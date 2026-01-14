ఘుమఘుమలాడే "పందెం కోడి కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే మటన్ కూడా వద్దంటారు!
country_chicken_curry (ETVBharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 11:49 AM IST
Country chicken curry : సంక్రాంతి రోజు కూడా ఎప్పటిలాగే బాయిలర్ చికెన్ తింటే ఏం బాగుంటుంది? ఓ సారి ఇలా కంట్రీ చికెన్ ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది. చికెన్ కర్రీ స్మెల్ ఇల్లంతా ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. ఇందులో వేసే మసాలా అంత ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నాటు కోడి చికెన్ - కేజీన్నర
- ఉప్పు - 1 స్పూన్
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 3
- టమోటాలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- నూనె - 100 గ్రాములు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కారం - 3 స్పూన్లు
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- లవంగాలు - 4
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 2 ఇంచులు
- యాలకులు - 3
- కొబ్బరి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 16
- అల్లం - 2 ఇంచులు
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కోడిని కట్ చేయించి కాల్చి ముక్కలు కొట్టించాలి. కొట్టించిన ముక్కలు శుభ్రం చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని బాగా చేతితో కలుపుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టుకుని చికెన్లో నీళ్లు ఎగిరి పోయే వరకు ఉడికించాలి. లో టు మీడియం ప్లేమ్లో వేయించి ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్పై కర్రీ కోసం కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. టమోటా మెత్తబడేలా ఉప్పు కూడా వేశామంటే సరిపోతుంది.
- టమోటాలు వేగిన తర్వాత చికెన్ వేసుకుని కలపాలి. 3 నిమిషాలు వేయించాక కారం వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత ముక్క మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఓ సారి టేస్ట్ చూసుకుని ఉప్పు, కారం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు మసాలా కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ధనియాలు, లవంగాలు, జీలకర్ర, గసగసాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని రోస్ట్ చేసుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని వేసుకోవాలి. ఓ సారి గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత వెల్లుల్లి, అల్లం ముక్కలు వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇపుడు కర్రీ పై మూత తీసుకుని చికెన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఉడికితే రెడీ చేసుకున్న మసాలా వేసుకుని కలపాలి. లేదంటే మరో 5 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్న తర్వాత కలపాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర సైతం వేసుకుని కలిపారంటే చాలు! ఘుమఘుమలాడే నాటుకోడి కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది.
