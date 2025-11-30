ETV Bharat / offbeat

రాగిపిండితో కరకరలాడే "పకోడీలు" - నూనె తక్కువ, టేస్ట్ ఎక్కువ!

పకోడీలు కొత్తగా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారడం ఖాయం!

Ragi Pindi Pakodi
Ragi Pindi Pakodi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ragi Pakoda Prepare : పకోడీలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి బయట క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. ఇవి రెండుమూడు తిని టీ తాగితే ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పకోడీలను శనగపిండి, ఉల్లిపాయలు ఉపయోగించి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి రాగిపిండితో పకోడీలు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి. రుచి అద్దిరిపోతుంది. పైగా నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారడం ఖాయం. మరి వేడివేడి రాగి పకోడీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

సగ్గుబియ్యంతో అద్దిరిపోయే "పూరీలు" - ఇలా చేస్తే ఆయిల్ పీల్చకుండా, పొంగుతాయి!

Ragi Pindi Pakodi
రాగిపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • పుట్నాలు - పావు కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Ragi Pindi Pakodi
పుట్నాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో​ పావు కప్పు పల్లీలు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా ప్రైస్ చేస్తూ కలపాలి.
  • ఇందులోనే రెండు కప్పుల రాగిపిండి, అర కప్పు బియ్యప్పిండి వేయాలి. అలాగే వేయించిన పావు కప్పు పల్లీలు, పావు కప్పు పుట్నాలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి.
Ragi Pindi Pakodi
పల్లీలు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు, 15 కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీలా మాదిరిగా వేసుకోవాలి.
Ragi Pindi Pakodi
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ పకోడీలు బాగా క్రిస్పీగా వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి.
  • పకోడీలు దోరగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Ragi Pindi Pakodi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే కరకరలాడే రాగి పకోడీలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పకోడీలను పుదీనా, టమోటా చట్నీ లేదా టమోటా సాస్​ కలిపి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు" - స్వీట్ లవర్స్​ ఫుల్ ఖుష్!

జిగురు లేకుండా "బెండకాయ పులుసు" - ఈ స్టైల్లో వండితే అద్దిరిపోయే రుచి!

TAGGED:

RAGI PAKODI RECIPE
రాగి పకోడీలు తయారీ విధానం
FINGER MILLET FLOUR PAKODI
RAGI PINDI PAKODA MAKING IN TELUGU
RAGI PINDI PAKODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.