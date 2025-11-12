ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "జొన్నపిండి మెంతి దోసె" - ఈ టిప్స్​తో ట్రై చేస్తే ఒక్కటితో ఆగలేరు!

జొన్నలతో కరకరలాడే "దోసెలు" - రెగ్యులర్​ వాటిని మించి టేస్టీగా!

Sorghum Dosa Prepare
Sorghum Dosa Prepare (Getty Images)
Sorghum Dosa Prepare in Telugu : చాలా మంది దోసెలను ఇష్టంగా తింటారు! క్రిస్పీగా, వేడివేడిగా చట్నీలో ముంచి తింటుంటే ఇంకొకటి తినాలనిపిస్తోంది. అయితే దోసె అనగానే మినపప్పు, బియ్యంతో మాత్రమే చేస్తారని అనుకుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? జొన్నలతోనూ అద్దిరిపోయే దోసెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్ వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. చాలా సూపర్​గా ఉంటాయి. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Jonna Dosa
జొన్నలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నలు - 3 కప్పులు
  • మినపప్పు - 1 కప్పు
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • అటుకులు - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - కొద్దిగా
Jonna Dosa
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో మూడు కప్పుల జొన్నలు వేసి ఐదుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి ఏడు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మరో గిన్నెలో కప్పు మినపప్పు, ఒక స్పూన్ మెంతులు, సరిపడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు కప్పులో రెండు స్పూన్ల అటుకులు, నీళ్లు పోసి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
Jonna Dosa
మెంతులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన జొన్నలు వేసి మిక్సీ పట్టాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ టిప్​ పాటిస్తేనే దోసెలు బాగా వస్తాయి.
  • ఆ తర్వాత ఇదే మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన మినపప్పు, మెంతుల మిశ్రమం, అటుకులు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు జొన్నపిండిలో మినప్పిండిని వేసి చేతితో బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
Jonna Dosa
మినపప్పు (Getty Images)
  • మరుసటి రోజు ఉదయం పిండిని మరోసారి బాగా కలపాలి. అనంతరం సరిపడా ఉప్పు, నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని గరిటెతో దోసె మాదిరిగా వేసుకోవాలి. లైట్​గా చుట్టూ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ కాల్చి ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి. ఇక అంతే టేస్టీ, క్రిస్పీ జొన్న దోసెలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ జొన్న దోసెల్లోకి మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా పొడితో తింటే ఆహా అనాల్సిందే!

