చంద్రుడిపైనే సిమెంట్ - ఇక ఇళ్లు కట్టేయొచ్చా!
- కృత్రిమ రెగోలిథ్తో విజయవంతంగా పరీక్షలు చేసిన అమెరికా వర్సిటీ పరిశోధకులు - మూన్పై నివాసాల్లో కీలక ముందడుగుగా భావిస్తున్న సైంటిస్టులు
Published : July 29, 2026 at 2:25 PM IST
Constructions on Earth : చంద్రుడిపై శాశ్వత నివాసాలు ఏర్పాటు చేయాలనే మనిషి లక్ష్యం ఈనాటిది కాదు. దీనికోసం దశాబ్దాలుగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రపంచ దేశాలు శరవేగంగా అడుగులు వేస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే, భూమి పైన ఉన్న వాతావరణానికి, చంద్రుడిపై ఉండే వెదర్కు చాలా తేడా ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ టెక్నాలజీతో అత్యంత సురక్షితమైన ఆవాసాలు నిర్మించాల్సి ఉంటుంది.
ఇందుకోసం భూమ్మీది నుంచి సిమెంటు, నీళ్లు మొదలు ఇతర నిర్మాణ సామగ్రిని చంద్రుడి మీదికి తీసుకెళ్లడం అనేది తేలికైన విషయం కాదు. అది అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. ఇంకా ఎంతో కష్టమైన పని కూడా. ఈ విషయంలో తర్జనభర్జన పడుతున్న దేశాలకు అమెరికాలోని డెలావేర్ విశ్వవిద్యాలయ సైంటిస్టులు చల్లని మాట చెప్పారు. చంద్రుడిపై నిర్మాణాల కోసం భూమ్మీద నుంచి సిమెంటు మోసుకెళ్లాల్సిన పని లేదని, చంద్రుడి మీద దొరికే మట్టితోనే సిమెంటు తయారు చేయొచ్చని నిరూపించారు.
చంద్రుడి ఉపరితలంపై ఉండే మట్టిని "రెగోలిథ్" అని సైంటిస్టులు పిలుస్తారు. ఈ మట్టిలో సిలికేట్ ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పదార్థాలు భూమి, చంద్రుడు, అంగారక గ్రహాలపై విస్తృతంగా లభిస్తాయి. దీంతో చంద్రుడిపై నిర్మాణాల విషయంలో ఈ రెగోలిథ్ కీలకంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సైంటిస్టులు రెగోలిథ్ మట్టిని భూమ్మీదనే కృత్రిమంగా తయారు చేసి, దానిపై పరీక్షలు నిర్వహించారు.
ఇందులో భాగంగా చంద్రుడి మట్టిని పోలిన రెండు నమూనాలు (లూనార్ హైల్యాండ్స్ సిమ్యులెంట్–1, బ్లాక్ పాయింట్–1) తయారు చేశారు. వీటితోపాటు అంగారకుడి మట్టిని పోలిన మార్షియన్ సిమ్యులెంట్ ను కూడా తయారు చేశారు. ఈ మూడిటితోపాటు అధిక స్వచ్ఛత కలిగిన మెటాకావోలిన్తో మరో నమూనా కూడా సిద్ధం చేశారు. ఈ నాలుగింటిని అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి పంపించి, అక్కడి బాహ్య వాతావరణంలో ఆర్నెల్ల పాటు ఉంచారు. ఆ తర్వాత వాటిని భూమ్మీదకు తీసుకొచ్చి విశ్లేషించారు.
ఇందులో "మెటాకావోలిన్ నమూనా" తప్ప మిగిలిన 3 పదార్థాల్లోనూ ఎలాంటి క్షీణత కనిపించలేదు. అక్కడి తీవ్రమైన రేడియేషన్ మొదలు ఆ వాతావరణాన్ని ఇవి బలంగా తట్టుకున్నాయి. దీంతో అంతరిక్షంలోని అత్యంత కఠిన పరిస్థితులను కూడా ఈ జియోపాలిమర్ పదార్థాలు తట్టుకోగలవని సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు. ఈ పరిశోధన పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో చంద్రుడిపైనే నిర్మాణ సామగ్రి తయారు చేసి, అక్కడ పూర్తి స్థాయి శాశ్వత నివాసాలు నిర్మించొచ్చని సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు. ఆ దిశగా సాగుతున్న ప్రయత్నాల్లో ఇది ఒక కీలకమైన మైలురాయిగా చెబుతున్నారు. మరి, రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎలాంటి అప్డేట్స్ వస్తాయో చూడాలి.