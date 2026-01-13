ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చేలా "కర్డ్​ బుల్లెట్స్​" - పైన క్రిస్పీ, లోపల జ్యూసీతో కిర్రాక్​ ఉంటాయి!

-పెరుగు, పనీర్​ కాంబోలో అద్దిరిపోయే స్నాక్​ రెసిపీ - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

Crispy Curd Bullets Recipe
Crispy Curd Bullets Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Curd Bullets Recipe: ఇంట్లో కమ్మని పెరుగు ఉందంటే కడుపునిండా భోజనం చేస్తాం. కేవలం అన్నంలోకి తినడమే కాకుండా పెరుగు పచ్చడి, దహీ వడ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా పెరుగుతో సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రిస్పీ ఓ స్నాక్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అదే కర్డ్​ బుల్లెట్స్​. చాలా అంటే చాలా సింపుల్​గా వీటిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈవెనింగ్​ స్నాక్స్​కు లేదా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వారికి పెట్టడానికి ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి లేట్​ చేయకుండా క్రిస్పీ కర్డ్​ బుల్లెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Crispy Curd Bullets Recipe
పెరుగు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెరుగు - అర కేజీ
  • పనీర్​ - 200 గ్రాములు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీడిపప్పు పలుకులు - 10
  • శనగపిండి - అర కప్పు
  • బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ - 1 కప్పు
Crispy Curd Bullets Recipe
పనీర్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి జల్లెడ ఉంచి అందులో పల్చటి కాటన్​ క్లాత్ లేదా మస్లిన్​ క్లాత్​ ఉంచాలి.
  • ఆ క్లాత్​లోకి తాజా పెరుగు వేసి గట్టిగా ముడి వేసి సుమారు నాలుగైదు గంటల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఈలోపు తాజా పనీర్​ను కాస్త పెద్ద హోల్స్​ ఉన్న గ్రేటర్​ సాయంతో తురుముకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. జీడిపప్పు పలుకులను కూడా కట్​ చేసుకోవాలి.
Crispy Curd Bullets Recipe
పచ్చిమిర్చి - అల్లం (Getty Images)
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వడకట్టి గడ్డకట్టిన పెరుగు, పనీర్​ తురుము, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, గరం మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంతగా కలుపుతూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బుల్లెట్​ షేప్​లో చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Crispy Curd Bullets Recipe
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఓ గిన్నెలోకి శనగపిండి, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ బజ్జీల పిండి కన్నా కాస్త పల్చగా చేసుకోవాలి. మరో గిన్నెలోకి బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు ప్రిపేర్​ చేసిన ఓ బుల్లెట్​ను తీసుకుని శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి బ్రెడ్​ కంబ్స్​లో రోల్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్ని బుల్లెట్స్​ను బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​లో రోల్​ చేసుకోవాలి.
Crispy Curd Bullets Recipe
బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ (ETV Bharat)
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారేవరకు వేయించాలి.
  • ఇవి రెండు వైపులా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్డ్​ బుల్లెట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crispy Curd Bullets Recipe
కర్డ్​ కట్​లెట్స్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • తాజా, కమ్మటి పెరుగును తీసుకుంటే బుల్లెట్స్​ రుచి బాగుంటాయి.
  • ఇందులో సెపరేట్​గా ఎండు కారం వేయడం లేదు కాబట్టి కాస్త ఘాటుగా ఉండే పచ్చిమిర్చిని తీసుకుంటే సరి.
  • పెరుగు, పనీర్​ మిశ్రమాన్ని కలిపినప్పుడు ఎంత గట్టిగా ఉంటే బుల్లెట్స్​ అంత పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. ఒకవేళ పెరుగు మిశ్రమం ఏమైనా లూజు అనిపిస్తే ఓ గంటసేపు ఫ్రీజర్​లో పెడితే సరిపోతాయి.

రేగుపండ్లతో తియ్యని "చిక్కీలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

భోగి స్పెషల్ : నోరూరించే "స్వీట్ పొంగల్" - చల్లారినా గట్టి పడదు, టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

PERUGU BULLETS RECIPE IN TELUGU
CRISPY CURD BULLETS RECIPE
CURD BULLETS RECIPE AT HOME
కర్డ్​ బుల్లెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలి
CRISPY CURD BULLETS RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.