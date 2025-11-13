పాలకూరతో కరకరలాడే "వడలు" - ఇలా చేస్తే నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!
అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - క్రిస్పీగా, క్రంచీగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 2:26 PM IST
Spinach Vadalu Making in Telugu : ఇంట్లో సాయంత్రం కాగానే పిల్లలు, పెద్దలు తినడానికి ఏదైనా స్నాక్ చేయమని అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే సింపుల్ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే పాలకూరతో కరకరలాడే వడలు. రెగ్యులర్గా చేసే రెసిపీలే కాకుండా సరికొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్. ఈ వడలు ఆయిల్ను కూడా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! మరి ఈ క్రిస్పీ, టేస్టీ పాలకూర వడలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ప్రిపేర్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - 3 కట్టలు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- అల్లం ముక్క - కొద్దిగా
- వాము - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కారం - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
- బియ్యప్పిండి - 2 స్పూన్లు
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మూడు కట్టల పాలకూరను కడిగి ఆకులను చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, మూడు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలి. అలాగే కొద్దిగా అల్లం ముక్క, అర టీ స్పూన్ వాము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చివెల్లుల్లివాము పేస్టును మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర ఆకులు, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేయాలి.
- అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో రెండు స్పూన్ల బియ్యప్పిండి, కప్పు శనగపిండి కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండేలా కలపాలి.
- ఇప్పుడు పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ వడల్లాగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి వేడి చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న వడలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కమ్మని పాలకూర వడలు రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి పాలకూర వడలను టమోటా కెచప్లో ముంచి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
