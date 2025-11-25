- క్యాలీఫ్లవర్తో కరకరలాడే "బైట్స్" - KFC చికెన్ పీసుల్లా అద్దిరిపోతాయి!
- ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ!
Published : November 25, 2025 at 2:58 PM IST
Crispy Cauliflower Snack Recipe : మనతో ఎవరైనా నమ్మశక్యం కాని మాటలు చెబుతుంటే "చెవిలో క్యాలీఫ్లవర్లు పెట్టొద్దు" అనేస్తుంటాం కదూ! అలాంటి క్యాలీఫ్లవర్తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "క్యాలీఫ్లవర్ బైట్స్". నార్మల్గా చాలా మంది క్యాలీఫ్లవర్తో వేపుడు, కూరలు చేసుకుంటుంటారు. అవి మాత్రమే కాకుండా ఓసారిలా ఈ స్నాక్ను ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు.
ఎన్ని తిన్నా బోరింగ్గా అనిపించవు. కేఎఫ్సీ స్టైల్లో చికెన్ తిన్నంత ఫీల్తో భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఇంట్లో గోబీ(క్యాలీఫ్లవర్) ఉన్న ప్రతిసారీ దీన్ని చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, క్యాలీఫ్లవర్తో నోరూరించే ఈ సూపర్ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు - రెండు కప్పులు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- మిరియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - అరటీస్పూన్
- ధనియాలపొడి - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- కార్న్ఫ్లోర్ - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- మైదాపిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- బ్రెడ్క్రంబ్స్ - కొన్ని
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకుని కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ ముక్కలన్నీ ఒకే సైజ్లో ఉండే రెండు కప్పుల పరిమాణంలో సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు తీసుకుని మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ లైట్గా వేడయ్యాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని స్టెయినర్ సహాయంతో ఆ వేడి నీళ్లు వంపేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టెయినర్లో ఉన్న గోబీ ముక్కలు ఆ వేడికి మరింత మెత్తగా అవ్వకుండా వెంటనే వాటిపై ఒకసారి నార్మల్ వాటర్ పోసి కడగాలి.
- అనంతరం ఉడికించిన క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత వాటిల్లో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, మిరియాల పొడి, కారం, గరంమసాలా, ధనియాలపొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- చివరగా నిమ్మరసాన్ని పిండుకుని గోబీ ముక్కలకు మసాలాలన్నీ బాగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలాలన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపిన తర్వాత అందులో కార్న్ఫ్లోర్, మైదాపిండి యాడ్ చేసుకుని మరోసారి పిండి మిశ్రమం ముక్కలకు చక్కగా పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండి అనేది క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలకు మంచిగా కోట్ అయ్యేలా చాలా కొద్దిగా నీటిని చల్లుకుంటూ దగ్గరకు అయ్యేలా బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో బ్రెడ్ క్రంబ్స్ తీసుకుని వాటిల్లో కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమంలో నుంచి ఒక్కో క్యాలీఫ్లవర్ ముక్క తీసుకుని బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో వేసి అన్ని వైపులా మంచిగా కోట్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అలా ముక్కలన్నింటినీ కోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి కోట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని అరనిమిషం ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "క్యాలీఫ్లవర్ బైట్స్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
