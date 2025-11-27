ETV Bharat / offbeat

క్రిస్పీ,​ టేస్టీ "క్యారెట్ బైట్స్" - పిల్లలకు ఇలా చేసి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి!

క్యారెట్, బంగాళదుంపతో సరికొత్త రెసిపీ - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

Carrot Bites
Carrot Bites (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Carrot Bites Recipe Prepare : ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. పునుగులు, గారెలు, బజ్జీలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఇంటిల్లిపాదీ మాత్రం వీటిని తిన్నా ఏదో ఒక కొత్త రెసిపీని చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే క్యారెట్ బైట్స్. వీటిని నిమిషాల్లో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే వారికి ఫేవరెట్​ స్నాక్​గా మారుతుంది. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది! మరి క్రిస్పీ,టేస్టీ క్యారెట్ బైట్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తియ్యని "సజ్జ వడలు" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!

Carrot Bites
క్యారెట్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • క్యారెట్ - 1
  • బంగాళదుంప -1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • పుదీనా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • కార్న్​ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Carrot Bites
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక క్యారెట్, ఒక బంగాళదుంపను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్​తో సన్నగా తరుముకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి.
  • ఇందులోనే సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర కప్పు బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్​ఫ్లోర్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Carrot Bites
బంగాళదుంపలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చేతులకు కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా సిలిండర్ షేప్​లో చేసుకోవాలి.
Carrot Bites
పిండిని సిలిండర్ షేప్​లో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బైట్స్​ను సరిపడా కడాయిలో వేయాలి
  • ఇప్పుడు వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి క్రిస్పీగా వచ్చేలా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత బైట్స్​ను ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Carrot Bites
జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే క్యారెట్ బైట్స్​​ తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి క్యారెట్ బైట్స్​ను టమోటా కెచప్​లో ముంచి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
  • ఇలా ఇంట్లో ఓసారి చేసి పెడితే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్​గా మారడం ఖాయం!
  • మీరు క్యారెట్ బైట్స్​ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యారెట్, బంగాళదుంపతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "దొండకాయ నిమ్మకాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

టేస్టీ, స్పైసీ "ఉల్లిపాయ పచ్చడి" - టిఫిన్ ఏదైనా ఈ చట్నీ చేసి పెట్టుకోండి!

TAGGED:

CARROT BITES RECIPE IN TELUGU
క్యారెట్ బైట్స్ తయారీ విధానం
CRISPY POTATO CARROT BITES
CARROT SNACK RECIPES
CARROT BITES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.