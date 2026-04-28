లెమన్​ జ్యూస్​ కాదు "లెమన్​ పంచ్​" చేసుకోండి - ఒక్కో సిప్​ తాగుతుంటే ఫుల్​ రిఫ్రెష్​!

-నోరూరించే రుచితో లెమన్​ జ్యూస్​ - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Cool Cool Lemon Punch
Cool Cool Lemon Punch (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 28, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Cool Cool Lemon Punch: వేసవి కాలంలో ఎండ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది తాగే డ్రింక్​ లెమన్​ జ్యూస్​. టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు ఇంట్లో కూడా చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. అందుకే పని మీద బయటికి వెళ్లినప్పుడు రోడ్​ సైడ్​ కనిపించే బండి దగ్గర చాలా మంది దీనిని తాగుతుంటారు. తియ్యగా, పుల్లగా, ఉప్పగా ఉండే దీనిని చిన్న పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తాగుతారు. అయితే ఎప్పుడూ లెమన్​ జ్యూస్​ను ఒకటే స్టైల్లో కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అందుకోసం లెమన్​ పంచ్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. కేవలం 5 నిమిషాల్లో తయారయ్యే ఈ డ్రింక్​ను ఒక్కొక్క సిప్​ తాగుతుంటే ఫుల్​ కిక్​ వస్తుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ లెమన్​ పంచ్​ను ఇంట్లో ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Summer Special Lemon Punch
Summer Special Lemon Punch (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నిమ్మకాయలు - 2
  • ఉప్పు - పావు చెంచా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పంచదార - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పుదీనా ఆకులు - కొన్ని
  • ఐస్​క్యూబ్స్​ - తగిన్నని
  • చల్లటి నీళ్లు - 300ml
Summer Special Lemon Punch
Summer Special Lemon Punch (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ లెమన్​ పంచ్​కు అవసరమైన పదార్థాలను ముందు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం నిమ్మకాయలను సగానికి కోసి రసం పిండి పక్కన ఉంచాలి.
  • పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా, రౌండ్​గా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి. పుదీనా ఆకులను కూడా సన్నగా కట్​​ చేసుకోవాలి.
Summer Special Lemon Punch
Summer Special Lemon Punch (Getty Images)
  • వెడల్పు మూత కలిగిన గాజు బాటిల్​లోకి నిమ్మరసం, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పుదీనా తరుగు, పంచదార, 3 ఐస్​క్యూబ్స్, చల్లటి నీళ్లు​ పోసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు ఆపకుండా షేక్​ చేయాలి.
  • ఓ గాజు గ్లాస్​లోకి మరో 3 ఐస్​క్యూబ్స్​ వేసి మిక్స్​ చేసుకున్న లెమన్​ మిశ్రమాన్ని పోసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే అద్దిరిపోయే లెమన్​ పంచ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Summer Special Lemon Punch
Summer Special Lemon Punch (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కొలతలన్నీ ఒకరికి సరిపోతాయి. ఇద్దరు, ముగ్గురికి చేసుకోవాలనుకుంటే పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
  • గాజు బాటిల్​ బదులు లెమన్​ పంచ్​ చేయడానికి బయట మార్కెట్లో షేకర్​ బాటిల్స్​ అని సెపరేట్​గా దొరుకుతాయి. వాటిని ఉపయోగిస్తే ప్రాసెస్​ ఈజీగా ఉండటంతో పాటు పంచ్​ రుచి అద్దిరిపోతుంది.
  • మీరు తీసుకునే నిమ్మకాయలు మరీ లేతగా, మరీ పండినవి కాకుండా చూసుకోవాలి. అప్పుడే రుచి బాగుంటుంది.
  • ఇందులో ఉపయోగించిన పచ్చిమిర్చిని తింటూ ఈ డ్రింక్​ తాగాలి. అప్పుడే దీని టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
Summer Special Lemon Punch
Summer Special Lemon Punch (Getty Images)

