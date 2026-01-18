కమ్మని "కొత్తిమీర పుదీనా నిల్వ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో 3 నెలల పాటు తాజాగా!
పుదీనా, కొత్తిమీరతో సింపుల్గా చేసుకునే రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 11:25 AM IST
Pudina Kothimeera Nilva Pachadi : ఏ కర్రీలోనైనా కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేస్తే ఆ కూర రుచి మరింత పెరుగుతుంది. ఇక నాన్వెజ్ వంటల్లో పుదీనా, కొత్తిమీర రెండూ తప్పకుండా ఉండాల్సిందే! మరి వీటితో కమ్మటి పచ్చడి కూడా చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ దీనిని చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక మూడు నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పుదీనా - ఒక పెద్ద కట్ట
- కొత్తిమీర - ఒక పెద్ద కట్ట
- చింతపండు - 50 గ్రాములు
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - ఒకటింపావు కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 28
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర కప్పు
- ఉప్పు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక కట్ట కొత్తిమీర, ఒక కట్ట పుదీనా తీసుకోవాలి. పుదీనా ఆకులను తుంచి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే కొత్తిమీరను కడిగి తరిగి ఉంచాలి. ఆ తర్వాత వీటిని క్లాత్లో వేసి ఆరబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు, నీళ్లు పోసి కడగాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో వేడి నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల అనంతరం చింతపండును పిండి గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో వేయాలి. ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో పావు కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఆరబెట్టిన పుదీనా కొత్తిమీర వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన అనంతరం మిక్సీజార్లో వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు వేసి ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు గుజ్జును గిన్నెలో తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇందులోనే 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు ఎండుమిర్చి, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో గ్రైండ్ చేసుకున్న కొత్తిమీరపుదీనా మిశ్రమం, ఆవమెంతిపిండి పొడి వేయాలి. అలాగే అర కప్పు కారం, పావు కప్పు ఉప్పు, ఉడికించిన చింతపండు గుజ్జు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత తాలింపును ఇందులో వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే నోరూరించే కొత్తిమీర పుదీనా నిల్వ పచ్చడి తయారైనట్లే!
- అనంతరం ఈ పచ్చడిని గ్లాస్ జార్లో వేసి ఫ్రిజ్లో పెడితే మూడు నెలలపాటు నిల్వ ఉంటుంది!
