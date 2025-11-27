క్రిస్పీ, టేస్టీ "క్యారెట్ బైట్స్" - పిల్లలకు ఇలా చేసి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి!
క్యారెట్, బంగాళదుంపతో సరికొత్త రెసిపీ - టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!
Carrot Bites Recipe Prepare : ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లలు, పెద్దల కోసం వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. పునుగులు, గారెలు, బజ్జీలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఇంటిల్లిపాదీ మాత్రం వీటిని తిన్నా ఏదో ఒక కొత్త రెసిపీని చేయమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ ఓ కొత్త స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే క్యారెట్ బైట్స్. వీటిని నిమిషాల్లో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే వారికి ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారుతుంది. అంతేకాక ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది! మరి క్రిస్పీ,టేస్టీ క్యారెట్ బైట్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- క్యారెట్ - 1
- బంగాళదుంప -1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కారం - అర టీ స్పూన్
- పుదీనా - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- కార్న్ఫ్లోర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక క్యారెట్, ఒక బంగాళదుంపను కడిగి పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రేటర్తో సన్నగా తరుముకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి.
- ఇందులోనే సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అర టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. ఇందులో కొద్దిగా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర కప్పు బియ్యప్పిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతులకు కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా సిలిండర్ షేప్లో చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బైట్స్ను సరిపడా కడాయిలో వేయాలి
- ఇప్పుడు వీటిని రెండు నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి క్రిస్పీగా వచ్చేలా ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత బైట్స్ను ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే క్యారెట్ బైట్స్ తయారైనట్లే!
- వేడివేడి క్యారెట్ బైట్స్ను టమోటా కెచప్లో ముంచి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే!
- ఇలా ఇంట్లో ఓసారి చేసి పెడితే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్నాక్గా మారడం ఖాయం!
- మీరు క్యారెట్ బైట్స్ని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే క్యారెట్, బంగాళదుంపతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
