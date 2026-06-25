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పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా? - మరి, EQ మ్యాచ్​ అయిందా?

- దాంపత్య సమస్యలకు ఇందులో తేడాలే కారణమంటున్న నిపుణులు - ఇలా చేయాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు

Relationships
Relationships (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 12:56 PM IST

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Relationships :పెళ్లి మ్యాచ్ ఫిక్స్​ చేస్తున్నప్పుడు, అమ్మాయి, అబ్బాయి రూపం ఎలా ఉందో చూస్తారు. ఆ తర్వాత ఆస్తులు, అంతస్తులు, కట్నకానుకలు, పెట్టిపోతలు ఇలా అన్నీ భౌతిక విషయాలు మ్యాచ్​ అవుతున్నాయా? అని చూస్తారు. కానీ ఇంటర్నల్​ గా ఇద్దరికీ మ్యాచ్​ అయ్యిందా లేదా అని మాత్రం ఒక్కరు కూడూ చూడరు! అందులో తేడాలుంటే ఆ కాపురంలో కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఇంతకీ ఈ EQ అంటే ఏంటీ? ఇది ఈక్వల్​గా లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

భార్యాభర్తల ఆలోచనా విధానం, అవగాహనా స్థాయి ఎలా ఉంది అనేది ఒకెత్తయితే.. భావోద్వేగాలను ఎలా డీల్​ చేయగలుగుతున్నారు? అనేది మరో ఎత్తు. ఇది సరిగా లేకపోతే దాంపత్యంలో నిత్యం కలతలు రాజ్యమేలుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఉదాహరణకు ఒక ఫ్యామిలీలో భార్యాభర్తల మధ్య మూడు సంవత్సరాల కిందట 10 లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి. ఆ డబ్బుతో బంగారు నగలు కొనాలనేది భార్య కోరిక. బిస్కెట్ల రూపంలో గోల్డ్​ కొనాలనేది భర్త ఆలోచన. ఎందుకు నగలు కొనాలో భార్యకు తెలుసు. బిస్కెట్లు ఎందుకు మంచివో భర్తకు తెలుసు. వీరిద్దరూ అవతలి వారికి తమ ఆలోచనను అర్థం చేయించలేకపోయారు. ఫలితంగా మూడేళ్లుగా గొడవలు నడుస్తూనే ఉన్నాయి. "అనవసరంగా నీ వల్లే బంగారం కొనలేకపోయాం. ఇప్పుడు చూడు ఎంత ధర పెరిగిందో? చాలా నష్టపోయాం. దీనికి కారణం నువ్వే." అని ఒకరినొకరు నిదించుకుంటున్నారు.

ఇలా ప్రతీ విషయంలోనూ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో అభిప్రాయం ఉంటుంది. ఇద్దరి అభిప్రాయాలు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు విభేదాలు రావచ్చు. అలాంటి సమయంలో ఆ సిచుయేషన్​ ఎలా డీల్​ చేస్తున్నాం అనేది చాలా కీలకం. అదుపు తప్పితే బంధాలు దెబ్బతింటాయి. మరీ ముదిరితే రిలేషన్ ముక్కలైపోవడానికి కూడా కారణం కావచ్చు. ఈ పరిస్థితికి EQ (Emotional Quotient - Emotional Intelligence) బ్యాలెన్స్​గా లేకపోవడమే కారణమని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుని మాట్లాడుకుంటే సమసిపోయే సమస్యలే నూటికి 90 శాతం ఉంటాయి. కానీ, ఇద్దరికీ బ్యాలెన్స్​ కుదరనప్పుడే ముదురుతాయని అంటున్నారు.

ఎలా తేలుతుంది?

ప్రతి మనిషికీ EQ ఉంటుంది. అది ఎంత అనేది క్లినికల్‌ సైకాలజిస్టులు డిసైడ్ చేస్తారు. కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి, వారు చెప్పే ఆన్సర్లను బట్టి పాయింట్లు ప్రకటిస్తారు. సాధారణంగా అందరికీ 91 నుంచి 110 స్కోరు వస్తుంది. మరికొంత మందికి ఎక్కువగా పాయింట్లు వస్తుంటాయి. 160 పాయింట్లు వస్తే అద్భుతమని చెబుతారు. ఆ వ్యక్తి సామాజిక అవగాహన, వ్యక్తిగత అవగాహన, ఒత్తిడిని డీల్ చేసే విధానం.. వీటన్నింటిని టెస్ట్​ చేసి పాయింట్లు కేటాయిస్తారు.

ఆలోచనా విధానం :

మనిషి తనకున్న EQ స్థాయిలోనే ఆలోచించగలడు. ఇలాంటప్పుడే సమస్యలు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకరు ఎదుటివారికి సరిగా అర్థమయ్యేలా చెప్పలేకపోతున్నారు. మరొకరు, ఈ మాత్రం కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారేంటి? అనే ధోరణితో ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఫలితంగా, భావోద్వేగాలకు గురై, ఇద్దరి మధ్యా కలతలు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఒక్కటే పరిష్కారం :

దంపతులు ఒకరి కోసం ఒకరు బతకడంలోనే అత్యున్నతమైన జీవితం ఉందని చెబుతున్నారు. "నేను తనకు వెరీ స్పెషల్" అనే నమ్మకం కలగాలి. పార్ట్​నర్​ ఇలా ప్రవర్తించడం కాదు, నిజంగా జీవించాలి. అదే వారి జీవన విధానం కావాలి. ఇద్దరూ ఇలా ఉన్నప్పుడు దాంపత్యం అత్యద్భుతంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎదుటివారి స్థాయికి దిగి, అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకరి బాగోగులు మరొకరు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రేమను ప్రకటిస్తూ ఉండాలి. చిన్న చిన్న ఆనందాలే పెద్ద వైబ్స్​ను సృష్టిస్తాయని చెబుతున్నారు. పరస్పరం గౌరవం ఇచ్చుకుంటూ, కాస్త ఓపికతో వ్యవహరిస్తే జీవితం ఎంతో బాగుంటుందని మానసిక నిపుణురాలు కృష్ణ సాహితి చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే, సమస్యలు కొనసాగుతుంటే ఒకసారి మానసిక నిపుణులను కలవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

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