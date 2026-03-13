ఇలా చేశారంటే గ్యాస్ సిలిండర్ కొరత రాదు - సింపుల్ టిప్స్ మీకోసం!
వంటింట్లో ఈ చిట్కాలు పాటించండి - గ్యాస్ కొరత సమస్య రాకుండా చూసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 4:46 PM IST
How to Save Cooking Gas : ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం మన వంటింట్లోకి వచ్చేసింది! వంట గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆందోళన నెలకొంది. గ్యాస్ బుక్ చేసినా కొన్ని నిబంధనల వల్ల ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి. అందుకే ఉన్న గ్యాస్నే జాగ్రత్తగా, పొదుపుగా వాడుకునేలా ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే సరి! గ్యాస్తోపాటు సమయం ఆదా అవుతుంది. ఈ సింపుల్ టిప్స్ మీ కోసం.
"LPG" లేకపోతే హోటళ్లు మూతపడాల్సిందేనా? - మనం మర్చిపోయిన మేలైన ప్రత్యామ్నాయం ఉందిగా!
తగ్గితే మంచిదే!
పెద్ద మంట మీద వంట చేస్తే పదార్థాలు త్వరగా ఉడకవు, పైగా కొన్ని రకాల పదార్థాలు మాడిపోతాయి. అందుకే తక్కువ, మీడియం మంట మీద వంటే ఉత్తమం. మూత పెట్టి వండితే ఆవిరితో వేగంగా ఉడుకుతాయి. కూర దాదాపు పూర్తైందనుకుంటే స్టవ్ కట్టేస్తే సరి
ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ ఉందిగా!
సిలిండర్లకు ప్రత్యామ్నాయం కరెంట్ పొయ్యిలు, ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్, ప్రెషర్ కుక్కర్లలో అన్నం, కిచిడీలు ప్రయత్నించండి వేపుళ్లకు అవెన్, ఎయిర్ఫ్రయర్లు వాడుకోవచ్చు. కెటిల్లో నీళ్లు, పాలు - ఎలక్ట్రిక్ బాయిలర్స్లో గుడ్లు ఉడకబెట్టుకుంటే సరి.
పాత్రల సైజు ముఖ్యం
చిన్న వంటకీ పెద్ద పాత్రలు వాడకపోవడం మంచిది. కూరకు తగిన సైజు ఎంచుకుని మూతపెట్టి వండితే గ్యాస్ ఆదా చేసుకోవచ్చు. వెడల్పైన కుక్వేర్ వాడితే సమానంగా మంట వచ్చి ఉడుకుతాయి. తేలికపాటి స్టీలు, ఐరన్ పాత్రలైతే వంట త్వరగా పూర్తవుతుంది.
ముందస్తు ప్రణాళిక
వంటకు ముందే కూరగాయలు తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ నుంచి గంట ముందుగానే కూరగాయలు బయటపెట్టుకుని కూలింగ్ తగ్గాక స్టవ్పై పెడితే త్వరగా ఉడుకుతాయి. పప్పు, బియ్యాన్ని నానబెట్టి వండితే తొందరగా వంట పూర్తవుతుంది.
కాస్త తెలివిగా!
ఉడికే అన్నంలో కోడిగుడ్లు, దుంపలు వేస్తే బెస్ట్. వెజీస్ను చిన్న ముక్కలుగా కోసి ఉడికించి పోపు పెట్టేయండి. రోజుకు సరిపడా కూరలు ఒకసారి చేస్తే గ్యాస్తోపాటు సమయం ఆదా అవుతుంది. పప్పు, చారు ఎక్కువ చేసి ఫ్రిజ్లో పెట్టి అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోవచ్చు.
వన్ పాట్ రెసిపీస్!
వేర్వేరు పాత్రల్లో కాకుండా అన్నీ ఒకదానిలో కుక్ చేయడం బెటర్. కిచిడీ, వెజ్ పులావ్, సాంబార్ రైస్, టమాటా బాత్ ట్రై చేయొచ్చు. పాట్ ఇన్ పాట్లో అన్నం, పప్పు, కూర ఒకేసారి వండేయొచ్చు
థర్మల్ పాట్స్!
టీ, కాఫీ, నీటిని ఒకేసారి చేసి థర్మల్ ఫ్లాస్క్లో పెడితే మంచిది. వండిన పదార్థాలు హాట్ ప్యాక్ల్లో పెట్టేయండి. థర్మల్ కవర్స్లో చపాతీ చుట్టేస్తే మళ్లీ వేడి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
శుభ్రతా ముఖ్యమే
వండేటప్పుడు ఏదైనా పడితే బర్నర్ రంథ్రాలు మూసుకుపోతాయి. బర్నర్లు మురికిగా ఉంటే మంట సరిగా రాక గ్యాస్ దుబారా అవుతుంది. శుభ్రంగా ఉంచడం వల్ల గ్యాస్ పొదుపు అవుతుంది. గిన్నెలు తడిగా లేకుండా తుడిచి వండితే మేలు.
మంట లేని వంటలు ఎంచుకోండి!
టిఫిన్గా ఫ్రూట్ సలాడ్, బ్రెడ్-జామ్, పీనట్ బటర్ తీసుకోవచ్చు. తద్వారా కీర, క్యారెట్, తాజా ఆకుకూరలతో పోషకాలూ అందుతాయి. ఓట్ మీల్, ప్రొటీన్ స్మూతీతో కడుపు నిండుగా ఉంటుంది.
చమురు కంపెనీలపై కేంద్రం "ఎస్మా"స్త్రం - ఎందుకు ప్రయోగిస్తారు? ఏం జరుగుతుంది?