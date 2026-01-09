ETV Bharat / offbeat

ఎర్రకారంతో అద్దిరిపోయే "అలసందల దోశలు" - పిండి పులియబెట్టకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

రెగ్యులర్ దోశలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!

Crispy Dosa Recipe with Bobbarlu
Crispy Dosa Recipe with Bobbarlu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Dosa Recipe with Bobbarlu : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పప్పుధాన్యాల్లో 'బొబ్బర్లు' ఒకటి. వీటినే 'అలసందలు' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్​గా బొబ్బర్లతో అందరూ వడలు, గుగ్గిళ్లు, రకరకాల స్నాక్ రెసిపీలు చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా బొబ్బర్లతో మీరు ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "దోశలు". అలసందలతో చేసుకునే ఈ దోశలు రొటీన్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. పైగా వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. పిండిని పులియబెట్టకుండానే తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అలసందలతో అద్దిరిపోయే ఈ దోశలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Alasanda Dosa Recipe
అలసందలు (Eenadu)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొబ్బర్లు - రెండు కప్పులు
  • బియ్యం - ఒక కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - కొద్దిగా
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)

పొట్టు మినప్పప్పుతో "వడలు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నూనె పీల్చకుండా, భలే రుచిగా!

Alasanda Dosa Recipe
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బొబ్బర్లు/అలసందలు, బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • అలసందల్లో ఎర్రవి, తెల్లవి అనే రెండు రకాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఈ రెసిపీ కోసం మీకు నచ్చినవి ఏవైనా తీసుకోవచ్చు.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఈ దోశలు చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి బొబ్బర్లను కడిగి నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
  • నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ బాగా నానిన అలసందలను మరోసారి శుభ్రంగా కడిగి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
Alasanda Dosa Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)
  • తర్వాత అవసరాన్ని బట్టి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ మెత్తని పిండిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని మరికొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని దోశకు కావాల్సినవిధంగా పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ పలుచగా, గట్టిగా ఉండకుండా మీడియంగా దోశకు కావాల్సిన విధంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు దోశపై వేసుకోవడానికి ఎర్ర కారాన్ని తయారు చేసుకోవాలి.

శనగపిండి లేకుండానే కరకరలాడే "జంతికలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Alasanda Dosa Recipe
కారం (Getty Images)

ఎర్ర కారం కోసం :

  • ఉల్లిపాయలు - నాలుగు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • కారం - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Alasanda Dosa Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కొద్దిగా చింతపండు వేసుకుని వాటర్ వేయకుండా మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుంటే ఎర్ర కారం రెడీ అవుతుంది.
  • అనంతరం దోశ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పెనం హీట్ అయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి టిష్యూ లేదా క్లాత్​తో అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసుకుని పల్చని దోశలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
Alasanda Dosa Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • దోశ కాస్త కాలిన తర్వాత దానిపై ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఎర్ర కారాన్ని కొద్దిగా వేసుకుని గరిటెతో దోశ మొత్తం అనుకోవాలి.
  • ఆపై దాని మీద కొద్దిగా సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చుట్టూ కొద్దిగా నూనె లేదా నెయ్యి వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఎర్రగా కాలనివ్వాలి.
  • దోశ బాగా కాలిన తర్వాత మధ్యలోకి ఫోల్డ్ చేసి అర నిమిషం పాటు కాలనివ్వాలి. ఆపై సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఎర్రకారంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా నోరూరించే "అలసందల దోశలు" అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ వెరైటీ దోశలు ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

మినప్పప్పుతో "మైసూర్ బోండాలు" - టిఫెన్ సెంటర్​ మాదిరి రుచిగా ఉంటాయి!

TAGGED:

ALASANDA DOSA RECIPE
HOW TO MAKE CRISPY DOSA AT HOME
DOSA RECIPES IN TELUGU
అలసందల దోశ తయారీ
CRISPY DOSA RECIPE WITH BOBBARLU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.