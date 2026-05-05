ETV Bharat / offbeat

ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - 'ఈ పెయింట్'​ వేస్తే మీ ఇల్లంతా చల్లగా!

రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంటిని చల్లగా ఉంచుకోండి

Cool Roof Paint Benefits in Summer
Cool Roof Paint Benefits in Summer (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cool Roof Paint Benefits in Summer : రోజురోజుకి భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి నిలయమైన ప్రాంతాలు ఇప్పుడు హీట్‌ ఐలాండ్‌లా మారుతున్నాయి. దీంతో ఉక్కపోతతో ప్రజలు బయటికి వెళ్లేందుకు జంకుతున్నారు. ఎండ తీవత్ర నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఏసీలు, కూలర్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. అయినా ఇంకా స్లాబ్ నుంచి వేడి సెగలు తగులుతూనే ఉంటుంది. మరి ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అందుకు ఓ పరిష్కారం ఉందటున్నారు నిపుణులు. అదేంటంటే కూల్ రూఫ్ పెయింట్. మీరు విన్నది నిజమే. ఇది ఒక రక్షణ కవచంలా మారడమే కాక సూర్య తాపానికి ఉపశమనంగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాక పర్యావరణానికే కూడా మేలు చేస్తోందని తెలియజేస్తున్నారు. మరి అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

హీట్‌ రిఫ్లెక్టివ్‌ పెయింట్​ను ఇంటి పైకప్పుపై పూయడం వల్ల కేవలం రంగు మారడమే కాకుండా ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించడంలో ఇది ఒక ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతంలా పనిచేస్తుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. సాధారణ పెయింట్స్‌ సూర్యరశ్మిని లోపలికి గ్రహిస్తే హీట్‌ రిఫ్లెక్టివ్‌ పెయింట్స్‌ సోలార్‌ రిఫ్లెక్టెన్స్‌ ఇండెక్స్‌(ఎస్‌ఆర్‌ఐ) అనే సూత్రంపై పనిచేస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ పెయింట్‌లో ఉండే స్పెషల్ పాలిమర్స్ లేదా సిరామిక్‌ మూలకాలు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అతినీలలోహిత (యూవీ), పరారుణ కిరణాలను 80శాతం నుంచి 90శాతం వరకు వెనక్కి తిప్పి పంపుతాయని వివరిస్తున్నారు.

ఒకవేళ స్లాబ్‌ కొద్దిపాటి వేడిని గ్రహించినా? దానిని గది లోపలికి పంపకుండా? తిరిగి గాలిలోకి విడుదల చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల కాంక్రీట్‌ పొర వేడెక్కదని అంటున్నారు. అన్ని ఇళ్లపై కూల్‌ రూఫ్‌ పెయింట్ వేస్తే వేడి ఒకే చోట నిల్వ ఉండకుండా వాతావరణంలోకి వెనక్కి వెళ్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

4 డిగ్రీల నుంచి 6 డిగ్రీల వరకు : మధ్యాహ్నం వేళ స్లాబ్‌ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత 65 డిగ్రీలు ఉంటే ఈ పెయింట్‌ వేసిన తర్వాత అది 40 డిగ్రీలకు వస్తుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. దీంతో ఇంటి లోపల కనీసం నాలుగు నుంచి ఆరు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా విద్యుత్, ఏసీ, కూలర్ల వినియోగం తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. చాలావరకు రూఫ్‌ పెయింట్స్‌ ఎలాస్టోమెరిక్‌ గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయని ఇవి స్లాబ్‌కు ఉన్న సన్నని పగుళ్లని పూడ్చి వర్షాకాలంలో నీరు లీక్‌ అవ్వకుండా వాటర్‌ ప్రూఫింగ్‌లా పనిచేస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఎస్‌ఆర్‌ఐ విలువ చెక్ చేయాలి : ఈ పెయింట్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పెయింట్‌ డబ్బాపై ఎస్‌ఆర్‌ఐ విలువ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎస్‌ఆర్‌ఐ విలువ 100 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే అది అత్యుత్తమ పెయింట్‌ అని అర్థమని పేర్కొంటున్నారు. మార్కెట్‌లో లభించే నాణ్యమైన హీట్‌ రిఫ్లెక్టివ్‌ పెయింట్స్‌ 100 నుంచి 200 మధ్య ఎస్‌ఆర్‌ఐ విలువను కలిగి ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

పెయింట్ వేసే విధానం : ఈ పెయింట్‌ వేయడానికి ముందుగా స్లాబ్‌ను నీరు, బ్రష్‌తో శుభ్రం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. దుమ్ము, నాచు లేకుండా చూసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. పెయింట్‌ బాగా అంటుకోవడానికి ముందుగా ఒక లేయర్‌ ప్రాథమికంగా వేయాలని చెబుతున్నారు. పెయింట్‌ను కనీసం రెండు పొరలుగా వేయాలని మొదటి కోటింగ్‌ వేసిన నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల తర్వాత రెండో కోట్‌ వేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మీ "ఇల్లు" కూల్ ​కూల్​గా​!

సమ్మర్​లో బయటకి వెళ్తున్నారా? - ఈ వస్తువులతో చల్లదనం మీ వెంటే!

TAGGED:

SUMMER HOME TIPS 2026
COOL ROOF PAINT BENEFITS IN SUMMER
COOLING TIPS BEAT SUMMER HEAT 2026
సమ్మర్​లో కూల్​ పెయింట్ వల్ల లాభాలు
COOL ROOF PAINT IN SUMMER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.