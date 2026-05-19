ఊరు మొత్తానికి ఒక్కటే వంటశాల - కరోనా మహమ్మారి ఆ గ్రామాన్ని మర్చిపోయింది!

ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న కుగ్రామం - గ్రామస్థుల కోసం వినూత్న ఆలోచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 10:45 AM IST

Village Kitchen : ఆ ఊళ్లో అందరికీ ఒకే వంటశాల. అక్కడ రకరకాల వంటకాలు, ఆరోగ్యకరమైన పదార్థాలు వడ్డిస్తుంటారు. మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళల్లో పరిశుభ్రమైన, పండగ వాతావరణం ఆస్వాదిస్తుంటారు. కరోనా మహమ్మారి ఆ ఊరి గడప తొక్కలేకపోవడం గమనార్హం. అంతా వృద్ధులే అయినా ఆరోగ్యంగా ఉండడం విశేషం. ఇంతకీ ఈ సామూహిక వంటశాల ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఎలా కొనసాగుతోంది? అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే గుజరాత్​లోని కుగ్రామం చందంకి వెళ్లాల్సిందే.

చందంకి చిన్న గ్రామమే అయినా అన్ని ఊర్లలో ఉన్నట్టుగానే ఇరుకైన వీధులు, సాధారణ ఇళ్లు, గుడి, బడి అన్ని వసతులు, సౌకర్యాలున్నాయి. కానీ, ఏ ఇంట్లోనూ పొయ్యి వెలగదు. గిన్నెలు కడగడం, భోజనాలు చేయడం కనిపించదు. ఊరందరికీ ఒకే వంటశాల ఉండడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ ఒకే వంటశాల ఆలోచన వెనుక పెద్ద విషయమే ఉంది.

చందంకి గ్రామంలో గతంలో వెయ్యికిపైగా జనాభా ఉన్నా విద్య, ఉపాధి, ఉద్యోగాల పేరిట యువత సమీప పట్టణాలు, నగరాలకు వలస వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో కొన్నేళ్లుగా జనాభా తగ్గిపోయి వారి తల్లిదండ్రులు, వృద్ధులు మాత్రమే మిగిలిపోయారు. దాదాపు 100మంది గ్రామంలోనే నివసిస్తుండగా వారి వయస్సు 70-80 ఏళ్లలోపు ఉంటుంది. ఇళ్లు, డబ్బులు బాగానే ఉన్నా వయో భారం కారణంగా పట్టణాలకు వెళ్లి సరుకులు తెచ్చుకోవడం, రోజూ వంట చేసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారింది. దీంతో వేళకు వండుకోలేకపోవడం, మంచి ఆహారం తినక అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ పూనంభాయ్ పటేల్ వృద్ధుల సంక్షేమానికి వినూత్నంగా ఆలోచించారు.

సామూహిక వంటశాలకు పునాది

సర్పంచ్​ పూనంభాయ్ పటేల్ గతంలో అమెరికాలో ఉండి వచ్చారు. వృద్ధులకు చేయూత అందించేలా సామూహిక వంటశాల ఆలోచన చేశారు. అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా స్థలాన్ని ఎంపిక చేసి వంటశాల నిర్మించి సిబ్బందిని నియమించారు. రోజుకు రెండు సార్లు భోజనం, స్నాక్స్‌ అందిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం సమయానికి గ్రామంలోని వృద్ధులందరూ ఇక్కడికే వచ్చేస్తారు. రోజుకో రకమైన రుచికరమైన గుజరాతీ సంప్రదాయ వంటకాలు భుజిస్తున్నారు. వంటశాల నిర్వహణ, ఖర్చుల కోసం ప్రతి నెల రూ.2,500 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రోజూ వంట చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోవడం, పైగా వృద్ధులంతా ఒకే దగ్గర భోజనాలు చేయడం పండగ వాతావరణాన్ని తలపిస్తోంది. ఒంటరి అనే భావన లేకుండా ముచ్చటించుకుంటూ సంతోషంగా ఉంటున్నారు. పాతజ్ఞాపకాలు నెమరవేసుకుంటూ, కష్టసుఖాలు పంచుకుంటూ ఒకరినొకరు అండగా నిలుస్తున్నారు. కరోనా సమయంలో ఏ వృద్ధుడు కూడా వైరస్ బారిన పడకపోవడం గమనార్హం.

ఆరంభంలో తప్పని ఒడిదుడుకులు

సామూహిక వంటశాల ఏర్పాటు చేయాలన్న సర్పంచ్ పూనంభాయ్ నిర్ణయంపై గ్రామస్థులు తొలినాళ్లలో పెద్దగా ఆసక్తి చూపించలేదు. కానీ, పని తగ్గడం, పరిశుభ్రమైన వాతావరణం, రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన పదార్థాలు వేళకు అందించడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉండడంతో క్రమంగా అందరూ మొగ్గుచూపారు. పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వృద్ధులంతా తలో చెయ్యి వేసి ప్రత్యేక వంటకాలు చేయించుకోవడం విశేషం.

నమ్మకాన్నిచ్చిన వంటశాల

సామూహిక వంటశాల ఓ రకంగా వృద్ధాశ్రమం మాదిరిగా అనిపించినా, వృద్ధులకు గౌరవంగా, స్వేచ్ఛగా జీవించే అవకాశం లభించింది. పైగా, వలస వెళ్లిన వారి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల కోసం ప్రతి నెలా డబ్బు చెల్లిస్తూ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తున్నామనే భరోసాతో ఉంటున్నారు. వంట శాల నిర్వహణ స్థానికులకే అప్పగించడం, కొందరికి ఉపాధి కల్పించడం మరో ప్రయోజనంగా మారింది. సరకులు సమీపంలోని పట్టణం నుంచి పెద్ద మొత్తంలో తక్కువ ధరకు తీసుకురావడంతో పాటు సోలార్‌ విద్యుత్ విద్యుత్‌ ఉపయోగించుకోవడం ఖర్చులు తగ్గిస్తోంది. ఈ క్రమంలో చందంకి సామూహిక వంటశాల సమీపంలోని మరికొన్ని గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలిచింది.

