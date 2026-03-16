"అవన్నీ అపుడండీ! ఇపుడు మారిందండీ!" - విజయవాడలో వారాంతంలో మారిన సీన్!

- వంట గ్యాస్ కొరత ఎఫెక్ట్ - స్టార్‌ హోటళ్లలో మెనూ కుదింపు - ఇచ్చిందే మెనూ, తెచ్చిందే తిను! - బఫేలో 45 రకాల నుంచి 15కు తగ్గింపు

lpg_cylinder_shortage_in_vijayawada (ETV Bharat)
Published : March 16, 2026 at 2:07 PM IST

LPG CYLINDER SHORTAGE IN INDIA : మూడు రకాల పప్పు, నాలుగైదు కర్రీలు, ఐదారు ఫ్రైలు, చారు, రసం, సాంబారు, పెరుగు ఇలాంటి కళకళలాడే మెనూ విజయవాడలోని హోటళ్లు, హాస్టళ్లలో సర్వసాధారణం. 'ఆర్డర్ సార్' అంటూ సర్వర్ మెనూ కార్డు తెచ్చి టేబుల్ పై పెట్టారంటే చాలు! ఏ ఐటం ఎంచుకోవాలో, ఏ ఐటం టేస్ట్ చేయాలో! అర్థమే కాదు. కానీ ఇపుడు పరిస్థితి మారిపోయింది! మెనూ కార్డు మన చేతికే రావడం లేదు. ఇంకా ఎంచుకునే అవకాశమే లేదు. కొన్ని రకాల ఐటమ్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అందుకు కారణం వంట గ్యాస్ కొరతే అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదేమో! ఇప్పటికే ఇళ్లలోనూ ఆ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఫలితంగా లంచ్​బాక్స్ ఐటమ్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి.

"LPG ekyc" సమర్పించారా? - ఇంటి నుంచే ఈజీగా ఆన్​లైన్​లో పూర్తి చేయొచ్చు!

విజయవాడలో స్టార్‌హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్‌కోర్టులు, అల్పాహార హోటళ్లు, కర్రీపాయింట్లపై వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. చిన్న హోటళ్లు, బండ్లపై వ్యాపారులు ఎప్పుడూ వారం రోజులకు సరిపడా గ్యాస్‌ స్టాక్ పెట్టుకుంటారు. అది కాస్తా ఆదివారానికి అయిపోవడంతో కొరత ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. చాలామంది చిరు వ్యాపారులు ఆదివారం దుకాణాలు మూసేయగా, తెరిచినవాళ్లు కూడా పదార్థాలను తగ్గించేయడం గమనార్హం. బ్లాక్‌మార్కెట్‌లోనూ గ్యాస్‌ సిలిండర్లు దొరక్కపోవడంతో సోమవారం నుంచి పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని వ్యాపారులు తెలిపారు. స్టార్, పెద్ద హోటళ్లలోనూ ఆహార పదార్థాల సంఖ్యను తగ్గించేయడంతో ఆ ప్రభావం తమ ఆదాయంపై పడిందని స్విగ్గీ, జొమాటో లాంటి ఫుడ్‌ డెలివరీ సంస్థల ప్రతినిధులు తెలిపారు.

తగ్గిన వంటకాలు

గ్యాస్‌ కొరత ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు స్టార్‌ హోటళ్లలో మెనూ కుదించారు. బఫే మెనూలోని ఆహార పదార్థాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఇప్పటివరకూ 45 రకాల ఐటమ్స్ పైగా మెనూలో ఉండగా ప్రస్తుతం 15కు తగ్గించారు. చికెన్‌ బిర్యానీ, వెజ్‌ బిర్యానీ, కొన్నిరకాల మాంసాహార, శాకాహార కూరలు, రోటీలతోనే మెనూ సిద్ధం చేస్తున్నారు. యుద్ధం ప్రభావం తగ్గేవరకూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని త్వరలో బోర్డులు కూడా పెట్టబోతున్నారు. ముందు జాగ్రత్తగానే బఫే మెనూను లిమిటెడ్‌ ఫుడ్‌ పేరుతో తగ్గించినట్టు ఏపీ స్టార్‌ హోటల్స్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు ఆర్‌.వి.స్వామి వెల్లడించారు.

ఇలా చేశారంటే గ్యాస్ సిలిండర్ కొరత రాదు - సింపుల్ టిప్స్ మీకోసం!

మూతపడిన బండ్లు

విజయవాడ నగరంలో కర్రీ పాయింట్ల సంఖ్య ఐదువేలకు పైమాటే. వీటిలో దాదాపు సగానికి పైగా ఆదివారానికే మూతపడ్డాయి. గతంలో ఈ కర్రీ పాయింట్లలో 10 నుంచి 15 రకాల వంటకాలు అందుబాటులో ఉండగా ఇపుడు నాలుగైదుకు మించి ఉండట్లేదు. పప్పు, సాంబారు, చికెన్, గుడ్డు, ఒకటి రెండు వెజ్‌ కర్రీలు మాత్రమే విక్రయిస్తున్నారు. ఒకవైపు గ్యాస్‌ దొరక్కపోవడం, బ్లాక్ మార్కెట్​లో ఎక్కువ ధర చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి నేపథ్యంలో కర్రీల ధరలు కూడా కనీసం 50% పెంచాల్సి వస్తోందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇంత ధర పెట్టి వినియోగదారులు కొనేందుకు ఆసక్తి చూపించరని, అందుకే సోమవారం నుంచి మూసేస్తున్నట్టు ఓ కర్రీ పాయింట్‌ నిర్వాహకుడు తెలిపారు.

ఆహారంలో కోత-ధరల వాత

  • అల్పాహార హోటళ్లలో మెనూ కూడా సగానికి తగ్గిపోయింది. దోశ, ఇడ్లీ, మరో రెండు రకాలతోనే సరిపెడుతూ గ్యాస్ పొదుపు పాటిస్తున్నారు. గతంలో రెండు రకాల చట్నీలతో పాటు సాంబారు కూడా ఇచ్చేవారు. కానీ, ఇపుడు సాంబారుకు కోత పెట్టేశారు.
  • విజయవాడ బీఆర్టీఎస్‌ రోడ్డులో శని, ఆదివారాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఫాస్ట్‌ఫుడ్, అల్పాహార బండ్లు ఈ వారాంతంలో సగానికి పైగా మూతపడ్డాయి.
  • తాడిగడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వంద కర్రీ పాయింట్లు ఉండగా, ఆదివారానికే సుమారు 40% మూసేశారు. వంట గ్యాస్ కొరత ప్రభావం తమ వ్యాపారంపై పడిందని కర్రీ పాయింట్ల అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు మణికంఠ వెల్లడించారు.
  • నగరంలోని పెద్ద హోటళ్లలో గతంలో మాదిరిగా ముందస్తుగా కాకుండా బల్క్‌ ఆర్డర్లు వస్తేనే ఆహార పదార్థాలను తయారు చేస్తున్నారు.
  • ఇదిలా ఉండగా హోటళ్లలో డొమెస్టిక్‌ సిలిండర్లను వాడేవారిపై అధికారులు సీరియస్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నగరంలోని ఈట్‌స్ట్రీట్, బండ్లపై వ్యాపారం చేసేవాళ్లు డొమెస్టిక్‌ సిలిండర్లు వాడుతుండడం గమనార్హం.
  • ప్రస్తుతం గ్యాస్‌ కష్టాలతో కొన్ని హోటళ్లలో కట్టెలతో వంట ఆరంభించగా వాటి ధరలు కూడా పెరిగాయి.

"LPG" మన జీవితాల్లోకి అలా వచ్చింది! - అప్పట్లో ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదట!

'గ్యాస్ సిలిండర్ లేని కిచెన్' - రోజూ లక్షల మందికి భోజనం ఎలా సాధ్యమైందంటే!

