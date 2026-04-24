రెండే రెండు పదార్థాలతో "ఐస్​క్రీమ్​" - సూపర్​ టేస్టీగా - పిల్లలు ఫిదా అవుతారు!

- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'ఐస్​క్రీమ్' - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు!

Cool Cool Watermelon Ice Cream (ETV Bharat)
Published : April 24, 2026 at 1:46 PM IST

Cool Cool Watermelon Ice Cream: సమ్మర్​లో చిల్​ అయ్యేందుకు ఐస్​క్రీమ్​ తింటుంటారు మెజార్టీ పీపుల్​. మరీ, ముఖ్యంగా పిల్లలైతే రోజు ఒక్కటైనా తింటారు. ఇక వీధిలో ఐస్​క్రీమ్​ బండి కనిపించిందంటే కచ్చితంగా కొనాల్సిందే. అయితే, ప్రస్తుత రోజుల్లో బయట దొరికే ఐస్​క్రీమ్​ అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి ఇంట్లో చేసుకోవడమే శ్రేయస్కరం. కానీ "మాకు రాదు" అంటారా? అయినా వర్రీ కావాల్సిన పనిలేదు. కేవలం రెండే రెండు పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా, కలర్​ఫుల్​గా, టేస్టీగా ఐస్​క్రీమ్​ చేసుకోవచ్చు. అదే పుచ్చకాయ ఐస్​క్రీమ్​. దీనిని ఒక్కసారి చేసుకుని తింటే వీలుకుదిరినప్పుడల్లా ట్రై చేస్తుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా చల్లచల్లని పుచ్చకాయ ఐస్​క్రీమ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సబ్జా గింజలు - 1 టీస్పూన్​
  • పుచ్చకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి సబ్జా గింజలు తీసుకోవాలి. అందులోకి సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి సుమారు అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • ఈలోపు పుచ్చకాయ ముక్కను సగానికి కట్​ చేసి ఎర్రటి భాగాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఆ ముక్కల్లోని గింజలు కూడా తీసేసి రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి కట్​ చేసుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • పుచ్చకాయ జ్యూస్​లోకి నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • కుల్ఫీ మౌల్డ్స్​ లేదా చిన్న గ్లాస్​లు తీసుకుని అందులోకి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పుచ్చకాయ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్ని మౌల్డ్స్​లోకి వేసుకున్నాక అల్యూమినియం ఫాయిల్​తో క్లోజ్​ చేసి ఐస్​క్రీమ్​ స్టిక్స్​ను ఉంచాలి.
  • ఈ మౌల్డ్స్​ను ఫ్రీజర్​లో సుమారు ఆరేడు గంటల పాటు ఉంచాలి. ఆ తర్వాత మౌల్డ్స్​ను బయటికి తీసి వాటర్​లో ఓ 10 సెకన్ల పాటు ఉంచి అనంతరం డీమౌల్డ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుచ్చకాయ ఐస్​క్రీమ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Cool Cool Watermelon Ice Cream (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బాగా పండిన, మంచి పుచ్చకాయను తీసుకుంటే తియ్యగా ఉంటుంది. దీంతో అదనపు తీపి కోసం పదార్థాలు యాడ్​ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
  • ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న పుచ్చకాయ తియ్యగా లేకపోతే స్వీట్​నెస్​ కోసం పంచదార లేదా తేనెను యాడ్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ పదార్థాలను గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడే కలుపుకుంటే చక్కగా కలిసిపోతాయి.
  • పుచ్చకాయ మిశ్రమాన్ని ఫ్రిజ్​లో కచ్చితంగా ఆరేడు గంటలు వీలైతే అంతకన్నా ఎక్కువసేపే ఉంచాలి. తొందరగా తీసేస్తే మిశ్రమం గడ్డకట్టదు.

