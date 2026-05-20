"ప్రధానమంత్రి బీమా యోజన" రూ.5లక్షలకు పెంపు? - మీకు రెన్యువల్ మెసేజ్ వచ్చిందా?

PMSBY-PMJJBY బీమా పథకాలకు 11ఏళ్లు - సామాన్యులకు సైతం లబ్ధి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 10:10 AM IST

Low Premium Insurance Plans : సామాన్యులకు సైతం బీమా లబ్ధి చేకూర్చేలా కేంద్రం 2015 సంవత్సరంలో PMSBY (జీవిత బీమా), PMJJBY (ప్రమాద బీమా) పథకాలు ప్రవేశపెట్టింది. జీవిత బీమా మొత్తం రూ.2లక్షలు కాగా, ప్రీమియం సంవత్సరానికి రూ.436. అదే విధంగా ప్రమాద బీమా మొత్తం రూ.2లక్షలు కాగా, ప్రీమియం రూ.20మాత్రమే. ప్రీమియం బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి ఆటో డెబిట్​కు అనుసంధానం చేయడం తెలిసిందే. ఈ పథకాలు ప్రారంభించి 11ఏళ్లు పూర్తి కాగా, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బీమా మొత్తాన్ని రూ.2లక్షల నుంచి రూ.5లక్షలకు పెంచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రీమియం పెంపు, తదితర అంశాలపై బీమా కంపెనీలతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ పథకాల్లో చేరిన వారికి త్వరలో రెన్యువల్‌ కానున్నట్లు మెసేజ్​లు అందుతున్నాయి. ఈ రెండు పథకాల ప్రీమియం, వాటి మధ్య తేడాలు, ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసా?

బీమా పథకాలు కుటుంబ సభ్యులకు ఎంతో ధీమా కల్పిస్తాయి. ఊహించని, విపత్కర పరిస్థితుల్లో బీమా అండగా నిలుస్తుంది. చాలా మంది బీమా కిస్తీలు చెల్లించలేక వాటి ప్రయోజనాలు అందుకోలేకపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా కేంద్రం రెండు బీమా పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. అవి ప్రధానమంత్రి జీవన్‌ జ్యోతి బీమా యోజన (PMJJBY) జీవిత బీమా, ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన (PMSBY) ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కల్పిస్తుంది.

ప్రధానమంత్రి జీవన్‌జ్యోతి బీమా యోజన (PMJJBY)

  • 18 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారు ఈ స్కీమ్‌లో చేరేందుకు అర్హులు.
  • బ్యాంకు/ పోస్టాఫీసులో పొదుపు ఖాతా ఉండాలి.
  • ఒకటి కంటే ఎక్కువ బ్యాంకు ఖాతాలు ఉన్నా, ఒక పొదుపు ఖాతా ఉన్న బ్యాంకు నుంచి మాత్రమే నమోదు చేసుకోవాలి.
  • పాలసీదారుకు 55 సంవత్సరాల వరకు జీవిత బీమా పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
  • పథకం కాలపరిమితి సంవత్సరం కాగా, జూన్‌ 1 నుంచి మే 31 వరకు అమల్లో ఉంటుంది.
  • ఒకసారి ఇందులో చేరిన వారికి మే 25-31 మధ్య ప్రీమియం మొత్తం ఆటో డెబిట్‌ ద్వారా రెన్యువల్‌ అవుతుంది.
  • కొత్తగా ఈ పథకంలో చేరే వారికి జూన్‌ 1 నుంచి మే 31 వరకు (ఏడాది పాటు) కవరేజీ ఉంటుంది.
  • పాలసీదారుడు మరణిస్తే రూ.2 లక్షల హామీ మొత్తాన్ని నామినీకి అందజేస్తారు తప్ప మొచ్యూరిటీ ప్రయోజనాలు ఉండవు.
  • ప్రీమియం (కిస్తీ) డెబిట్‌ సమయానికి మీ ఖాతాలో బ్యాలెన్స్ లేకపోతే పాలసీ రద్దవుతుంది.

ప్రధానమంత్రి జీవన్‌జ్యోతి బీమా యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు కేవలం రూ.330 చెల్లిస్తే సరిపోయేది. కానీ, ప్రస్తుతం ప్రీమియం రూ.436కు పెంచారు. బ్యాంకు ఖాతా నుంచి ఆటోడెబిట్‌ ద్వారా బ్యాంకు/పోస్టాఫీసు ఖాతా నుంచి ఒకే వాయిదాలో ప్రీమియం మొత్తాన్ని చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

పథకంలో చేరే నెల ఆధారంగా ప్రీమియం మారుతుంది. జూన్‌- ఆగస్టు మధ్యలో చేరితే రూ.436, సెప్టెంబరు-నవంబరు మధ్య చేరితే రూ.342, డిసెంబరు-ఫిబ్రవరి మధ్య చేరితే రూ.228, అదే మార్చి- మే మధ్య అయితే రూ. 114 ప్రీమియం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పథకంలో చేరే వారు ప్రీమియం మొత్తాన్ని ఏటా ఖాతా నుంచి ఆటోమేటిక్‌గా తీసుకునేలా బ్యాంకులను అనుమతించాలి.

ప్రధానమంత్రి సురక్షా బీమా యోజన (PMSBY)

  • ప్రధాన మంత్రి సురక్షా బీమా యోజన (PMSBY) ప్రీమియం సంవత్సరానికి రూ.20.
  • 18 - 70 సంవత్సరాల మధ్య వ‌య‌సున్న వారు ఈ పథకంలో చేరొచ్చు.
  • ఏదైనా బ్యాంకు/ పోస్టాఫీసులో పొదుపు ఖాతా ఉండాలి.
  • జూన్ 1 నుంచి మే 31 వరకు (సంవత్సరం పాటు) ఈ బీమా వర్తిస్తుంది. ఈ మేరకు మే నెలాఖరులో పొదుపు ఖాతా నుంచి రూ.20 కట్ అవుతాయి.
  • చందాదారుడు మరణించినా లేదా శాశ్వతంగా వైకల్యానికి గురైనా రూ.2 లక్షలు, పాక్షికంగా వైకల్యానికి గురైతే రూ.లక్ష పరిహారం అందిస్తారు.
  • చందాదారుడి వ‌య‌సు 70 ఏళ్లు దాటినప్పుడు ఈ పథకం ఆటోమేటిక్‌గా రద్దవుతుంది తప్ప మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాలు ఏమీ ఉండవు.

రెండు పథకాల్లో చేరొచ్చా?

అతి తక్కువ ప్రీమియంతో లభించే PMSBY, PMJJBY పథకాలు రెండింట్లోనూ చేరొచ్చు. రెండింటికీ కలిపి ఏడాది ప్రీమియం రూ.456 అవుతుంది. ఇంటర్నెట్/ మొబైల్‌ బ్యాంకింగ్‌ సదుపాయం కలిగిన వారు యాప్‌ లేదా సంబంధిత బ్యాంకు వెబ్‌సైట్‌లో ఇన్సూరెన్స్‌ లేదా సోషల్‌ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్‌ విభాగంలోకి వెళ్లాలి. PMSBY, PMJJBY పథకాలు ఎంచుకున్నాక మీ వ్యక్తిగత, నామినీ వివరాలు సమర్పించాలి. ఏటా ప్రీమియం పొదుపు ఖాతా నుంచి ఆటోమేటిక్​గా కట్ చేసుకునేలా ఆటోడెబిట్‌ ఆప్షన్‌ టిక్‌ చేయాలి.

