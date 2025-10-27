ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "ఆలూ ఫ్రై" - పప్పు, సాంబార్​, రసంలోకి సైడ్​ డిష్​గా అదుర్స్​ - వారం నిల్వ!

అతి తక్కువ పదార్థాలతో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Crispy Aloo Fry
Crispy Aloo Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Aloo Fry: ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినే కూరగాయలలో బంగాళదుంప ఒకటి. ఆలూతో కర్రీ, ఫ్రై, కుర్మా ఇలా ఎలాంటి వంటకాన్ని ప్రిపేర్ చేసినా భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. అందులోనూ ఆలూ ఫ్రై అంటే ఇష్టంగా తినేవాళ్లు మనలో చాలా మందే ఉంటారు. అయితే ఆలూ ఫ్రై అంటే ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త క్రంచీగా, స్పైసీగా ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. పప్పుచారు, సాంబార్, పప్పు, పచ్చడి వంటి వాటితో అన్నం తినేటప్పుడు సైడ్​ డిష్​గా ఈ ఫ్రై పర్ఫెక్ట్​. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలైతే అడిగి మరీ తింటుంటారు. ఇక దీనిని ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుని స్టోర్​ చేసుకుంటే సుమారు వారంపైన నిల్వ ఉంటుంది. మరి ఈ సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ క్రంచీ ఆలూ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Crispy Aloo Fry
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బంగాళదుంపలు - అర కేజీ
  • జీడిపప్పు - గుప్పెడు
  • కరివేపాకు - గుప్పెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
Crispy Aloo Fry
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఆలుగడ్డలపై పొట్టు తీసేసి వాటర్​తో ఓసారి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఆలుగడ్డలను సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఓ గిన్నెలోకి వాటర్​ తీసుకుని అందులో తురుముకున్న బంగాళాదుంప మిశ్రమం వేసి బాగా కడిగి ఆ నీటిని వంపేయాలి. ఇలా వాటర్​తో మూడు నాలుగుసార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని స్టార్చ్​ పోతుంది.
  • ఆలూ తురుమును కడిగిన తర్వాత నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. అనంతరం తురుమును నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Crispy Aloo Fry
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ కాటన్​ క్లాత్​ మీద ఆలూ తురుము వేసి ఫ్యాన్​ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • తడి లేకుండా పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత డీప్​ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత ఆలూ తురుమును కొద్దిగా వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి.
  • ఆలూ మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తాన్ని ఆయిల్​లో వేయించి తీసుకోవాలి.
Crispy Aloo Fry
కారం (Getty Images)
  • అదే నూనెలోకి జీడిపప్పు, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
  • ఓ వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఫ్రై చేసిన ఆలూ తురుము, జీడిపప్పు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి వేసి చేతితో, గరిటెతో కలపకుండా ఆలూ మిశ్రమాన్ని పైకి కిందకు అంటూ అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా మొత్తం మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో క్రిస్పీగా ఉండే ఆలూ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Crispy Aloo Fry
ఆలూ ఫ్రై (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఆలుగడ్డలను మరీ సన్నని రంధ్రాలు ఉన్న గ్రేటర్​తో కాకుండా కాస్త మీడియం సైజ్​లో ఉండే హోల్స్​ ద్వారా తురుముకోవాలి.
  • ఆలూ కాస్త వేడిమీద ఉన్నప్పుడే ఉప్పు, కారం కలుపుకుంటేనే పర్ఫెక్ట్​గా పట్టడంతో పాటు టేస్టీ బాగుంటుంది.
  • నార్మల్​ కారం వద్దనుకుంటే మిక్సీజార్​లో కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత కారం వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్​ చేసి ఆలూ మిక్స్​లో కలుపుకుంటే సరి.

కరకరలాడే "బ్రెడ్​ వడలు" - ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ కిర్రాక్​ అంతే!

వంకాయతో టేస్టీ "ఎగ్ ప్లాంట్" కర్రీ - సరికొత్త పద్ధతిలో నోరూరిపోతుంది!

TAGGED:

ALOO FRY RECIPE IN TELUGU
TASTY AND CRISPY POTATO FRY
POTATO FRY AT HOME IN TELUGU
క్రంచీ ఆలూ ఫ్రై ఎలా చేయాలి
CRISPY ALOO FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.