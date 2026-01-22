కరకరలాడే "పాలక్ కార్న్ పకోడీలు" - టీ టైమ్కి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!
పాలకూర, మొక్కజొన్నతో అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 5:04 PM IST
Corn Spinach Pakora in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్కి ఫేవరెట్ స్నాక్ పకోడీ! చాలా మంది సాయంత్రం వేళ వీటిని తింటూ వేడివేడిగా ఓ కప్పు కాఫీ లేదా టీ తాగడాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే పకోడీ అనగానే చాలా మందికి పాలకూర, ఉల్లిపాయ వంటి వాటితో చేసినవి మాత్రమే తెలుసు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా పాలకూర, మొక్కజొన్న కాంబినేషన్లో ఇవి ట్రై చేశారంటే కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా వస్తాయి. ఇక పిల్లలైతే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్రిపరేషన్ కూడా వెరీ ఈజీ. మరి ఆలస్యం చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పాలక్ కార్న్ పకోడీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలకూర - 2 కట్టలు
- బంగాళదుంపలు - 2
- శనగపిండి - రెండున్నర కప్పులు
- మొక్కజొన్న కంకులు - 2
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీ స్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 5
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు కట్టల పాలకూర, ఐదు పచ్చిమిర్చిని శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు మొక్కజొన్న కంకులను పొట్టు తీసి గింజలను వలిచి ఓ గిన్నెలోకి వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి సన్నగా, పొడవుగా తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో పాలకూర తరుగు, మొక్కజొన్న గింజలు, బంగాళదుంప ముక్కలు వేయాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి తరుగు, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి.
- ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా, అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి పదార్థాలన్నింటినీ మొత్తం కలిసేలా గట్టిగా పిండుతూ కలపాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలకూర, కార్న్లో నీరు ఊరుతుంది. ఇప్పుడు శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ పూర్తిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. వేడైన నూనెలో పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- 4 నిమిషాల తర్వాత గరిటెతో నిదానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి ఎర్రగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అంతే కరకరలాడే పాలక్ కార్న్ పకోడీలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పకోడీలను టమోటా సాస్ లేదా గ్రీన్ చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
