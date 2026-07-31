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అలర్ట్ : గణేశ్ విగ్రహానికి పోలీసుల "హద్దు" - ఎంత ఎత్తుండాలో తెలుసా?

- గతేడాది జరిగిన ప్రమాదాలు రిపీట్​ కాకుండా చూడడమే లక్ష్యమన్న సీపీ సజ్జనార్ - విగ్రహ తయారీదారులతో ప్రత్యేక సమావేశం

Ganesh Chaturthi 2026
Ganesh Chaturthi 2026 (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 10:36 AM IST

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Ganesh Chaturthi 2026 : గణపతి ఉత్సవాలు వస్తున్నాయంటే యావత్ దేశంలో భక్తుల ఉత్సాహం తారస్థాయికి చేరుతుంది. తొమ్మిది రోజులపాటు లంబోదరుడికి నిష్ఠతో పూజలు నిర్వహించి, చివరి రోజున ధూమ్ ధామ్ వేడుకలతో వినాయకుడుని గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. అయితే, గతంలో ఊరికో విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి, ఊరంతా ఒక్కచోట చేరి పూజలు నిర్వహించేవారు. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. వీధికో విగ్రహం వెలుస్తోంది! కొన్ని చోట్ల ఒకే వీధిలో ఒకటికన్నా ఎక్కువ మండపాలు కూడా ఏర్పాటవుతున్నాయి.

విగ్రహాల సంఖ్య ఇలా ఉంటే, ఎత్తు మరో అంశం. నిజం చెప్పాలంటే భక్తిని కొలవడానికి కొలతలు ఉండవు. ఆ గణపయ్య మీద నిజమైన భక్తిని, ప్రేమను చాటుకోవాలంటే విగ్రహం సైజుతో ఎలాంటి సంబంధమూ ఉండదు. కానీ, ఎంత పెద్దసైజు విగ్రహం పెడితే అంత "గ్రేట్" అనే పరిస్థితులు చాలా చోట్ల కనిపిస్తున్నాయి. పోటాపోటీగా విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు కూడా! అయితే ఇలా ఇష్టారీతిన విగ్రహాల ఎత్తు పెంచడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గణేశ్ విగ్రహాలకు గరిష్ఠ ఎత్తును నిర్ణయించినట్టు హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ వెల్లడించారు.

అంతకు మించొద్దు :

ఈ సంవత్సరం వినాయక విగ్రహాల ఎత్తు గరిష్ఠంగా 16 అడుగులు దాటకూడదని హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ సూచించారు. గత సంవత్సరం హైదరాబాద్ నగరంలో ఏకంగా 23 వేల విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారని తెలిపారు. వాటిని తరలిస్తున్న సమయంలో నాలుగు చోట్ల ప్రమాదాలు జరిగాయని గుర్తు చేశారు. ఈ సారి అలాంటి ప్రమాదాలకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని సూచించారు. గణపతి ఉత్సవాలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో విగ్రహాలు తయారు చేసేవారితో సజ్జనార్‌ సమావేశమయ్యారు. ప్రమాదాలకు అవకాశం లేకుండా విగ్రహాలను 16 అడుగులకు మించి తయారు చేయొద్దని సూచించారు. విగ్రహ తయారీదారులు తమకు అందిన బుకింగ్స్ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు పోలీసులకు తెలియజేయాలని చెప్పారు.

మైలార్‌దేవ్‌పల్లి, ధూల్‌పేట, జల్‌పల్లి వంటి ప్రధాన ప్రాంతాల్లోని విగ్రహాలను నగరంలోకి సేఫ్టీగా తీసుకొచ్చేందుకు ప్రత్యేకంగా ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ రూట్లను కేటాయిస్తామని చెప్పారు. భారీ విగ్రహాలను తరలించేటప్పుడు కరెంటు తీగలు, ఫ్లైఓవర్లు, మెట్రో నిర్మాణాలకు ఇబ్బంది రాకుండా పోలీసులతో కలిసి సమన్వయం చేసుకోవాలని, ప్లాన్ రూపొందించుకోవాలని సూచించారు. ఉత్సవాలు ముగిసిన తర్వాత భారీ విగ్రహాలను రవాణా చేసేముందు సమీపంలోని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు ముందస్తుగా సమాచారం ఇవ్వాలని చెప్పారు. వారినుంచి తప్పకుండా క్లియరెన్స్‌ పొందాలని సూచించారు. అదేవిధంగా విగ్రహాలను తరలించే రవాణా వాహనాలు, క్రేన్లు కచ్చితంగా అనుమతి పొందాలని చెప్పారు.

ఖైరతాబాద్ గణేశ్ @69

ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు "పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి" రూపంలో దర్శనమివ్వనున్నారు. విగ్రహం ఎత్తు 69 అడుగులుగా, వెడల్పు 28 అడుగులుగా నిర్ణయించినట్టు ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్ ఉత్సవ కమిటీ తెలిపింది. అదేవిధంగా గణపయ్యకు ఎడమ వైపున కాళీమాత, కుడి వైపున సోమనాథ్‌ జ్యోతిర్లింగం కొలువుదీరనున్నట్టు వెల్లడించారు.

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