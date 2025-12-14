పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "మడత చెక్కలు" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!
అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - ఇలా చేసి పెడితే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : December 14, 2025 at 1:20 PM IST
Khasta Nimki Making : సాయంత్రం వేళ ఇంట్లో పిల్లలు, పెద్దలకు ఎప్పుడూ చేసే పునుగులు, బజ్జీలు, పకోడీ, గారెలు వంటివి కాకుండా ఏదైనా కొత్తగా చేసి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా ఈజీగా రెడీ అవ్వాలా? అలాంటి వారికోసమే ఈ ఇన్స్టంట్ స్నాక్ రెసిపీ. అదే మడత చెక్కలు (కాస్తా నిమ్కి). ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. అలాగే వీటిని ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి ఈ ఇన్స్టంట్ మడత చెక్కలు రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మైదాపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 60 గ్రాములు
- నల్ల నువ్వలు - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో మైదాపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 60 గ్రాముల నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పిండిని పక్కనుంచాలి.
- పదిహేను నిమిషాల తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని పూరీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పూరీని మధ్యలోకి మడవాలి. ఆ తర్వాత అడ్డంగా మడత పెట్టి అంచులను ఓ పక్క నొక్కాలి. వీటిని కింద ఫొటోలో చూపిన చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మడత చెక్కలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ దోరగా కాల్చుకోవాలి.
- అనంతరం మడత చెక్కలను గరిటెతో తిరగేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే మడత చెక్కలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ మడత చెక్కలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలూ!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
