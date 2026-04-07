మార్కెట్లోకి "నకిలీ ఆధార్​ కార్డులు" - వాటిని ఎలా గుర్తించాలో తెలుసా?

నకిలీ ఆధార్ కార్డుల చలామణీ - ఇలా సింపుల్గా గుర్తించే వీలు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:30 PM IST
Fake Adhar card : "chatgpt AI" టెక్నాలజీ రాకతో ఏది నిజమో, ఏది అబద్దమో తెలుసుకోవడం కష్టమైపోయింది. రోజురోజుకూ కుప్పలు, తెప్పలుగా పుట్టుకొస్తున్న ఫొటోలు, వీడియోలు అయోమయానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఒరిజినల్ వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా కనిపిస్తూ కళ్లను మోసం చేస్తున్నాయి. కొత్త టెక్నాలజీ ఎంత మేలు చేస్తుందో అంతే మొత్తంలో కొత్త సమస్యలు కూడా సృష్టిస్తోంది.
"UIDAI" ఆధార్ కార్డులో తండ్రి పేరు సవరించాలా? - ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఇదే!
ప్రతి రంగంలోనూ తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్న ఏఐ సాయంతో కొందరు నకిలీ ఆధార్, పాన్ గుర్తింపు కార్డులు సృష్టిస్తున్నారు. వాస్తవానికి ప్రభుత్వం ప్రతీ వ్యక్తికి ప్రత్యేకంగా కేటాయించే ఆధార్, పాన్ కార్డులు ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ కలిగి ఉంటాయి. కానీ, ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా నకిలీ కార్డులు తయారు చేయడం భద్రతా పరంగా తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది.
నకిలీ కార్డులను ఎలా గుర్తించాలంటే!
నకిలీ ఆధార్ గుర్తించడానికి ముందుగా ఆ కార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. ఏఐ రూపొందించిన నకిలీ ఆధార్ కార్డుల్లో ఫొటో కాస్త తేడాగా ఉంటుంది. కార్డులపై అక్షరాల్లోనూ తేడా కనిపిస్తుంది. హిందీ, ఇంగ్లిష్, తెలుగు అక్షరాలను గమనించి నిజమైందా లేక నకిలీ కార్డులా అనేది సులభంగా గుర్తించవచ్చు. కార్డుపై ఉండే కోలన్, స్లాష్ ఏ స్థానాల్లో ఉన్నాయో కూడా చూడొచ్చు. అన్నీ సరిగా కనిపించినా, అనుమానాస్పదంగా లేకపోయినా సరే ఆధార్ కార్డుపై క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి అది అసలైందా లేక నకిలీదా అనే విషయం తెలుసుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్లో ఎలా చెక్ చేయాలంటే!
- ఆధార్ కార్డుల పరిశీలన, ధ్రువీకరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ సాధనాలను అందిస్తోంది. ఈ మేరకు వినియోగదారులు UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- ఆధార్ కార్డుపై ఉన్న 12 అంకెల నంబర్, కాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి.
- నిజమైనది అయితే ఆధార్ కార్డును చూపిస్తుంది లేదా నకిలీదైతే ఆ నంబర్పై ఎలాంటి కార్డు లేదని చూపిస్తుంది.
- 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ మాత్రమే కాకుండా 16 అంకెల వర్చువల్ ఐడీని ఉపయోగించి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వర్చువల్ ఐడీ ఆధార్ నంబర్ను వెల్లడించకుండా ఈ-కేవైసీ సేవలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆధార్ కార్డు ప్రైవసీ, భద్రతను పెంచుతుంది. వర్చువల్ ఐడీ నంబర్ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా ఓటీపీలు వస్తుంటాయి.
- ఆధార్, పాన్ కార్డులను ధ్రువీకరించడంతో క్యూఆర్ కోడ్ చాలా సురక్షితం. కార్డులపై ఉండే కోడ్లు ఎన్క్రిప్టెడ్ డాటాను కలిగి ఉంటాయి. అధికారిక స్కానర్లు మాత్రమే డీకోడ్ చేయగలవని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అందుకే ఆధార్ కార్డుల భద్రతను పెంచడానికి యూఐడీఏఐ కొత్తగా క్యూఆర్ కోడ్ తీసుకొచ్చింది. కొత్త క్యూఆర్ కోడ్ డాటాతో పాటు ఆధార్ కార్డుదారుడి ఫొటోను కూడా చూపిస్తుంది.
ప్రపంచంలోనే భయంకర ప్రదేశాలు - అక్కడికి వెళ్తే ప్రమాదం కొని తెచ్చుకున్నట్లే!
"యమునానది పుష్కరాలు" - యాదాద్రి, కాశీ, అయోధ్య దర్శించేలా "ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సు"