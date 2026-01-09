నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "కొత్తిమీర పొంగలి" - కుక్కర్లో చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
-ఈ స్టైల్లో పొంగలి ప్రిపేర్ చేసుకోండి - ఇష్టం లేని వాళ్లూ ఒక ప్లేట్ ఎక్స్ట్రానే తింటారు!
Published : January 9, 2026 at 3:56 PM IST
Coriander Pongal Recipe: పొంగలి అంటే చాలా మందికి ఎంతో ఇష్టం. స్వీట్ కాకుండా స్పైసీగా ఉండే పొంగలిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే ఈ రెసిపీని చాలా మంది ఒకటే తీరుగా చేస్తుంటారు. కానీ ఓసారి కొత్తిమీర కాంబినేషన్లో ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. రుచి అమృతంలా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఎప్పుడు చేసుకున్నా ఇదే పద్ధతిని ఫాలో అవుతారు. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. పైగా దీన్ని కుక్కర్లో చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ కమ్మనైన కొత్తిమీర పొంగలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
తాలింపు కోసం:
- నెయ్యి - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - గుప్పెడు
- మిరియాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం, పెసరపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఈలోపు ఓ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి కాడలతో సహా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. అందులోకి కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, కొన్ని నీళ్లు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి కడిగిన బియ్యం, పెసరపప్పును నీళ్లు లేకుండా తీసుకోవాలి. అందులోకి మూడు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. ఆపై రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు, గ్రైండ్ చేసిన కొత్తిమీర పేస్ట్, నెయ్యి వేసి నిధానంగా కలిపి మూత పెట్టి విజిల్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ నుంచి ఆవిరి పూర్తిగా పోయినాక మూత తీసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి పావు కప్పు నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కరిగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు పలుకులు, మిరియాలు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి సగం మేర వేగినాక అల్లం తరుగు, ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- జీడిపప్పు పలుకులు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ముందే ఉడికించుకున్న రైస్లో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొత్తిమీర పొంగలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యం ఎంత తీసుకుంటే పెసరపప్పును కూడా అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అప్పుడే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది.
- పప్పు, బియ్యం ఉడికించడానికి ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక కప్పు తీసుకుంటే నీళ్లను మూడు కప్పులు తీసుకోవాలి.
- అన్నం ఉడికినాక గట్టిగా అనిపిస్తే మరో కప్పు నీటిని బాగా మరిగించి ఈ రైస్లో వేసి కలుపుకుంటే మృదువుగా ఉంటుంది.
- కొత్తిమీరను కాడలతో సహా తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఒకవేళ అలా వద్దనుకుంటే నార్మల్గా అయినా కొత్తిమీరను తీసుకుని రుబ్బుకుంటే సరి.
సంక్రాంతి స్పెషల్: సజ్జపిండితో రుచికరమైన "మురుకులు" - పైన క్రిస్పీగా, లోపల గుల్లగా!
ఘుమఘుమలాడే "టమాటా రసం" - ఈ పొడితో ఒక్కసారి చేసుకుంటే టేస్ట్ అస్సలు మర్చిపోలేరు!