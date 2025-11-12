పిల్లలకు నచ్చేలా "పనీర్ కట్లెట్స్" చేయండి - పైన క్రంచీగా, లోపల సాఫ్ట్గా !
- పనీర్తో రొటీన్ వంటలు తిని బోర్ కొట్టిందా? - ఇలా కట్లెట్స్ చేసుకోండి, కిర్రాక్ ఉంటాయి!
Published : November 12, 2025 at 2:31 PM IST
Crispy Paneer Cutlets: పాల పదార్థాలలో పనీర్ది ప్రత్యేక స్థానం. నాన్వెజ్ తినని వారందరూ దీనితో ఎన్నో రకాలు రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. బటర్ మసాలా, ఫ్రై, పకోడీ, పాయసం సహా ఎన్నో వంటకాలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్లో వేడివేడిగా తినేలా ఓ రెసిపీ కూడా చేసుకోవచ్చు. అదే పనీర్ కట్లెట్స్. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. పిల్లలైతే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక వీటిని స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు చేసి పెడితే ఫ్యాన్ అయిపోతారు. మరి, లేట్ చేయకుండా పనీర్ కట్లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- బంగాళాదుంపలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- బ్లాక్ సాల్ట్ - అర టీస్పూన్
- ఆమ్చూర్ పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
కోటింగ్ కోసం:
- మైదా - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - అర కప్పు
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అల్లంపై పొట్టు తీసి చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఆలుగడ్డలు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి విజిల్ పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి అందులోని నీటిని పారబోసి ఆలుగడ్డలను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేయాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి పనీర్ను తురుముకోవాలి. అలాగే ఉడికించిన బంగాళాదుంపను కూడా తురుముకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్, అల్లం తరుగు, జీలకర్ర పొడి, కారం, గరం మసాలా, బ్లాక్ సాల్ట్, ఆమ్చూర్ పొడి, రుచికి సరిపడాఉప్పు వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అందులోకి కార్న్ఫ్లోర్ వేసి సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలిపి మూత పెట్టి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి మైదా, కార్న్ఫ్లోర్, ఉప్పు, కారం వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా కాకుండా కట్లెట్స్కు పర్ఫెక్ట్గా కోట్ అయ్యేలా పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఓ ప్లేట్లోకి బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకుని రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు పనీర్ మిశ్రమాన్ని కొద్దిగా తీసుకుని కట్లెట్ షేప్లో చేసుకుని మైదా పిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసి బ్రెడ్ క్రంబ్స్తో కోట్ చేయాలి. ఇలా చేసిన కట్లెట్ను ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఇలానే చేసుకుని మైదా పిండిలో డిప్ చేసి బ్రెడ్తో కోట్ చేయాలి.
- నూనె కాగుతున్నప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న కట్లెట్స్ను నిధానంగా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి.
- కట్లెట్స్ వేసి పైన క్రిస్పీగా మారి, అలాగే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే వేయించుకుని వేడివేడిగా టమాటా కెచప్తో కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే పనీర్ కట్లెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పనీర్ తాజాది అయితే కట్లెట్స్ రుచి బాగుంటాయి. అలాగే ఆలుగడ్డలను మెత్తగానే ఉడికించుకోవాలి.
- కేవలం క్యారెట్ మాత్రమే కాకుండా క్యాబేజీ, క్యాప్సికం సహా ఇతర కూరగాయలను కూడా సన్నగా తరిగి యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- కోటింగ్ లేకుండానూ నేరుగా కట్లెట్స్ను వేయించుకోవచ్చు. అయితే వీటిని నేరుగా వేయించడానికి డీప్ఫ్రై కాకుండా షాలో ఫ్రై పద్ధతిని ఉపయోగించాలి.
