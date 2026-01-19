స్వాతంత్య్రం పూర్వపు "కెప్టెన్ కంట్రీ చికెన్" - ఓసారి టేస్ట్ చేయాల్సిందే!
- అద్దిరిపోయే ఆంగ్లో-ఇండియన్ చికెన్ కర్రీ - పిల్లలను ఎంతగానో ఊరించే హైబ్రిడ్ రెసిపీ - చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
COUNTRY CHICKEN IN TELUGU : బ్రిటీష్ మూలాలు ఇప్పుడు ఇండియాలో లేవు కానీ, వారి రుచులు, ఆంగ్లో-ఇండియన్ మిక్స్డ్ టేస్టులు ఇక్కడి వంటల్లో భాగమయ్యాయి. ఇండియన్-బ్రిటీష్ పద్ధతులు కలగలిసి తయారైన హైబ్రిడ్ రుచులు ఇప్పటికీ టేస్ట్ బడ్స్ను ఊరిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో "కెప్టెన్ కంట్రీ చికెన్" రెసిపీ ఒకటి.
ఈ రెసిపీకి చాలా చరిత్ర ఉంది. అదేస్థాయి టేస్ట్ కూడా దీని సొంతం. రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. చికెన్ ప్రియులు తప్పకుండా కొత్తగా ఫీలవుతారు. సాధారణ చికెన్ కర్రీ కంటే కొంచెం భిన్నంగా, తక్కువ కారంగా ఉండే ఈ వంటకాన్ని, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, ఈ రెసిపీని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు:
- అరకేజీ చికెన్
- ఉల్లిపాయలు 2 (సన్నగా తరగాలి)
- అల్లం 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి 1 స్పూన్
- కారం 1 స్పూన్
- అర స్పూన్ మిరియాల పొడి
- 4 స్పూన్ల మైదా పిండి
- ఐదారు లవంగాలు
- పది వరకు మిరియాలు
- రెండు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క
- అర స్పూన్ పసుపు
- 2 క్యారెట్లు
- 3 బంగాళాదుంపలు
- 2 స్పూన్లు టమాటా పేస్ట్
- నూనె 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- వెన్న 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని, అందులో చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలు రెగ్యులర్ కర్రీ సైజులో కాకుండా పెద్ద సైజులో ఉండేలా చూసుకోవాలి
- తర్వాత అందులోనే కారం, మిరియాల పొడి, ఉప్పు వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పెద్ద కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్, వెన్న వేసుకోవాలి. వెన్న కరిగిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను తీసుకొని, మైదా పిండిలో రెండువైపులా అద్దుకోవాలి
- ఆ తర్వాత మెల్లగా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. అన్నింటినీ అలాగే వేసి కుక్ చేసుకోవాలి. రెండో వైపు కూడా తిప్పుకొని చక్కగా కాల్చుకొని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చీ, లవంగాలు, మిరియాలు వేసుకోవాలి
- కాసేపు ఉడికిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ముక్కలను వేసుకోవాలి
- అందులోనే సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి
- ఈ లోగా క్యారెట్ ను పీల్ చేసుకొని రెండు పెద్దసైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆలుగడ్డలను కూడా రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇందులోనే టమాటా పేస్టు వేసుకోవాలి.
- కాసేపు ఉడికిన తర్వాత చికెన్ ముక్కలను ఇందులో వేసుకొని మూత పెట్టి, పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి
- క్యారెట్, ఆలుగడ్డ ముక్కలు ఉడికితే కంట్రీ చికెన్ సిద్ధమైపోయినట్టే
- చివరలో నిమ్మరసం పిండేసి దింపేస్తే సరి. అద్దిరిపోయే కంట్రీ కెప్టెన్ చికెన్ రెడీ
- రెగ్యులర్ చికెన్ రెసిపీలకు బదులుగా, ఇలా కొత్తగా తయారు చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు
