బంగాళాదుంపతో కరకరలాడే "చేగోడీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- ఆలూతో చిప్స్, కట్లెట్స్, బైట్స్ రొటీన్ - వెరైటీగా ఇలా 'చేగోడీలు' చేయండి!
Published : December 1, 2025 at 10:42 AM IST
Crispy Chegodilu with Potato : డిసెంబర్ మొదటివారంలోనే చలి పంజా విసురుతోంది. సాయంత్రం 5 గంటల నుంచే చలి స్టార్ట్ అవుతోంది. ఇలాంటి ఈవెనింగ్ టైమ్లో వేడివేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, కరకరలాడే "ఆలూ చేగోడీలు".
నార్మల్గా అందరూ బంగాళదుంపతో చిప్స్, కట్లెట్స్, బైట్స్ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. కానీ, ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ఇలా 'పొటాటో రింగ్స్' చేసుకోండి. ఇవి తక్కువ పదార్థాలతో, చాలా తక్కువ టైమ్లో అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ నచ్చుతాయి. అలాగే, ఇవి నూనెను కూడా అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, బంగాళదుంపతో ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చేగోడీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - ఉడికించిన బంగాళాదుంప ముద్ద
- మూడు చెంచాలు - వెన్న
- మూడు చెంచాలు - సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు
- నాలుగు చెంచాలు - మైదా
- నాలుగు చెంచాలు - కార్న్ఫ్లోర్
- ఒక చెంచా - ఉల్లికాడల తరుగు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో తగినన్ని బంగాళదుంపలు తీసుకుని అవి మునిగేవరకు నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని వెల్లుల్లి పలుకులు, ఉల్లికాడల తరుగును రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంచిగా ఉడికిన బంగాళాదుంపలను వేడి నీళ్లు వంపేసి పొట్టు తీసుకుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తని ముద్దలా మాష్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి వెన్న వేసి కరిగించుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పలుకులు వేసి పచ్చివాసన పోయేంతవరకు బాగా వేయించాలి.
- అవి వేగాక అందులో మైదా వేసి ఉండల్లేకుండా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంప ముద్ద కూడా వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లికాడల తరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుని ఎక్కడా ఉండల్లేకుండా ఆ మిశ్రమాన్ని చపాతీపిండిలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకుంటూ చేగోడీల మాదిరిగా చిన్న చిన్న రింగుల్లా చేసుకోవాలి.
- ఆలూ మిశ్రమం మొత్తాన్ని రింగుల్లా చేసుకున్నాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి.
- ఐదు నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన ఆలూ రింగ్స్ను కాగుతున్న నూనెలో వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి రెండు వైపులా మంచిగా వేగాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, బంగాళదుంపతో సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "చేగోడీలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే ఎప్పుడూ ఆలూతో చిప్స్, కట్లెట్స్ వంటివే కాకుండా ఓసారిలా పొటాటో రింగ్స్ ట్రై చేయండి.
