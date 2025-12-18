Telangana Panchayat Elections Results2025

కరకరలాడే "ఎగ్​ లాలీపాప్స్​" - పావుగంటలో రెడీ - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గా పర్ఫెక్ట్​!

-కోడిగుడ్లతో రుచికరమైన స్నాక్​ రెసిపీ! -పిల్లలు అడిగి మరీ ఇష్టంగా తింటారు!

Crispy Egg Lollipops
Crispy Egg Lollipops (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 18, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Crispy Egg Lollipops: లాలీపాప్స్​ అంటే పిల్లలందరికీ ఎంతో ఇష్టం. అందుకే అవి కనపడితే చాలు కొనమని గొడవ చేస్తుంటారు. అయితే నార్మల్​గా లాలీపాప్స్​ అంటే తియ్యగా ఉంటాయి. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కారంకారంగా ఉండే లాలీపాప్స్​ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఎగ్స్​ ఉంటే సరిపోతుంది. ఏదైనా పార్టీలప్పుడు స్టార్టర్స్​గా, స్నాక్స్​గా వీటిని చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్​ లాలీపాప్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఎగ్స్​ - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - పావు టీస్పూన్​
  • మైదా పిండి - పావు కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ - తగినంత
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి ఎగ్స్​ తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఎగ్స్​ ఉన్న గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి. ఎగ్స్​ బాయిల్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఎగ్స్​ చల్లారాక వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అనంతరం వాటిని సన్నగా తురుముకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
పచ్చిమిర్చి - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • తురిమిన ఎగ్​ మిశ్రమంలోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్​, మైదా పిండి వేసి అన్నీ పదార్థాలను కలుపుతూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • ఎగ్​ మిశ్రమాన్ని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ రౌండ్​ బాల్​ అంటే లాలీపాప్​ షేప్​లో చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే మిశ్రమం మొత్తాన్ని బాల్స్​లాగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • ఓ బౌల్​లోకి కార్న్​ఫ్లోర్​, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ మరీ పల్చగా, మరీ థిక్​గా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​ వచ్చేలా పేస్ట్​లాగా కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి. మరో ప్లేట్​లోకి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ తీసి రెడీగా ఉంచాలి.
కార్న్​ఫ్లోర్​ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి కాగనివ్వాలి. ఈలోపు లాలీపాప్స్​కు బ్రెడ్​ పొడిని కోట్​ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం ఓ ఎగ్​ బాల్​ను తీసుకుని కార్న్​ఫ్లోర్​ మిశ్రమంలో ముంచి బయటికి తీసి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​లో డిప్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన ఎగ్​ బాల్స్​ను ఇలానే కోట్​ చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగినాక ప్రిపేర్​ చేసుకున్న బాల్స్​ను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. కడాయికి తగిన్నన్ని వేశాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ (Getty Images)
  • లాలీపాప్స్​ రెండు వైపులా క్రిస్పీగా వేగి, గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన బాల్స్​ను ఆయిల్​లో డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇక ఆ బాల్స్​కు టూత్​పిక్స్​ గుచ్చి టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్​ లాలీపాప్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
ఎగ్​ లాలీపాప్స్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీకు ఎంత పరిమాణంలో కావాలో దానిని బట్టి ఎగ్స్​ సహా ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
  • బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ ఆన్​లైన్​లో దొరుకుతుంది. మీకు అందుబాటులో లేదంటే బ్రెడ్​ స్లైస్​లను మిక్సీజార్​లో వేసుకుని బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకుంటే బ్రెడ్​ పౌడర్​ రెడీ అయినట్లే. ఇందులో కూడా బాల్స్​ను డిప్​ చేసి ఫ్రై చేసుకోవచ్చు.

