
  • కేవలం క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా క్యాబేజీ, క్యాప్సికం సహా ఇతర కూరగాయలను కూడా సన్నగా తరిగి యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • కోటింగ్​ లేకుండానూ నేరుగా కట్​లెట్స్​ను వేయించుకోవచ్చు. అయితే వీటిని నేరుగా వేయించడానికి డీప్​ఫ్రై కాకుండా షాలో ఫ్రై పద్ధతిని ఉపయోగించాలి.

