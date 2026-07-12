న్యూ ట్రెండ్ : విడాకుల కోసం వచ్చి - మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు!
- తాజాగా పుత్తూరులోనూ ఒక్కటైన మరో జంట - దీని వెనుక కారణమేంటో తెలుసా?
Published : July 12, 2026 at 11:37 AM IST
"ఈ భర్త నాకు వద్దే వద్దు. ఈ భార్య నాకు అసలే వద్దు. విడాకులు ఇప్పించేయండి సార్" అంటూ కోర్టు మెట్లు ఎక్కారు. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే "నువ్వే కావాలి" అంటూ జడ్జి ముందే కన్నీళ్లతో కౌగిలించుకున్నారు. ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా వైరల్ అయింది.
తాజాగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లాలోనూ మరో జంట ఒక్కటైంది. పదేళ్లు సంసారం చేసిన భార్యాభర్తలు ఆ తర్వాత మనస్పర్థలు వచ్చాయంటూ ఏడాది క్రితం కోర్టుకెళ్లారు. తాజాగా లోక్ అదాలత్లో మళ్లీ ఒక్కటయ్యారు! రెండు కుటుంబాలూ ఆనందంలో మునిగిపోయాయి.
ఇలాంటి సంఘటనలు ఎప్పుడో ఒకసారి మాత్రమే బయటకు వస్తుంటాయి. కానీ, దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది భార్యాభర్తలు మళ్లీ కలిసిపోతున్నారు. కోర్టుల్లో, లోక్ అదాలత్లలో మళ్లీ దండలు మార్చుకుంటున్నారు. చిన్నారి బిడ్డల ముఖాల్లో, రెండు కుటుంబాల్లో మళ్లీ సంతోషం నింపుతున్నారు. మరి, ఈ గ్యాప్లో ఏం జరుగుతోంది? ఎందుకు విడిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు? మూడు ముళ్లను తెంపేయాల్సిందేనని పట్టుబట్టి మరీ ఏళ్లతరబడి పోరాటం సాగించిన వారు ఉన్నట్టుండి ఎందుకు మారిపోతున్నారు? ఎందుకు మనసు మార్చుకుంటున్నారు? ఇది తాత్కాలిక మార్పా? శాశ్వతమా? అనే విషయంలో ఫ్యామిలీ కౌన్సిలర్లు, మానసిక నిపుణులు కీలక వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.
ఢిల్లీలో ఇలా :
ఢిల్లీ సౌరభ్ -శిఖ అనే జంట ఐదేళ్లపాటు ఫ్యామిలీ కోర్టు చుట్టూ తిరిగింది. ఈ గ్యాప్లో లాయర్ల ఫీజు, ఇతరత్రా ఖర్చులు తడిసి మోపెడయ్యాయి. రెండు కుటుంబాలూ తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. ఇది ఒకెత్తయితే, భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కోల్పోయిన మానసిక ప్రశాంతత విలువ ఎంత? దానికెవరు విలువ కట్టగలరు? ఎంత డబ్బు ఖర్చు చేస్తే దాన్ని కొనగలరు? మరోవైపు కూతురు జీవితం ఇలా అయిపోయిందనే బాధతో ఆమె తండ్రికి హార్ట్ ఎటాక్ వచ్చింది. ఆర్థిక సమస్యలతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చేర్చారు. దీంతో అల్లుడు వెంటనే ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించాడు. ఆయన కోలుకున్నారు. చివరకు కోర్టులో వాదనలు వినిపిస్తుండగానే తనకు విడాకులు వద్దంటూ భర్తను హత్తుకొని కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించింది. అనంతరం తాము కలిసి జీవించాలని కోరుకుంటున్నామని ఇద్దరూ కోర్టుకు విన్నవించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పుత్తూరు కేసులోనూ గిరిబాబు - తేజస్వినికి పదేళ్ల కిందట పెళ్లైంది. గడిచిన ఏడాది నుంచి విభేదాలతో విడిపోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఈ జంటకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో న్యాయమూర్తి రాఘవేంద్ర కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. వ్యక్తిగత జీవితంతోపాటు, పిల్లల భవిష్యత్తుపై ఎంతటి ప్రభావం పడుతుందో చెప్పారు. ఆ విధంగా ఈ జంట కథ కూడా సుఖాంతమైంది.
ఏం మారింది? :
2019లో ఇదేవిధంగా కలిసిపోయిన ఓ జంట ఇలా చెప్పింది. "మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ప్రధాన సమస్య అహంకారం. అన్ని ఇబ్బందులకూ అదే కారణం. దాన్ని పక్కనపెట్టి ఇతర సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తే జీవితం ఆనందంగా మారిపోతుందని మేం గుర్తించాం" అని!
విడిపోతున్నప్పడే బంధం విలువ తెలుస్తుంది అన్నాడో రచయిత. ఆ విలువ తెలిసినప్పటికీ, కేవలం అహంతో బంధాన్ని నిలుపుకోలేకపోతున్న జంటలు ఎన్నో! మూడు ముళ్లను మూడు ముక్కలుగా తెంపేసి, ఆ తర్వాత ఇటు వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బంది పడడం, అటు పిల్లల జీవితాలు నరకప్రాయంగా మారడం వంటివి చూసి, తీరిగ్గా పశ్చాత్తాపపడుతున్న వారికి కొదవే లేదు.
ఈ సమస్యలను కాస్త ముందుగా గుర్తిస్తున్నవారు తిరిగి ఒక్కటవుతున్నారు. ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు, దూరమైన ప్రేమానురాగాలు.. వారికి ఏం కోల్పోయారో తెలియజేస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, అహాన్ని పక్కన పెట్టి మళ్లీ ఏకమవుతున్నారని అంటున్నారు.
చిన్న చిన్న కారణాలకే :
నేటి తరం వారు చిన్న చిన్న కారణాలకే దాంపత్య బంధం నుంచి విడిపోవడానికి చూస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కలిసి ఉండడానికి బదులు, విడిపోవడానికి కారణాలు వెతుకుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాంపత్యంలో ఉన్నవారు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలని సూచిస్తున్నారు. ఎవరికోసం వారు కాకుండా, ఒకరికోసం మరొకరు అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తే, జీవిస్తే ఆ సంసారం పదికాలాలపాటు పచ్చగా కళకళలాడుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఆవేశంతో, ఆహంతో విడిపోయి ఆ తర్వాత తీరిగ్గా బాధపడితే ప్రయోజనం లేదని చెబుతున్నారు.