Published : December 18, 2025 at 12:18 PM IST
Crispy Egg Lollipops: లాలీపాప్స్ అంటే పిల్లలందరికీ ఎంతో ఇష్టం. అందుకే అవి కనపడితే చాలు కొనమని గొడవ చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్గా లాలీపాప్స్ అంటే తియ్యగా ఉంటాయి. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కారంకారంగా ఉండే లాలీపాప్స్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఎగ్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఏదైనా పార్టీలప్పుడు స్టార్టర్స్గా, స్నాక్స్గా వీటిని చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్ లాలీపాప్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఎగ్స్ - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - పావు టీస్పూన్
- మైదా పిండి - పావు కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి ఎగ్స్ తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఎగ్స్ ఉన్న గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఎగ్స్ బాయిల్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఎగ్స్ చల్లారాక వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని సన్నగా తురుముకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తురిమిన ఎగ్ మిశ్రమంలోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, మైదా పిండి వేసి అన్నీ పదార్థాలను కలుపుతూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- ఎగ్ మిశ్రమాన్ని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ రౌండ్ బాల్ అంటే లాలీపాప్ షేప్లో చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాల్స్లాగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- ఓ బౌల్లోకి కార్న్ఫ్లోర్, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మరీ పల్చగా, మరీ థిక్గా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్ వచ్చేలా పేస్ట్లాగా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి. మరో ప్లేట్లోకి బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి కాగనివ్వాలి. ఈలోపు లాలీపాప్స్కు బ్రెడ్ పొడిని కోట్ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం ఓ ఎగ్ బాల్ను తీసుకుని కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమంలో ముంచి బయటికి తీసి బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో డిప్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఎగ్ బాల్స్ను ఇలానే కోట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగినాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. కడాయికి తగిన్నన్ని వేశాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
- లాలీపాప్స్ రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేగి, గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన బాల్స్ను ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇక ఆ బాల్స్కు టూత్పిక్స్ గుచ్చి టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ లాలీపాప్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీకు ఎంత పరిమాణంలో కావాలో దానిని బట్టి ఎగ్స్ సహా ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది. మీకు అందుబాటులో లేదంటే బ్రెడ్ స్లైస్లను మిక్సీజార్లో వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుంటే బ్రెడ్ పౌడర్ రెడీ అయినట్లే. ఇందులో కూడా బాల్స్ను డిప్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.
