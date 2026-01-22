ETV Bharat / offbeat

కరకరలాడే "పాలక్ కార్న్ పకోడీలు" - టీ టైమ్​కి పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!

పాలకూర, మొక్కజొన్నతో అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Palak Corn Pakoda
Palak Corn Pakoda (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Corn Spinach Pakora in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్​కి​ ఫేవరెట్​ స్నాక్​ పకోడీ! చాలా మంది సాయంత్రం వేళ వీటిని తింటూ వేడివేడిగా ఓ కప్పు కాఫీ లేదా టీ తాగడాన్ని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అయితే పకోడీ అనగానే చాలా మందికి పాలకూర, ఉల్లిపాయ వంటి వాటితో చేసినవి మాత్రమే తెలుసు. అయితే ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా పాలకూర, మొక్కజొన్న కాంబినేషన్​లో ఇవి ట్రై చేశారంటే కరకరలాడుతూ సూపర్​ టేస్టీగా వస్తాయి. ఇక పిల్లలైతే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ప్రిపరేషన్​ కూడా వెరీ ఈజీ. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పాలక్ కార్న్​ పకోడీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Palak Corn Pakoda
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలకూర - 2 కట్టలు
  • బంగాళదుంపలు - 2
  • శనగపిండి - రెండున్నర కప్పులు
  • మొక్కజొన్న కంకులు - 2
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - అర టీ స్పూన్
  • గరంమసాలా - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా​
Palak Corn Pakoda
మొక్కజొన్న కంకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు కట్టల పాలకూర, ఐదు పచ్చిమిర్చిని శుభ్రంగా కడిగి కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు మొక్కజొన్న కంకులను పొట్టు తీసి గింజలను వలిచి ఓ గిన్నెలోకి వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు బంగాళదుంపలను పొట్టు తీసి సన్నగా, పొడవుగా తరిగి ఉంచాలి.
Palak Corn Pakoda
పాలకూర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్​ బౌల్లో పాలకూర తరుగు, మొక్కజొన్న గింజలు, బంగాళదుంప ముక్కలు వేయాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి తరుగు, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్​ పసుపు యాడ్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​, అర టీ స్పూన్ గరంమసాలా, అర టీ స్పూన్ చాట్​ మసాలా, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి పదార్థాలన్నింటినీ మొత్తం కలిసేలా గట్టిగా పిండుతూ కలపాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పాలకూర, కార్న్​లో నీరు ఊరుతుంది. ఇప్పుడు శనగపిండిని కొద్దికొద్దిగా వేస్తూ పూర్తిగా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. చివరగా పావు టీ స్పూన్​ బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి కలిపి పక్కనుంచాలి.
Palak Corn Pakoda
బంగాళదుంపలు (Getty Images)
  • అలాగే స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. వేడైన నూనెలో పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పకోడీల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • 4 నిమిషాల తర్వాత గరిటెతో నిదానంగా కలుపుతూ రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి ఎర్రగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Palak Corn Pakoda
కారం (Getty Images)
  • అంతే కరకరలాడే పాలక్ కార్న్ పకోడీలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పకోడీలను టమోటా సాస్ లేదా గ్రీన్​ చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!

