Crispy Cauliflower Snack Recipe
Crispy Cauliflower Snack Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Crispy Cauliflower Snack Recipe : మనతో ఎవరైనా నమ్మశక్యం కాని మాటలు చెబుతుంటే "చెవిలో క్యాలీఫ్లవర్లు పెట్టొద్దు" అనేస్తుంటాం కదూ! అలాంటి క్యాలీఫ్లవర్​తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "క్యాలీఫ్లవర్ బైట్స్". నార్మల్​గా చాలా మంది క్యాలీఫ్లవర్​తో వేపుడు, కూరలు చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ఓసారిలా ఈ స్నాక్​ను ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.

ఎన్ని తిన్నా బోరింగ్​గా అనిపించవు. కేఎఫ్​సీ స్టైల్​లో చికెన్ తిన్నంత ఫీల్​తో భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఇంట్లో గోబీ(క్యాలీఫ్లవర్) ఉన్న ప్రతిసారీ దీన్ని చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, క్యాలీఫ్లవర్​తో నోరూరించే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Crispy Cauliflower Snack Recipe
క్యాలీఫ్లవర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు - రెండు కప్పులు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
  • ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నిమ్మకాయ - ఒకటి
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మైదాపిండి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బ్రెడ్​క్రంబ్స్ - కొన్ని
  • నూనె - డీప్​ ఫ్రైకి తగినంత

Crispy Cauliflower Snack Recipe
కార్న్​ఫ్లోర్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకుని కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ ముక్కలన్నీ ఒకే సైజ్​లో ఉండే రెండు కప్పుల పరిమాణంలో సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్ లైట్​గా వేడయ్యాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని స్టెయినర్​ సహాయంతో ఆ వేడి నీళ్లు వంపేసుకోవాలి.
Crispy Cauliflower Snack Recipe
మిరియాలు (Getty Images)
  • తర్వాత స్టెయినర్​లో ఉన్న గోబీ ముక్కలు ఆ వేడికి మరింత మెత్తగా అవ్వకుండా వెంటనే వాటిపై ఒకసారి నార్మల్​ వాటర్ పోసి కడగాలి.
  • అనంతరం ఉడికించిన క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిల్లో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, మిరియాల పొడి, కారం, గరంమసాలా, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • చివరగా నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని గోబీ ముక్కలకు మసాలాలన్నీ బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపిన తర్వాత అందులో కార్న్​ఫ్లోర్, మైదాపిండి యాడ్ చేసుకుని మరోసారి పిండి మిశ్రమం ముక్కలకు చక్కగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Crispy Cauliflower Snack Recipe
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పిండి అనేది క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలకు మంచిగా కోట్ అయ్యేలా చాలా కొద్దిగా నీటిని చల్లుకుంటూ దగ్గరకు అయ్యేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్​లో బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకుని వాటిల్లో కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో నుంచి ఒక్కో క్యాలీఫ్లవర్ ముక్క తీసుకుని బ్రెడ్ క్రంబ్స్​లో వేసి అన్ని వైపులా మంచిగా కోట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అలా ముక్కలన్నింటినీ కోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Crispy Cauliflower Snack Recipe
నిమ్మకాయ (Getty Images)
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కోట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా వేగి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని అరనిమిషం ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "క్యాలీఫ్లవర్ బైట్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!

