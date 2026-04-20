విశాఖ టు సింగపూర్ అంతర్జాతీయ విహారయాత్ర - వైజాగ్ పోర్టుకు 'కార్డేలియా లగ్జరీ షిప్'!
విశాఖ నుంచి అంతర్జాతీయ టూరిజం - థాయ్లాండ్, మలేషియా, కౌలాలంపూర్ మీదుగా సింగపూర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 12:30 PM IST
CORDELIA CRUISE VIZAG TO SINGAPORE : 'కార్డేలియా క్రూయిజ్' ఈ సారి అంతర్జాతీయ విహారయాత్రను ఆఫర్ చేస్తోంది. గతంలో విశాఖ నుంచి చెన్నై మీదుగా పుదుచ్చేరి వరకు యాత్ర నిర్వహించగా, ఈ సారి చెన్నై, మలేషియా మీదుగా సింగపూర్ టూర్ చేపట్టింది. ఈ యాత్ర జులై 15న ప్రారంభమై 28న ముగుస్తుంది.
విశాఖలో అంతర్జాతీయ క్రూజ్ టర్మినల్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉండగా దేశీయ యాత్రలెన్నో విజయవంతంగా నిర్వహించారు. తాజాగా కార్డేలియా క్రూజ్ జులై 15న బయలుదేరి చెన్నై మీదుగా థాయ్లాండ్ లోని ఫుకెట్, మలేసియాలోని లాంకావి, కౌలాలంపూర్ మీదుగా జులై 28న సింగపూర్ చేరుకుంటుంది. విశాఖలో బయల్దేరే క్రూయిజ్ రెండ్రోజుల పాటు చెన్నెలోనే ఉంటుంది. తిరిగి అక్కడి నుంచి 18న బయల్దేరి మూడు రోజుల పాటు నడి సంద్రంలో ప్రయాణిస్తుంది. థాయ్లాండ్లోని ఫుకెట్ చేరుకుని జులై 22, 23 తేదీల్లో అక్కడే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జులై 24 నాటికి మలేషియా లోని లాంకావి, 26 నాటికి కౌలాలంపూర్ చేరుతుంది. ఆ తర్వాత 27, 28 తేదీల్లో సింగపూర్ పర్యటన ఉంటుందని టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వెల్లడించింది.
కార్డేలియా షిప్లో అంతర్జాతీయ పర్యటనపై ఆసక్తి ఉన్న వారు యాత్ర ప్రారంభించే నాటికి దాదాపు ఆరునెలల పాస్పోర్టు వ్యాలిడిటీ కలిగి ఉండాలి. థాయ్లాండ్, మలేసియా పర్యటనకు వీసా అవసరం ఉండదని, సింగపూర్ వెళ్లాలనుకునే వారికి అక్కడికక్కడే వీసాలు కల్పించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
అంతర్జాతీయ విహార యాత్ర : విశాఖ, చెన్నై, థాయ్లాండ్, మలేసియా, కౌలాలంపూర్, సింగపూర్
యాత్ర తేదీలు : జులై 15 విశాఖ, 18 చెన్నై (2 రోజులు), 22 థాయ్లాండ్(2 రోజులు), 24 మలేషియా(2 రోజులు), 26 కౌలాలంపూర్(1 రోజు), 28 సింగపూర్(2 రోజులు).
నౌక లోపల : స్టేట్ రూం, వ్యూ క్యాబిన్లు, బాల్కనీ, సూట్ రూం, ఛైర్మన్ సూట్, స్విమ్మింగ్, జిమ్ సౌకర్యం ఉంటుంది.
ఇంటీరియర్ రూమ్, ఓషన్ వ్యూ రూమ్, సూట్, మినీ సూట్ అందుబాటులో ఉంటాయి. రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఉచిత ప్రయాణం ఉంటుంది. 2-12ఏళ్ల వయస్సులోపు పిల్లలకు టికెట్ ధరల్లో తగ్గింపు ఉంటుంది.
కార్డేలియా నౌకలో దాదాపు 796 క్యాబిన్లు, 1800మంది పర్యాటకులు ప్రయాణించేందుకు అనుగుణంగా సౌకర్యాలు ఉంటాయి. స్విమ్మింగ్ పూల్స్, రెస్టారెంట్లు, సినిమా థియేటర్లు ఇలా వినోద కార్యకలాపాలకు అవకాశం ఉంటుంది.
టికెట్ల బుకింగ్ : కార్డేలియా అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.cordeliacruises.com/ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
అల్పాహారం, భోజనం వంటివి టికెట్ ధరలలో కలిసే ఉంటాయి కానీ, అదనపు సౌకర్యాలు, మద్యం, ఇంటర్నెట్ సహా పలు సేవలకు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
