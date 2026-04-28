లెమన్ జ్యూస్ కాదు "లెమన్ పంచ్" చేసుకోండి - ఒక్కో సిప్ తాగుతుంటే ఫుల్ రిఫ్రెష్!
Published : April 28, 2026 at 3:46 PM IST
Cool Cool Lemon Punch: వేసవి కాలంలో ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది తాగే డ్రింక్ లెమన్ జ్యూస్. టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు ఇంట్లో కూడా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. అందుకే పని మీద బయటికి వెళ్లినప్పుడు రోడ్ సైడ్ కనిపించే బండి దగ్గర చాలా మంది దీనిని తాగుతుంటారు. తియ్యగా, పుల్లగా, ఉప్పగా ఉండే దీనిని చిన్న పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతారు. అయితే ఎప్పుడూ లెమన్ జ్యూస్ను ఒకటే స్టైల్లో కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అందుకోసం లెమన్ పంచ్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. కేవలం 5 నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈ డ్రింక్ను ఒక్కొక్క సిప్ తాగుతుంటే ఫుల్ కిక్ వస్తుంది. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ లెమన్ పంచ్ను ఇంట్లో ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నిమ్మకాయలు - 2
- ఉప్పు - పావు చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పంచదార - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
- ఐస్క్యూబ్స్ - తగిన్నని
- చల్లటి నీళ్లు - 300ml
తయారీ విధానం:
- ఈ లెమన్ పంచ్కు అవసరమైన పదార్థాలను ముందు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం నిమ్మకాయలను సగానికి కోసి రసం పిండి పక్కన ఉంచాలి.
- పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా, రౌండ్గా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. పుదీనా ఆకులను కూడా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పు మూత కలిగిన గాజు బాటిల్లోకి నిమ్మరసం, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పుదీనా తరుగు, పంచదార, 3 ఐస్క్యూబ్స్, చల్లటి నీళ్లు పోసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఆపకుండా షేక్ చేయాలి.
- ఓ గాజు గ్లాస్లోకి మరో 3 ఐస్క్యూబ్స్ వేసి మిక్స్ చేసుకున్న లెమన్ మిశ్రమాన్ని పోసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే అద్దిరిపోయే లెమన్ పంచ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కొలతలన్నీ ఒకరికి సరిపోతాయి. ఇద్దరు, ముగ్గురికి చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
- గాజు బాటిల్ బదులు లెమన్ పంచ్ చేయడానికి బయట మార్కెట్లో షేకర్ బాటిల్స్ అని సెపరేట్గా దొరుకుతాయి. వాటిని ఉపయోగిస్తే ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉండటంతో పాటు పంచ్ రుచి అద్దిరిపోతుంది.
- మీరు తీసుకునే నిమ్మకాయలు మరీ లేతగా, మరీ పండినవి కాకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడే రుచి బాగుంటుంది.
- ఇందులో ఉపయోగించిన పచ్చిమిర్చిని తింటూ ఈ డ్రింక్ తాగాలి. అప్పుడే దీని టేస్ట్ బాగుంటుంది.
