ఆ ఊరు మొత్తానికి ఒకటే "వంటశాల" - వారి కోసం సర్పంచ్​ వినూత్న ఆలోచన!

-చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం వలస వెళ్లిన పిల్లలు - వంటశాల ఏర్పాటుతో ఒకరికొకరు అండగా వృద్ధులు!

Community Kitchen in Gujarat (Getty Images)
Published : May 12, 2026 at 12:17 PM IST

Community Kitchen in Gujarat: ఊరు అంటే ఇళ్లు, బడి, గుడి, హాస్పిటల్​ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే గ్రామానికి మాత్రం ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అదే ఊరు మొత్తానికి ఒకటే వంటశాల. మీరు విన్నది నిజమే. ఇక్కడి ప్రజల ఇళ్లల్లో పొయ్యి వెలగదు. పాత్రల చప్పుళ్లు వినపడవు. ఊర్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ ప్రతిరోజు ఇక్కడి నుంచి భోజనం లభిస్తోంది. అయితే ఈ వంటశాల ఏర్పాటు వెనుక పెద్ద కారణమే ఉంది. ఇంతకీ ఆ కారణం ఏంటి? ఆ గ్రామం ఎక్కడ ఉంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కన్నబిడ్డలు కళ్ల ముందు లేక: ఊరందరికీ ఒకటే వంటశాల ఉన్న గ్రామం గుజరాత్​లో ఉంది. దాని పేరే చందంకి. ఒకప్పుడు ఈ ఊరిలో 1000కి పైగా జనాభా ఉండేవారు. అయితే ఇక్కడి యువతీయువకులు పై చదువులు, ఉద్యోగాలు అంటూ వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయారు. దీంతో కేవలం వయసు మళ్లిన వారు అంటే 70 నుంచి 80 ఏళ్ల వయసు ఉన్న వృద్ధులు 500 మంది వరకు ఉన్నారు. డబ్బుకు కొదవ లేకపోయినా.. కన్నబిడ్డలు కళ్లముందు లేరు. మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో ఆడుకునే అవకాశం లేదు. దానికి తోడు వయసు మీద పడటంతో ఇంట్లో వంట చేసుకోవడం కష్టంగా మారిపోయింది. బయట తిందామంటే దగ్గర్లో దుకాణాలు లేవు. సరుకులు కావాలంటే 3 కి.మీ నడిచి వెళ్లి తెచ్చుకోవాలి. ఇవన్నీ వారికి భారంగా మారాయి.

సర్పంచ్‌ ఆలోచన: ఒకానొక సమయంలో వృద్ధుల అవస్థలు గమనించిన ఆ ఊరి సర్పంచ్‌ పూనంభాయ్‌ పటేల్‌ ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అమెరికా నుంచి వచ్చిన ఆయన ఓ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఊరిలో వయసు మళ్లిన వారందరికీ సామూహిక వంటశాల ఏర్పాటు చేశాడు. అంతేకాకుండా అందుకు అవసరమైన సిబ్బందిని కూడా నియమించారు. ఈ వంటశాల ద్వారా రెండు పూటల భోజనం, స్నాక్స్‌ను వృద్ధులందరికీ అందిస్తున్నారు. అయితే, వంటశాల నిర్వహణ కోసం ప్రతి నెల రూ.2,500 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఒకరికొకరు అండగా: సర్పంచ్​ నిర్ణయంతో వంటశాల ఏర్పాటయ్యాక తోటివారితో కలుస్తూ ఒంటరిగా ఉన్నామనే భావనను మర్చిపోతున్నారు ఇక్కడి వృద్ధులు. పాత జ్ఞాపకాలు నెమరవేసుకుంటూ సంతోషంగా ఉంటున్నారు. కష్టసుఖాలు పంచుకుంటూ ఒకరినొకరు అండగా నిలుస్తున్నారు. అయితే మొదట్లో ఈ వంటశాలకు రావడానికి గ్రామస్థులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపించలేదట. క్రమంగా ఈ కిచెన్​ వల్ల కలుగుతున్న ప్రయోజనాలను తెలుసుకుని ఇక్కడకు రావడం మొదలు పెట్టారు. ఇక పౌష్టికాహారం వండి పెడుతుండటంతో వృద్ధుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. ఇరుగుపొరుగువారితో బంధాలు బలపడటం, వంట చేసుకునే శ్రమ తగ్గడంతో మానసిక ఒత్తిడి తగ్గింది. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అంటే పండగలప్పుడు ఊర్లోని వృద్ధులే వంటశాలలో తలా ఒక చేయి వేసి నచ్చిన వంటకాలు చేసుకుంటున్నారు.

నమ్మకాన్నిచ్చిన వంటశాల: సర్పంచ్​ ఆలోచనతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ వంటశాల చూడటానికి ఆశ్రమంలాగే అనిపించొచ్చు. కానీ, ఈ విధానం వృద్ధులకు గౌరవంగా, స్వేచ్ఛగా జీవించే అవకాశం కల్పించింది. వలస వెళ్లిన వారి పిల్లలకు తమ తల్లిదండ్రులు భద్రంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు.. నలుగురిలో కలివిడిగా ఉంటూ సంతోషంగానే ఉన్నారనే నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది. స్థానికుల్లో కొందరిని వంటశాల సిబ్బందిగా నియమించారు. అవసరమైన సరకులు సమీపంలోని పట్టణం నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు. సోలార్‌ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకొని విద్యుత్‌ను వినియోగించుకుంటున్నారు.

