స్వాతంత్య్రం పూర్వపు "కెప్టెన్ కంట్రీ చికెన్" - ఓసారి టేస్ట్ చేయాల్సిందే!

- అద్దిరిపోయే ఆంగ్లో-ఇండియన్ చికెన్ కర్రీ - పిల్లలను ఎంతగానో ఊరించే హైబ్రిడ్ రెసిపీ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

COUNTRY CHICKEN IN TELUGU (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
COUNTRY CHICKEN IN TELUGU : బ్రిటీష్​ మూలాలు ఇప్పుడు ఇండియాలో లేవు కానీ, వారి రుచులు, ఆంగ్లో-ఇండియన్ మిక్స్​డ్​ టేస్టులు ఇక్కడి వంటల్లో భాగమయ్యాయి. ఇండియన్-బ్రిటీష్​ పద్ధతులు కలగలిసి తయారైన హైబ్రిడ్ రుచులు ఇప్పటికీ టేస్ట్​ బడ్స్​ను ఊరిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో "కెప్టెన్ కంట్రీ చికెన్" రెసిపీ ఒకటి.

ఈ రెసిపీకి చాలా చరిత్ర ఉంది. అదేస్థాయి టేస్ట్​ కూడా దీని సొంతం. రెగ్యులర్​ చికెన్​ కర్రీలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. చికెన్​ ప్రియులు తప్పకుండా కొత్తగా ఫీలవుతారు. సాధారణ చికెన్ కర్రీ కంటే కొంచెం భిన్నంగా, తక్కువ కారంగా ఉండే ఈ వంటకాన్ని, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు:

  • అరకేజీ చికెన్
  • ఉల్లిపాయలు 2 (సన్నగా తరగాలి)
  • అల్లం 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి 1 స్పూన్
  • కారం 1 స్పూన్
  • అర స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • 4 స్పూన్ల మైదా పిండి
  • ఐదారు లవంగాలు
  • పది వరకు మిరియాలు
  • రెండు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క
  • అర స్పూన్ పసుపు
  • 2 క్యారెట్లు
  • 3 బంగాళాదుంపలు
  • 2 స్పూన్లు టమాటా పేస్ట్
  • నూనె 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెన్న 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని, అందులో చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు రెగ్యులర్​ కర్రీ సైజులో కాకుండా పెద్ద సైజులో ఉండేలా చూసుకోవాలి
  • తర్వాత అందులోనే కారం, మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పెద్ద కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్, వెన్న వేసుకోవాలి. వెన్న కరిగిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను తీసుకొని, మైదా పిండిలో రెండువైపులా అద్దుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మెల్లగా ఆయిల్​లో వేసుకోవాలి. అన్నింటినీ అలాగే వేసి కుక్​ చేసుకోవాలి. రెండో వైపు కూడా తిప్పుకొని చక్కగా కాల్చుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అదే ఆయిల్​లో కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చీ, లవంగాలు, మిరియాలు వేసుకోవాలి
  • కాసేపు ఉడికిన తర్వాత సన్నగా కట్​ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలను వేసుకోవాలి
  • అందులోనే సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఈ లోగా క్యారెట్​ ను పీల్​ చేసుకొని రెండు పెద్దసైజు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆలుగడ్డలను కూడా రెండు ముక్కలుగా కట్​ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇందులోనే టమాటా పేస్టు వేసుకోవాలి.
  • కాసేపు ఉడికిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను ఇందులో వేసుకొని మూత పెట్టి, పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి
  • క్యారెట్, ఆలుగడ్డ ముక్కలు ఉడికితే కంట్రీ చికెన్ సిద్ధమైపోయినట్టే
  • చివరలో నిమ్మరసం పిండేసి దింపేస్తే సరి. అద్దిరిపోయే కంట్రీ కెప్టెన్ చికెన్ రెడీ
  • రెగ్యులర్ చికెన్​ రెసిపీలకు బదులుగా, ఇలా కొత్తగా తయారు చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

