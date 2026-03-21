అక్కడ వివాహాలు చాలా స్పెషల్ - నగలు పెట్టుకుంటే నో ఎంట్రీ!
పెళ్లంటే ఆర్థిక సమస్యలే ఉండవు! - పేదింట్లోనూ ఘనంగా వివాహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 6:48 PM IST
Simple Low Cost Marriages : "ఇల్లు కట్టి చూడు-పెళ్లి చేసి చూడు" అనే సామెత ఆ రెండు పనుల్లో ఉన్న కష్టాలను, ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులను చెప్పకనే చెప్తుంది. ఇంటి నిర్మాణం, పెళ్లి ఖర్చులు అంచనాలను తారుమారు చేస్తాయని చెప్పడమే ఈ సామెత అర్థం. మరీ ముఖ్యంగా వివాహాల రూపురేఖలు, ఖర్చులు అంచనాలు మించిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఆ గ్రామస్థులు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది. పేదింట్లోనూ పెళ్లి భజంత్రీలు మోగిస్తోంది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దామా!
తక్కువ ధరల్లో "రైల్వే డోర్ డెలివరీ పార్సల్" సేవలు - నేరుగా ఇంటికే వచ్చేస్తారు!
పెళ్లంటే పట్టు వస్త్రాలు, భారీ విందులు, వినోద కార్యక్రమాలు, చివరగా డీజేల హంగామా! కానీ, ఉత్తరాఖండ్లోని కొన్ని గ్రామాల్లో పెళ్లికి సంబంధించి ఎవరికీ ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. ఉత్తరాఖండ్లోని జౌన్సార్-బావర్ గిరిజన ప్రాంతంలోని ఆ మారుమూల గ్రామాలు ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి.
సంప్రదాయాలు పాటిస్తే సరిపోదా!
పెద్దింట్లో పెళ్లంటే శుభలేఖ మొదలుకుని విందులో వడ్డించే పదార్థాలు సైతం గొప్పగానే ఉంటాయి. కానీ, పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెళ్లి అనేది తలకు మించిన భారంగా మారిపోయింది. కొందరు పిల్లలపై ప్రేమతో, మరి కొందరు బంధువుల ముందు చిన్నతనంగా ఉండకూడదనో అప్పు చేసి మరీ శుభకార్యాలు జరిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల కారణంగా నిరుపేద ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మనం పెట్టుకున్న సంప్రదాయాల్ని మనమే సరిచేసుకుంటే వివాహాలు ఆనందంగా జరుపుకోవచ్చన్న ఆలోచన చేశాయి కొన్ని గ్రామాలు. అందుకు తగ్గట్టుగా కొన్ని నియమాలు పెట్టుకుని అమలు చేస్తున్నాయి.
గొప్ప షరతులే
సంప్రదాయ దుస్తులు, ఆభరణాలకు ఉత్తరాఖండ్ ప్రసిద్ధి. అక్కడి మహిళలు వాటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో పెరిగిపోయిన బంగారం ధరల కారణంగా ఆడపిల్లల తల్లదండ్రులు ఎన్నో కష్టాలకోర్చేవారు. నగలు పెట్టే పరిస్థితి లేక అమ్మాయిల పెళ్లిళ్లు ఆగిపోయే పరిస్థితి రావడంతో కందాడ్, ఇంద్రోలీ గ్రామస్థులు ఒక కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ధనిక-పేదల పెళ్లి అనే తేడాకనిపించకుండా అందరూ కలిసి వివాహ వేడుకల్లో మూడు నగల పద్ధతిని పెట్టుకున్నారు.
ఆ మూడు ఆభరణాలకే అనుమతి
పెళ్లి కూతురు సహా హాజరయ్యే మహిళలు కూడా మంగళసూత్రం, ముక్కు పుడక, చెవిదిద్దులు తప్ప ఇతర నగలు ధరించకూడదనే నియమాన్ని పెట్టారు. అంతేగాకుండా శుభకార్యాల్లో మద్యం ఉండకూడదన్న షరతునీ అమలు చేస్తూ అతిక్రమిస్తే రూ.50 వేల జరిమానా చెల్లించాలని తీర్మానించారు. ఆడవాళ్లకు సహజంగా నగలంటే ఇష్టమే అయినా అందరూ ఆనందంగా ఉండే వివాహ వేడుకల్లో తీసుకొచ్చిన ఈ షరతు బాగుందని కట్టుబడి ఉంటున్నారు. గత ఏడాదిలో ఏ పెళ్లి జరిగినా కేవలం ఆ మూడు నగలతోనే హాజరయ్యారు. అంతే కాదు! కట్నకానుకల ప్రస్తావన కూడా లేకుండా, ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా పెళ్లికూతురితోపాటు కేవలం కొన్ని వంటపాత్రలు, ఒక పెట్టెని మాత్రమే ఇచ్చి పంపిస్తారు.
ఇక్కడ దోహా, దావు, చుటౌ, బజౌ, ఘింగో, కైత్రి అనే గ్రామాలతో పాటు సమీపంలో మరో 25 ఊళ్ల ప్రజలూ ఇలాంటి కట్టుబాట్లు పెట్టుకున్నారు. పెళ్లి దుస్తుల పేరుతో వేల రూపాయలు ఖర్చుచేయకూడదనే షరతు కూడా ఉండడంతో హంగూ, ఆర్భాటాలు తగ్గిపోయాయి.
సంప్రదాయ విందు
వివాహ విందులో కొత్త రుచుల కోసం విపరీతంగా ఖర్చుచేయకుండా సంప్రదాయ ఆహారపదార్థాల్నే వడ్డించాలనే నిబంధన కూడా పెట్టుకున్నారు. డీజేలూ, బాణసంచా కాల్చడంలాంటివి పూర్తిగా నిషేధించారు. ఇక కానుకల్లో వియ్యాలవారికి బంగారం, వెండి సహా విలువైన వస్తువుల్ని ఇవ్వకూడదన్న నిబంధన కూడా అమలు చేస్తున్నారు. బదులుగా నిత్యావసర సరుకుల్నే బహుమతులుగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవాలని స్పష్టం చేస్తూ ఎవరైనా నిబంధనల్ని అతిక్రమిస్తే రూ.లక్ష జరిమానా కట్టాలని తీర్మానించారు.
ఆడపిల్లల కుటుంబాల్లో ఆనందం
చిన్న పల్లెలు, గిరిజన గ్రామాల్లో ఇంతటి చైతన్యంపై హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూనే ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా జాగ్రత్త పడుతున్న వైనాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఆర్థిక స్తోమతకు మించి ఖర్చులు చేసి అప్పుల్లో కూరుకుపోకుండా, ఆడపిల్లల్లో ఆనందం కోసమే ఈ కట్టుబాట్లు తీసుకొచ్చినట్లు గ్రామాల పెద్దలు చెప్తున్నారు. ఈ కట్టుబాట్ల కారణంగా ఎంత పేదరికంలో ఉన్న కుటుంబానికైనా పెళ్లి చేయడం బరువుగా అనిపించట్లేదట.
రోజురోజుకూ క్షీణిస్తున్న 'బంగారం' ధరలు - 1983లో ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఏం జరిగిందంటే!
"lpg vs induction" ఏది తక్కువ ఖర్చు? - ఇండక్షన్ స్టవ్ ఎలా ఉపయోగించాలంటే!