కరకరలాడే "ఆలూ ఫ్రై" - పప్పు, సాంబార్, రసంలోకి సైడ్ డిష్గా అదుర్స్ - వారం నిల్వ!
అతి తక్కువ పదార్థాలతో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు - పిల్లలకు ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!
Published : October 27, 2025 at 6:02 PM IST
Crispy Aloo Fry: ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే కూరగాయలలో బంగాళదుంప ఒకటి. ఆలూతో కర్రీ, ఫ్రై, కుర్మా ఇలా ఎలాంటి వంటకాన్ని ప్రిపేర్ చేసినా భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. అందులోనూ ఆలూ ఫ్రై అంటే ఇష్టంగా తినేవాళ్లు మనలో చాలా మందే ఉంటారు. అయితే ఆలూ ఫ్రై అంటే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త క్రంచీగా, స్పైసీగా ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. పప్పుచారు, సాంబార్, పప్పు, పచ్చడి వంటి వాటితో అన్నం తినేటప్పుడు సైడ్ డిష్గా ఈ ఫ్రై పర్ఫెక్ట్. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే అడిగి మరీ తింటుంటారు. ఇక దీనిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటే సుమారు వారంపైన నిల్వ ఉంటుంది. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీ ఆలూ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బంగాళదుంపలు - అర కేజీ
- జీడిపప్పు - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - గుప్పెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి వాటర్తో ఓసారి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డలను సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఓ గిన్నెలోకి వాటర్ తీసుకుని అందులో తురుముకున్న బంగాళాదుంప మిశ్రమం వేసి బాగా కడిగి ఆ నీటిని వంపేయాలి. ఇలా వాటర్తో మూడు నాలుగుసార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని స్టార్చ్ పోతుంది.
- ఆలూ తురుమును కడిగిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. అనంతరం తురుమును నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ కాటన్ క్లాత్ మీద ఆలూ తురుము వేసి ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
- తడి లేకుండా పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత డీప్ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత ఆలూ తురుమును కొద్దిగా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
- ఆలూ మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తాన్ని ఆయిల్లో వేయించి తీసుకోవాలి.
- అదే నూనెలోకి జీడిపప్పు, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఓ వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఫ్రై చేసిన ఆలూ తురుము, జీడిపప్పు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి చేతితో, గరిటెతో కలపకుండా ఆలూ మిశ్రమాన్ని పైకి కిందకు అంటూ అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే ఆలూ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఆలుగడ్డలను మరీ సన్నని రంధ్రాలు ఉన్న గ్రేటర్తో కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్లో ఉండే హోల్స్ ద్వారా తురుముకోవాలి.
- ఆలూ కాస్త వేడిమీద ఉన్నప్పుడే ఉప్పు, కారం కలుపుకుంటేనే పర్ఫెక్ట్గా పట్టడంతో పాటు టేస్టీ బాగుంటుంది.
- నార్మల్ కారం వద్దనుకుంటే మిక్సీజార్లో కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత కారం వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసి ఆలూ మిక్స్లో కలుపుకుంటే సరి.
