పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "మడత చెక్కలు" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!

అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు!

Khasta Nimki
Khasta Nimki (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Khasta Nimki Making : సాయంత్రం వేళ ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దలకు ఎప్పుడూ చేసే పునుగులు, బజ్జీలు, పకోడీ, గారెలు వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా ఈజీగా రెడీ అవ్వాలా? అలాంటి వారికోసమే ఈ ఇన్​స్టంట్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే మడత చెక్కలు (కాస్తా నిమ్కి). ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. అలాగే వీటిని ఎవరైనా చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి ఈ ఇన్​స్టంట్ మడత చెక్కలు రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Khasta Nimki
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 60 గ్రాములు
  • నల్ల నువ్వలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Khasta Nimki
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో మైదాపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 60 గ్రాముల నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పిండిని పక్కనుంచాలి.
  • పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పూరీని మధ్యలోకి మడవాలి. ఆ తర్వాత అడ్డంగా మడత పెట్టి అంచులను ఓ పక్క నొక్కాలి. వీటిని కింద ఫొటోలో చూపిన చేసి పక్కనుంచాలి.
Khasta Nimki
మడత చెక్కలను ఈ విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్​ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మడత చెక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి.
  • అనంతరం మడత చెక్కలను గరిటెతో తిరగేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Khasta Nimki
ఆయిల్ (Getty Images)
  • ఇక అంతే కరకరలాడే మడత చెక్కలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ మడత చెక్కలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలూ!
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారుతుంది.
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

TAGGED:

CRISPY NAMAK PARE RECIPE
మడత చెక్కలు తయారీ విధానం
KHASTA NIMKI MAKING
NAMAK PARA PREPARE IN TELUGU
MADATHA CHEKKALU

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

