ఎప్పుడైనా "ఉప్మా చేగోడీలు" తిన్నారా? - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే 'ఉప్మా చేగోడీలు' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 16, 2025 at 3:53 PM IST
Upma Chegodilu Recipe in Telugu : కరకరలాడే "చేగోడీలు" అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇష్టమే. కమ్మగా, క్రంచీగా ఉండే వీటిని ఎన్ని తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది. అయితే, నార్మల్గా చేగోడీలను శనగపిండి, బియ్యప్పిండితో ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటాం. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా "ఉప్మా చేగోడీలను" ట్రై చేశారా? "లేదు" అంటే మాత్రం ఓసారి ఈ రెసిపీ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాల్సిందే.
రవ్వతో ముందుగా ఉప్మాను ప్రిపేర్ చేసుకుని దానితో ఈ చేగోడీలు చేసుకోవడం ద్వారా వీటికి "ఉప్మా చేగోడీలు" అని పేరు వచ్చింది. ఇవి చాలా తక్కువ టైమ్లోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి. అలాగే, ఈ చేగోడీలు అచ్చం బయట అమ్మే వాటిలాగే టేస్టీగా, ఎక్స్ట్రా క్రిస్పీగానూ ఉంటాయి. పైగా, ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ ఉప్మా చేగోడీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపప్పు - అర కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పసుపు - చిటికెడు
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- సన్నని అల్లం తరుగు - ఒక చెంచా
- మైదా - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ చేగోడీల తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో పచ్చిశనగపప్పుని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి రెండు నుంచి మూడు గంటలపాటు నానబెట్టాలి.
- శనగపప్పు బాగా నానిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి పక్కనుంచాలి.
- పప్పు నానేలోపు పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లంను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి అందులో నానిన శనగపప్పు, ఉప్మా రవ్వ తీసుకున్న కప్పుతో ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి.
- అలాగే, అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మరిగించుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం వేడెక్కి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో పసుపు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, జీలకర్ర, సన్నని అల్లం తరుగు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో ఉప్మా రవ్వను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మైదాపిండిని జత చేసి అది కూడా పిండిలో కలిసేలా కలపాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఉప్మా మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ లేదా చాపింగ్ బోర్డ్పై వేసుకుని కాస్త వాటర్ చల్లుకుంటూ చేతి మణికట్టుతో బాగా ప్రెస్ చేస్తూ చపాతీ ముద్దలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- ఆ విధంగా పిండిని సిద్ధం చేసుకున్నాక అందులో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ముందు సన్నగా పొడుగ్గా రోల్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పొడుగ్గా చేసుకున్న పిండిని చేగోడీలా రింగ్ షేప్లో చుట్టుకుని చివర్లు చక్కగా అతికించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే ప్రాసెస్లో మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని చేగోడీల్లా ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చేగోడీలను పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- అయితే, చేగోడీలు వేసిన వెంటనే కదపకుండా ఒకట్రెండు నిమిషాలు అలాగే వేగినిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చేగోడీలు సరిగ్గా వేగినట్లయితే నూనెలో నురగలు రావడం తగ్గిపోతుంది.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, ఎక్స్ట్రా క్రిస్పీనెస్తో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఉప్మా చేగోడీలు" రెడీ అవుతాయి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత గాలి దూరని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల పాటు హ్యాపీగా తినేయొచ్చు.
