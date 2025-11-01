గోధుమపిండితో కరకరలాడే "బాకర్వాడీలు" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
పిల్లలు మెచ్చే సరికొత్త స్నాక్ రెసిపీ - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోండిలా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 3:36 PM IST
Bakarwadi Prepare in Telugu : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్నాక్స్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో కొన్ని ఆరోజు మాత్రమే తినడానికి పనికొస్తాయి. అందుకే ఇవాళ మీకోసం 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉండే ఓ కొత్త స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం! అదే బాకర్వాడీలు. వీటిని గోధుమపిండితో ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడూ రెడీ అవుతాయి. ఇవి పుల్లగా, కారంగా ఉండటంతో ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కొబ్బరిపొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
- నిమ్మకాయ - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు గోధుమపిండి వేయాలి. ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- అదేవిధంగా మసాలా ప్రిపేర్ చేయడం కోసం మిక్సీజార్లో ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల కొబ్బరిపొడి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ సోంపు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార, రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకో గిన్నెలో నిమ్మరసం, ఒక టీ స్పూన్ నీరు పోసి కలపాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత గోధుమపిండి మిశ్రమాన్ని మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండిని ముద్దలుగా చేసుకోవాలి. అనంతరం ఒక్కొ పిండి ముద్దను చపాతీలాగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత చపాతీల పైన నిమ్మరసం అప్లై చేయాలి. ఆపై మసాలా పొడిని వేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని దగ్గరగా చుడుతూ కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని చిన్నచిన్న పీస్లుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వీటిని చేతితో కొద్దిగా ప్రెస్ చేస్తే గుండ్రంగా వస్తాయి. ఆ తర్వాత బాకర్వాడీలను 15 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న బాకర్వాడీలను వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 7 నిమిషాల పాటు అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి.
- చివరగా వీటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటే కరకరలాడే బాకర్వాడీలు తయారైనట్లే!
- బాకర్వాడీలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 20 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
