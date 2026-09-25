"ఇప్పుడు కొనండి, తర్వాత చెల్లించండి" - ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐ - సున్నా వడ్డీ అయినా ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, జీఎస్టీ తప్పదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 5:00 PM IST
Credit Card EMI : 'ఇప్పుడు కొనండి, తర్వాత చెల్లించండి' ఇలాంటి ఆఫర్ వినగానే మీ డ్రీమ్ ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? సహజంగా నెలకు ఈఎంఐ రూ.1,999 మాత్రమే అనే ఆఫర్లు చాలా ఆకట్టుకుంటాయి. మనలో చాలా మంది నెలవారీ ఈఎంఐ సింపుల్ కదా! అని ఖరీదైన ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కొనేస్తుంటారు. కానీ, చివరకు ఎంత తిరిగి చెల్లిస్తున్నారో ఎపుడైనా గమనించారా?
క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐ ఆఫర్లలో 'నో కాస్ట్' లేదా 'జీరో పర్సెంట్' అని చెప్పి ఆకట్టుకుంటారు. నిజానికి కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవేమీ వర్తించవు. ముందుగా ప్రకటించిన ఆఫర్లు, రాయితీలు రద్దయిపోతాయి. నగదు మొత్తాన్ని వడ్డీ కింద బ్యాంకు సర్దుబాటు చేస్తుంది. సున్నా వడ్డీ అని చెప్పినా ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, 18 శాతం జీఎస్టీ అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ఒకటి కంటే ఎక్కువ క్రెడిట్ కార్డులా? - 30% సీయూఆర్ రూల్లో ఈ తప్పులు చేయకండి!
ఉదాహరణకు 60వేల రూపాయల విలువైన ఫోన్ ఈఎంఐలో కొంటే, నెలకు రూ.10వేల చొప్పన చెల్లిస్తే 60వేలు అవుతుంది. కానీ, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, అదనపు పన్నులు అదనంగా ఉంటాయి. అందుకే, ఈఎంఐ ఎంత? దానికంటే అదనంగా ఎంత చెల్లిస్తున్నాం? అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు ఈఎంఐ గడువు కంటే ముందే లోన్ తీర్చేయాలనుకుంటే బ్యాంకులు ఫీజులు వసూలు చేస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
కనీసం చెల్లిస్తే
క్రెడిట్ కార్డుల వడ్డీ రేట్లు సాధారణ రుణాలతో పోలిస్తే 36 శాతం నుంచి 42శాతం అదనంగా ఉంటాయి. క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐ సమయానికి చెల్లించకపోతే మీరు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడతారు. ఇక క్రెడిట్ కార్డు పరిమితి పెరగడం, పేమెంట్స్ లేట్ కావడం జరిగితే క్రెడిట్ స్కోరు తగ్గిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐని గడువులోగా చెల్లించాలి. కనీస బాకీ మాత్రమే చెల్లించి, మిగిలిన ఈఎంఐ, కార్డు బాకీని వదిలేస్తే మరింత భారం మోయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ లెక్కలు చూశాకే
క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐని ఎంచుకునే ముందు పరిశీలించాల్సిన అంశాలు.
- వస్తువు నగదు ధర
- ఈఎంఐ ద్వారా చెల్లిస్తే ఎంత అవుతోంది?
- ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, పన్నులు కలిపి అదనపు ఖర్చు ఎంత?
- ముందస్తుగా ఈఎంఐ ముగిస్తే ఫీజులు?
- కొత్త ఈఎంఐతోపాటు, ఇతర కార్డు బాకీలు?
- ఇవన్నీ చూశాకే నిర్ణయం తీసుకోవాలి.
నెలకు రూ.2వేలు మాత్రమే కదా అని ఐదారు ఈఎంఐలు పెట్టుకున్నారనుకోండి. అంటే అది మీ నెలవారీ వేతనంలో చాలా ఎక్కువే అవుతుంది. నెలకు 2వేలే కదా అనుకుంటే 12వేలకు వచ్చిపడుతుంది. ఇక వేతనం ఇలా రాగానే అలా కట్ అయిపోతుంది.
'క్రెడిట్ స్కోర్' తక్కువగా ఉందా? - ఇలాంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ఈజీగా "లోన్స్"!
'EMI' ఆలస్యమైతే ఏమవుతుంది? - ఇలా చేస్తే క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం ఉండదు!