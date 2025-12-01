ETV Bharat / offbeat

బంగాళాదుంపతో కరకరలాడే "చేగోడీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- ఆలూతో చిప్స్, కట్​లెట్స్, బైట్స్ రొటీన్ - వెరైటీగా ఇలా 'చేగోడీలు' చేయండి!

Crispy Chegodilu with Potato
Crispy Chegodilu with Potato (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Crispy Chegodilu with Potato : డిసెంబర్ మొదటివారంలోనే చలి పంజా విసురుతోంది. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచే చలి స్టార్ట్ అవుతోంది. ఇలాంటి ఈవెనింగ్ టైమ్​లో వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, కరకరలాడే "ఆలూ చేగోడీలు".

నార్మల్​గా అందరూ బంగాళదుంపతో చిప్స్, కట్​లెట్స్​, బైట్స్ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఇలా 'పొటాటో రింగ్స్' చేసుకోండి. ఇవి తక్కువ పదార్థాలతో, చాలా తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతాయి. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, బంగాళదుంపతో ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చేగోడీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Crispy Chegodilu with Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముద్ద
  • మూడు చెంచాలు - వెన్న
  • మూడు చెంచాలు - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
  • నాలుగు చెంచాలు - మైదా
  • నాలుగు చెంచాలు - కార్న్​ఫ్లోర్
  • ఒక చెంచా - ఉల్లికాడల తరుగు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

Crispy Chegodilu with Potato
కార్న్​ఫ్లోర్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో తగినన్ని బంగాళదుంపలు తీసుకుని అవి మునిగేవరకు నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని వెల్లుల్లి పలుకులు, ఉల్లికాడల తరుగును రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన బంగాళాదుంపలను వేడి నీళ్లు వంపేసి పొట్టు తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Crispy Chegodilu with Potato
బటర్ (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వెన్న వేసి కరిగించుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పలుకులు వేసి పచ్చివాసన పోయేంతవరకు బాగా వేయించాలి.
  • అవి వేగాక అందులో మైదా వేసి ఉండల్లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముద్ద కూడా వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లికాడల తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కార్న్​ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుని ఎక్కడా ఉండల్లేకుండా ఆ మిశ్రమాన్ని చపాతీపిండిలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Crispy Chegodilu with Potato
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • అనంతరం అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ చేగోడీల మాదిరిగా చిన్న చిన్న రింగుల్లా చేసుకోవాలి.
  • ఆలూ మిశ్రమం మొత్తాన్ని రింగుల్లా చేసుకున్నాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి.
  • ఐదు నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ఫ్రిడ్జ్​లో నుంచి తీసిన ఆలూ రింగ్స్​ను కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
Crispy Chegodilu with Potato
ఉప్పు (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి రెండు వైపులా మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, బంగాళదుంపతో సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "చేగోడీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
  • మరి, నచ్చితే ఎప్పుడూ ఆలూతో చిప్స్, కట్​లెట్స్ వంటివే కాకుండా ఓసారిలా పొటాటో రింగ్స్ ట్రై చేయండి.

