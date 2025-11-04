ETV Bharat / offbeat

పెరుగుతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

రెగ్యులర్ మిర్చీ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!

Crispy Mirchi Bajji Recipe
Crispy Mirchi Bajji Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 3:53 PM IST

Crispy Mirchi Bajji Recipe with Curd : వాతావరణం చల్ల చల్లగా ఉండడంతో ఆహార ప్రియుల మనసులో వేడి వేడిగా బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీ వంటి స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తుంది. అందులోనూ ముఖ్యంగా బజ్జీలంటే చిన్నా, పెద్దా అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, మీరు ఇప్పటి వరకు బజ్జీలను ఎన్నో రకాలుగా ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, ఎప్పుడైనా పెరుగు స్టఫింగ్​తో "మిర్చీ బజ్జీలను" చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయండి.

ఇవి రెగ్యులర్​గా తినే వాటి కంటే భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. కూల్ వెదర్​లో హాట్​ హాట్​గా పెరుగుతో చేసిన ఈ మిర్చీలను తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీల్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా లాగిస్తారు. అలాగే, ఈ బజ్జీలను తక్కువ నూనెతో చాలా సింపుల్​గా ఎవరైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బజ్జీలకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానమేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Crispy Mirchi Bajji Recipe
పెరుగు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 20
  • శనగపిండి - రెండు కప్పులు
  • వంటసోడా - అరటీస్పూన్
  • వాము - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి తగినంత
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

Crispy Mirchi Bajji Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

పెరుగు మసాలా స్టఫింగ్ కోసం :

  • పెరుగు - ఒక లీటర్
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు(తగినంత)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - రెండు పిడికెళ్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • వాము - ఒక టీస్పూన్

Crispy Mirchi Bajji Recipe
మసాలాదినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా 'పెరుగు మసాలా' స్టఫింగ్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మొదటగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిపై పెద్ద జాలి గరిటె ఉంచాలి.
  • తర్వాత జాలి గరిటెపై ఒక శుభ్రమైన పల్చని క్లాత్ పరచి అందులో పెరుగును పోసి దానిలోని వాటర్ మొత్తం బయటకు పోయే వరకు అరగంట నుంచి గంట పాటు అలాగే వదిలేయండి.
  • గంట తర్వాత వాటర్ అంతా పోయి క్లాత్​లో మిగిలిన గడ్డ పెరుగును ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, గరంమసాలా, ధనియాలపొడి, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు, వాము వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పెరుగులో మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దాంతో 'పెరుగు మసాలా' స్టఫింగ్ రెడీ అవుతుంది!
Crispy Mirchi Bajji Recipe
బజ్జీ మిరపకాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు బజ్జీ మిరపకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్​తో తుడవాలి. ఆపై ఒక్కో మిరపకాయను తీసుకుంటూ చాకుతో వన్​సైడ్ మధ్యలోకి చీల్చుకుని అందులో ఉండే గింజలు తీసేయాలి
  • తర్వాత గింజలు తీసేసిన మిర్చీలో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెరుగు మసాలా స్టఫింగ్​ తగినంత పెట్టి చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలానే అన్ని మిర్చీలను గింజలు తీసేసి పెరుగు మసాలా స్టఫింగ్​తో మంచిగా స్టఫ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Crispy Mirchi Bajji Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మరో మిక్సింగ్ బౌల్​లో శనగపిండి, వంటసోడా, వాము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసి అన్నీ కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత పిండి మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కాస్త చిక్కగా ఉండేటట్లు కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న మిరపకాయలను కలిపి పెట్టుకున్న పిండిలో డిప్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Crispy Mirchi Bajji Recipe
వాము (Getty Images)
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ అన్ని వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి.
  • అవి మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, పెరుగు మసాలా స్టఫింగ్​తో నోరూరించే "మిర్చీ బజ్జీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
Crispy Mirchi Bajji Recipe
బజ్జీలు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ మిరపకాయ బజ్జీల కోసం వీలైనంత వరకు గడ్డ పెరుగునే యూజ్ చేయాలి. అప్పుడే బజ్జీలు క్రిస్పీగా, మంచి టేస్టీగా వస్తాయి.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ బజ్జీలు చేసుకోవాలనుకుంటే పెరుగుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే బజ్జీలను వేసి వేయించాలి. అలాగే, మీడియం ఫ్లేమ్​లో బజ్జీలను వేయించుకోవాలి. అప్పుడే ఆయిల్ తక్కువగా పడుతుంది.

