వెడ్డింగ్ స్టైల్లో "బెెండకాయ పకోడి ఫ్రై" - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టరంతే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 1:52 PM IST
Bhindi Pakora Fry Recipe : వివాహాలు లేదా ఫంక్షన్స్లో చేసే బెండకాయ పకోడి ఫ్రైని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి చేశారంటే కరకరలాడుతూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తాయి. ఇలా చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది. మరి బెండకాయ పకోడి ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- కరివేపాకు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - అర టీ స్పూన్
- పచ్చికొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
- కారం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కేజీ బెండకాయలను కడిగి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు, ముప్పావు కప్పు శనగపిండి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యప్పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బెండకాయ ముక్కలను వేసి క్రిస్పీగా వేయించాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నూనెలో పావు కప్పు పల్లీలు, పావు కప్పు జీడిపప్పు పలుకులు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- మరోవైపు పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తాలింపు గింజలు, ఆరు పచ్చిమిర్చి, అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసి వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అర టీ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులో వేయించిన బెండకాయ మక్కలు, జీడిపప్పు, పల్లీలు, కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి తురుము, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే కరకరలాడే బెండకాయ పకోడి ఫ్రై సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే తిన్నవారు సూపర్ అనాల్సిందే!
