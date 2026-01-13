పిల్లలకు నచ్చేలా "కర్డ్ బుల్లెట్స్" - పైన క్రిస్పీ, లోపల జ్యూసీతో కిర్రాక్ ఉంటాయి!
-పెరుగు, పనీర్ కాంబోలో అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి!
Published : January 13, 2026 at 5:17 PM IST
Crispy Curd Bullets Recipe: ఇంట్లో కమ్మని పెరుగు ఉందంటే కడుపునిండా భోజనం చేస్తాం. కేవలం అన్నంలోకి తినడమే కాకుండా పెరుగు పచ్చడి, దహీ వడ అంటూ రకరకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇవి మాత్రమే కాకుండా పెరుగుతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ ఓ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే కర్డ్ బుల్లెట్స్. చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈవెనింగ్ స్నాక్స్కు లేదా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వారికి పెట్టడానికి ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి లేట్ చేయకుండా క్రిస్పీ కర్డ్ బుల్లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెరుగు - అర కేజీ
- పనీర్ - 200 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీడిపప్పు పలుకులు - 10
- శనగపిండి - అర కప్పు
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి జల్లెడ ఉంచి అందులో పల్చటి కాటన్ క్లాత్ లేదా మస్లిన్ క్లాత్ ఉంచాలి.
- ఆ క్లాత్లోకి తాజా పెరుగు వేసి గట్టిగా ముడి వేసి సుమారు నాలుగైదు గంటల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు తాజా పనీర్ను కాస్త పెద్ద హోల్స్ ఉన్న గ్రేటర్ సాయంతో తురుముకోవాలి. అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. జీడిపప్పు పలుకులను కూడా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వడకట్టి గడ్డకట్టిన పెరుగు, పనీర్ తురుము, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, గరం మసాలా, కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి అస్సలు నీళ్లు లేకుండా వీలైనంతగా కలుపుతూ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ బుల్లెట్ షేప్లో చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి శనగపిండి, అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ బజ్జీల పిండి కన్నా కాస్త పల్చగా చేసుకోవాలి. మరో గిన్నెలోకి బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె కాగేలోపు ప్రిపేర్ చేసిన ఓ బుల్లెట్ను తీసుకుని శనగపిండి మిశ్రమంలో ముంచి బ్రెడ్ కంబ్స్లో రోల్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా అన్ని బుల్లెట్స్ను బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారేవరకు వేయించాలి.
- ఇవి రెండు వైపులా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మిగిలిన వాటిని కూడా నూనెలో వేయించి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కర్డ్ బుల్లెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- తాజా, కమ్మటి పెరుగును తీసుకుంటే బుల్లెట్స్ రుచి బాగుంటాయి.
- ఇందులో సెపరేట్గా ఎండు కారం వేయడం లేదు కాబట్టి కాస్త ఘాటుగా ఉండే పచ్చిమిర్చిని తీసుకుంటే సరి.
- పెరుగు, పనీర్ మిశ్రమాన్ని కలిపినప్పుడు ఎంత గట్టిగా ఉంటే బుల్లెట్స్ అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఒకవేళ పెరుగు మిశ్రమం ఏమైనా లూజు అనిపిస్తే ఓ గంటసేపు ఫ్రీజర్లో పెడితే సరిపోతాయి.
