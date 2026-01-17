బీరకాయతో కర్రీ, పచ్చడి రొటీన్ - ఇలా "గారెలు" చేయండి! - కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతాయ్!
క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా "బీరకాయ గారెలు" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : January 17, 2026 at 11:12 AM IST
Beerakaya Garelu Recipe in Telugu : 'బీరకాయ' ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో ఒకటి. కానీ, కొంతమంది పీచుగా ఎక్కువగా ఉండే దీన్ని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. అలాంటి వారూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, బీరకాయతో నోరూరించే "గారెలు". క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని ఎన్ని తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు కమ్మగా తింటారు. అలాగే, వీటి తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. పైగా, నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! ఈ గారెలను ఈవెనింగ్ స్నాక్గానే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ బీరకాయ గారెలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మినప్పప్పు - ఒక కప్పు
- బీరకాయ - ఒకటి
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- నువ్వులు - రెండు చెంచాలు
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మినప్పప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఆరేడు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఈ గారెలు చేసుకునేవారు ముందు రోజు నైట్ మినప్పప్పును కడిగి రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- అదే, ఈవెనింగ్ టైమ్ స్నాక్గా చేసుకోవాలనుకుంటే ఆరోజు ఉదయం పప్పును కడిగి నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
- మినప్పప్పు బాగా నానిన తర్వాత మరోసారి శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టాలి.
- తర్వాత పప్పును మిక్సీ జార్లో వేసుకుని ఎక్కువ వాటర్ వేయకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా పిండిని గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ పీలర్తో బీరకాయ చెక్కు తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై దాన్ని గ్రేటర్తో సన్నగా తురుమి చేతితో ఒకసారి పిండి అందులో నుంచి వచ్చే వాటర్ని వడకట్టేయాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, అల్లం, పచ్చిమిరపకాయలను వీలైనంత సన్నగా తరుక్కుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న మినప్పప్పు, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని బీరకాయ తురుము, పచ్చిమిర్చి తరుగు, సన్నని అల్లం, కరివేపాకు తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నువ్వులు వేసి పదార్థాలన్నీ పిండిలో మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేయాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి చేతిని తడి చేసుకుని ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న మినప్పిండిలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గారెల్లా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి తగినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కొద్దిసేపు కాలనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి, ఎర్రగా వేగాయనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మంచి రుచితో కరకరలాడే "బీరకాయ గారెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- ఇక వీటిని కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొబ్బరి లేదా అల్లం చట్నీతో కలిపి సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది.
- మరి, నచ్చితే ఈవెనింగ్ స్నాక్గా ఎప్పుడూ చేసుకునే నార్మల్ గారెలు కాకుండా ఈసారి బీరకాయతో ట్రై చేయండి. ప్రత్యేకమైన రుచితో కరకరలాడే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
