పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "పాలకూర వడలు" - కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటాయి!
- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'వడలు' - నూనె తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి!
Published : December 5, 2025 at 1:47 PM IST
Crispy Palakura Vadalu Recipe : తోటకూర తర్వాత ఎక్కువ మంది తినే ఆకుకూరల్లో 'పాలకూర' ఉంటుంది. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు దీనిలో పుష్కలం. కానీ, పిల్లలతోపాటు కొంతమంది పాలకూరను అంతగా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. మీ ఇంట్లోనూ పాలకూర అంటే నచ్చని వాళ్లున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, పాలకూరతో నోరూరించే "వడలు".
పాలకూరతో చేసుకునే ఈ 'వడలు/గారెలు' మంచి రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తాయి. పిల్లలైతే ఈ వడలను వద్దనకుండా తినేస్తారు. ఇవి నూనె కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! అలాగే, వీటిని ఎవరైనా చాలా తక్కువ సమయంలో ఇన్స్టంట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ పాలకూర వడలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - ఆరు కట్టలు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- వాము - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పాలకూరను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత దాన్ని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- కట్ చేసిన పాలకూర తరుగు అనేది నాలుగు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు, అల్లం ముక్క, వాము, జీలకర్ర వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పాలకూర తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాలపొడి, పసుపు, రెండు టీస్పూన్ల నూనె వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా రెండు నిమిషాలు చేతితో మాష్ చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా కలిపిన తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో బియ్యప్పిండి, శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ చేతితో కాస్త ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. పాలకూర నుంచి ఊరిన వాటరే సరిపోతుంది.
- మీరు తీసుకున్న పాలకూరకు ఎంత పిండి పడుతుందో కలుపుతూ తగినంత చూసి వేసుకోవాలి.
- చివరగా అందులో నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని పాలకూర పిండి ముద్దను సెమీ సాఫ్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని వడలా(గారెలా) చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని వడల్లా చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి తగినంత నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ మీడియం హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వడలను పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒకట్రెండు నిమిషాలు గరిటెతో కదపకుండా వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ క్రిస్పీగా, మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంతవరకూ వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, పాలకూరతో కరకరలాడే టేస్టీ "వడలు" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు ఓసారి వెరైటీగా వీటిని ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తాయి!
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీ కోసం పాలకూరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అప్పుడే వడలు లోపలి వరకు చక్కగా వేగి మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
- పాలకూర తరుగు, ఉల్లిపాయ మిశ్రమం కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా నూనె వేసుకోవడం వల్ల వడలు వేయించేటప్పుడు ఎక్కువ నూనె పీల్చుకోకుండా చక్కగా వస్తాయి.
- అలాగే, ఈ వడలను మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. నూనె తక్కువ పీల్చడంతోపాటు క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి.
