రెండే రెండు పదార్థాలతో "ఐస్క్రీమ్" - సూపర్ టేస్టీగా - పిల్లలు ఫిదా అవుతారు!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'ఐస్క్రీమ్' - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు!
Published : April 24, 2026 at 1:46 PM IST
Cool Cool Watermelon Ice Cream: సమ్మర్లో చిల్ అయ్యేందుకు ఐస్క్రీమ్ తింటుంటారు మెజార్టీ పీపుల్. మరీ, ముఖ్యంగా పిల్లలైతే రోజు ఒక్కటైనా తింటారు. ఇక వీధిలో ఐస్క్రీమ్ బండి కనిపించిందంటే కచ్చితంగా కొనాల్సిందే. అయితే, ప్రస్తుత రోజుల్లో బయట దొరికే ఐస్క్రీమ్ అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి ఇంట్లో చేసుకోవడమే శ్రేయస్కరం. కానీ "మాకు రాదు" అంటారా? అయినా వర్రీ కావాల్సిన పనిలేదు. కేవలం రెండే రెండు పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా, కలర్ఫుల్గా, టేస్టీగా ఐస్క్రీమ్ చేసుకోవచ్చు. అదే పుచ్చకాయ ఐస్క్రీమ్. దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుని తింటే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ట్రై చేస్తుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా చల్లచల్లని పుచ్చకాయ ఐస్క్రీమ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సబ్జా గింజలు - 1 టీస్పూన్
- పుచ్చకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సబ్జా గింజలు తీసుకోవాలి. అందులోకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- ఈలోపు పుచ్చకాయ ముక్కను సగానికి కట్ చేసి ఎర్రటి భాగాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఆ ముక్కల్లోని గింజలు కూడా తీసేసి రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి కట్ చేసుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- పుచ్చకాయ జ్యూస్లోకి నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- కుల్ఫీ మౌల్డ్స్ లేదా చిన్న గ్లాస్లు తీసుకుని అందులోకి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పుచ్చకాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్ని మౌల్డ్స్లోకి వేసుకున్నాక అల్యూమినియం ఫాయిల్తో క్లోజ్ చేసి ఐస్క్రీమ్ స్టిక్స్ను ఉంచాలి.
- ఈ మౌల్డ్స్ను ఫ్రీజర్లో సుమారు ఆరేడు గంటల పాటు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మౌల్డ్స్ను బయటికి తీసి వాటర్లో ఓ 10 సెకన్ల పాటు ఉంచి అనంతరం డీమౌల్డ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుచ్చకాయ ఐస్క్రీమ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బాగా పండిన, మంచి పుచ్చకాయను తీసుకుంటే తియ్యగా ఉంటుంది. దీంతో అదనపు తీపి కోసం పదార్థాలు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
- ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న పుచ్చకాయ తియ్యగా లేకపోతే స్వీట్నెస్ కోసం పంచదార లేదా తేనెను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ పదార్థాలను గ్రైండ్ చేసేటప్పుడే కలుపుకుంటే చక్కగా కలిసిపోతాయి.
- పుచ్చకాయ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిజ్లో కచ్చితంగా ఆరేడు గంటలు వీలైతే అంతకన్నా ఎక్కువసేపే ఉంచాలి. తొందరగా తీసేస్తే మిశ్రమం గడ్డకట్టదు.
